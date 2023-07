Des graphismes pas très beaux, des niveaux surréalistes, et surtout une tension et des rebondissements qui donnent envie de regarder jusqu'au bout. Only Up! est la formule parfaite pour les streameurs.

Il ne vous aura pas échappé que les jeux les plus streamés ne sont pas toujours les plus beaux ou les plus aboutis. On se souvient du carton qu’avait fait Among Us, petit jeu de murder party dans lequel il fallait zigouiller ses copains sans se faire repérer. Un succès du même genre est en train d'opérer avec Only Up!, la nouvelle coqueluche des plateformes de streaming comme Twitch et les lives TikTok. Avec ses graphismes pas franchement géniaux, ses animations de personnage répétitives et son modèle physique approximatif, on se demande ce qu’on peut bien trouver à ce titre. Au-delà des apparences, Only Up! est surtout un monument de suspense.

Allez plus haut !

L’objectif principal d’Only Up! est simple : il s'inscrit dans son titre. Vous démarrez le jeu sur le plancher des vaches, et au-dessus de vous, s’étale un niveau aérien gigantesque. Ces plateformes qui tiennent par magie dans les airs sont constituées de rochers, de rails, de tuyaux de machines ou d’animaux en mouvement qu’il va falloir escalader pour arriver au bout. Le chemin est semé de pièges, et si une chute, même de plusieurs centaines de mètres, ne tue pas votre personnage, elle a de quoi faire rager, car elle vous oblige à tout recommencer.

Tous ensemble

Si Only Up! se joue seul et limite donc les interactions avec d’autres streameurs, il est toutefois le titre parfait pour faire rester longtemps ses followers sur son live. Installé en « backseat » – un terme qui désigne un spectateur de jeu vidéo qui connaît bien les niveaux et peut apporter son aide de manière ponctuelle – le chat est aussi aux premières loges pour assister à une partie où la tension et les enjeux ne font que monter. Résultat : le titre est monté jusqu’à la sixième place du jeu le plus visionné sur la plateforme avant de redescendre à la dixième place ces derniers jours.