OVNI, rencontres avec des démons et histoires de fantômes. Si vous êtes fan de témoignages bizarres, vous allez trouver votre bonheur.

Longtemps cantonnés au domaine de la fiction (ou de l'histoire zinzin qu'on se raconte en fin de soirée), les histoires et les témoignages paranormaux sont devenus une nouvelle niche de podcasts attrayante. Même en France, pays que l'on pourrait juger un peu trop cartésien quand il s'agit de laisser la place à l'imaginaire, des productions sonores émergent pour le plus grand plaisir des adeptes de l'étrange et de l'inexpliqué. Alors que la saison d'Halloween ne va plus tarder, voici une sélection de podcasts qui pourrait vous assurer quelques insomnies).

OtherWorld

À écouter ici.

Lancé en octobre 2022, OtherWorld génère un petit culte sur les réseaux. Il faut dire que ce podcast indépendant et financé sur Patreon a une approche intéressante des phénomènes paranormaux. Son producteur et présentateur, Jack Wagner est ce que l'on pourrait appeler un « sceptique ouvert ». Ce qui a commencé comme une curiosité amusée des phénomènes paranormaux s'est transformé en une véritable quête journalistique sur les points communs qui pourraient lier tous les témoignages qu'il a pu recueillir.

Avec la quarantaine d'épisodes disponibles, on rencontre des personnes ayant eu affaire à des djinns (ndlr : une créature surnaturelle issue de la mythologie arabique préislamique) ou des présences maléfiques, des récits de voyages astraux ou bien de survie extrême ayant entraîné l'apparition de fantômes. Pour ce dernier cas, il faut absolument écouter les cinq épisodes consacrés à l'histoire d'Eilish Poe, une enseignante brutalement poignardée par son ex-petit ami à son domicile et qui est sortie in extremis de cette agression grâce à une intervention inexplicable.

Ce qui frappe avant tout dans OtherWorld, c'est la sincérité des témoins, cette impression qu'ils racontent leurs histoires, non pas pour accéder à une forme de célébrité, mais pour tenter d'y trouver sens. De son côté, Jack Wagner accompagne ces témoignages grâce à un talent de raconteur d'histoire et tente de rester sur la fine crête qui sépare scepticisme absolu et croyance aveugle. Ce numéro d'équilibriste s'accompagne d'une enquête fouillée avec interrogation d'experts ou de membres de la famille du témoin. Dans OtherWorld, on ne se concentre pas seulement sur le phénomène paranormal, mais sur la vie de la personne qui l'a vécu ; un détail qui fait toute la différence et ouvre énormément de portes.

Para ou normal

À écouter ici.

Lancé par le média Slate depuis la rentrée, Para ou normal met en scène les journalistes Eva Lopez Eiro et Liso Campana. La première est fascinée par les sujets paranormaux qu'elles documentent, la seconde n'y croit pas du tout, mais reste curieuse.

Ce duo idéal qui permet à n'importe quel auditeur, quelles que soient ses convictions, de s'identifier, parcourt la France pour rencontrer des personnes ayant vécu des expériences étranges. Le podcast est aussi ponctué d'avis d'experts, de psychologues, de mentalistes ou de neuroscientifiques qui viennent apporter un contrepoint aux témoignages entendus. À l'heure où ces lignes sont écrites, seuls deux épisodes consacrés aux fantômes et aux médiums sont sortis.

Uncanny

À écouter ici.

Produite par la prestigieuse BBC, Uncanny pourrait se définir comme le podcast true crime du paranormal. Chaque épisode présenté par le journaliste Danny Robins passe en revue une histoire qui est ensuite passée au crible d'un expert tentant de s'accrocher aux branches de la raison scientifique. Il est notamment accompagné par le délicieux Ciarán O’Keeffe, un psychologue anglais spécialisé en parapsychologie et en psychologie médico-légale qui est un habitué de ce genre d'émissions dans lesquelles il donne son avis de sceptique curieux. En Grande-Bretagne, l'émission recense 8 millions d'écoutes. Il faut dire que son présentateur s'est déjà illustré dans ce genre d'histoire avec sa précédente production, The Witch Farm, portant sur une ferme glauque et hantée au Pays de Galles.

Les nouilles rampantes

À écouter ici.

Au départ, Les Nouilles Rampantes étaient un segment diffusé à minuit durant les lives de La Nuit Originale, une émission de radio annuelle de 16 heures organisée par Thomas Hercouet. Calée à minuit, cette émission faisait la part belle aux légendes urbaines et aux creepy pasta, ces histoires d'horreurs fictives mais présentées comme vraies qui tournent sur les forums. Co-animé par Thomas Hercouet, le dessinateur Boulet et la streameuse Chériecream ainsi qu'une belle brochette d'invités, Les Nouilles Rampantes est avant tout un podcast d'ambiance dans lequel est racontée l'histoire la plus étrange ou la plus effrayante, sans se demander si elle est véridique ou pas.