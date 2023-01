Empêcher une personne de dormir ou de travailler en balançant des chocs électriques ou un bruit de pet, ça vous tente ? Ça ne vous coûtera que quelques cadeaux virtuels.

Dans un concerto de prouts endiablé, un homme asiatique regarde la caméra avec un regard humide et suppliant. « Arrêtez, s’il vous plaît, je dois vraiment travailler, c’est insupportable ». Malgré ses suppliques, les bruits ne s’arrêtent pas. Après les flatulences, un bruit de klaxon retentit. L’homme sursaute, les larmes aux yeux et se bouche les oreilles de désespoir. Sur son bureau, une drôle de liste est mise en évidence. Elle affiche la phrase « disturb my job » ou « disturb my sleep » (empêchez-moi de travailler/dormir) avec en dessous une liste de bruitages et le prix qui va avec, représenté sous la forme de cadeaux virtuels. Pour assister à ce spectacle navrant, c’est facile : il suffit de se connecter à la section live de TikTok.

Parier sur l’envie de torturer

Nous vous avions raconté comment les lives TikTok s’étaient transformés en un gigantesque casino permettant de capter les microtransactions des viewers. En effet, depuis l’introduction de la monétisation via des cadeaux virtuels que les utilisateurs achètent et offrent aux créateurs, ces derniers rivalisent d’imagination pour animer des lives semblables à des jeux de fête foraine. Les vidéos de « perturbation du travail ou du sommeil » ne sont qu’une nouvelle version de ces fameuses attractions où l’on devait faire plonger un idiot dans un baquet d’eau en lançant une boule sur une cible.

En plus des bruitages, d’autres punitions peuvent venir s’ajouter comme l’activation d’un ventilateur, le clignotement de lumière stroboscopique voire des chocs électriques sur un bracelet métallique. De quoi satisfaire le sadisme des spectateurs.

Plus de 30 000 dollars par mois de gains

Interrogé par le média Business Insider, le tiktokeur australien Jakey Boehm, spécialisé dans les lives d’interruption du sommeil a indiqué qu’il gagnait environ 34 000 dollars par mois. En juillet 2022, il était le 30ème créateur le plus regardé d’Australie. Conscient de l’étrangeté de cette activité, il explique vivre cela comme une sorte d’addiction passagère qui consisterait à avoir le plus de followers possible afin d’augmenter encore plus ses revenus.

Si la tendance attire de plus en plus de monde, d’autres sleepinfluencers comme Eliza Diaz se filment en live durant leur sommeil sans forcément intégrer des éléments perturbateurs. Sans doute moins rentables, ces lives seraient avant tout pour aider les autres à lutter contre l’insomnie et à rassurer les personnes seules.