Une information « exclusive » venant d’un ancien militaire lanceur d’alerte refusée par le New York Times, le Washington Post et Politico, gobée par la presse française.

« Nous ne sommes pas seuls », « le gouvernement travaille sur des objets extraterrestres », « un lanceur d’alerte affirme que l’armée américaine détient des véhicules extraterrestres »… Non, ces différents titres ne sont pas issus de sites complotistes ou sensationnalistes, mais bien de médias généralistes comme Le Parisien, France Info, BFMTV ou TF1info. Le 8 juin dernier, la plupart des sites d’information reprenaient les propos de David Charles Grusch, un ancien colonel employé à la National Geospatial-Intelligence Agency et au National Reconnaissance Office. Ce lanceur d’alerte avait affirmé quelques jours plus tôt dans le média The Debrief que l’armée américaine avait en sa possession des débris de vaisseaux ainsi que des corps d’origine extraterrestre. Dans un contexte où plusieurs branches de l’administration américaine, notamment la NASA, publient régulièrement des vidéos d’OVNI déclassifiées, cette information a forcément de quoi interpeller le public. D’autant que David Charles Grusch est considéré comme une personne crédible. Cependant, comme l’indiquent les médias VOX, et Vanity Fair, ni le New York Times, ni le Washington Post ni Politico n’ont voulu publier ce témoignage en premier. Pourquoi un tel accès de prudence tandis que nos médias ont pour la plupart foncé tête baissée dans cette histoire de soucoupe volante ? Autopsie d’un buzz.

Ce que dit le lanceur d’alerte

Le moins que l’on puisse dire, c’est que David Charles Grusch est au cœur d’un véritable travail d’investigation sur les OVNI. Ce vétéran collaborait étroitement avec le groupe de travail spécialisé dans les phénomènes aériens non identifiés de 2019 à 2021. De fin 2021 à juillet 2022, il a été coresponsable de l'analyse UAP (Unidentified Aerospace Phenomena) de l’Agence Nationale d’Intelligence Géospatiale, et son représentant au sein du groupe de travail. Au cours de cette mission, il aurait pris connaissance d'un programme gouvernemental secret qui tenterait de comprendre le fonctionnement de « véhicules intacts et partiellement intacts » d’origine non humaine. Ces informations auraient été volontairement dissimulées au Congrès, ce qui a motivé le dépôt d’une plainte de sa part auprès d'un représentant de l’Intelligence Community.

Dans une interview vidéo donnée au média NewsNation, il indique : « Naturellement, lorsque vous récupérez quelque chose qui a atterri ou s'est écrasé, vous découvrez parfois des pilotes morts. Et croyez-le ou non – aussi fantastique que cela puisse paraître – c'est vrai. » Cette information n’était pourtant pas présente dans l’article d’origine. Lors d'une interview exclusive au Parisien, David Charles Grusch donne quelques détails supplémentaires sur le type d’appareils qui auraient été récupérés. Il évoque notamment « un vaisseau ressemblant à une cloche, de l’ordre d’une dizaine de mètres de grandeur » récupéré à Magenta, au nord de l’Italie en 1933, et repris en 1944 par le bureau des services stratégiques. Il indique aussi que le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, formant l’alliance dite « Five Eyes », seraient impliqués dans ces programmes de recherche basés sur des matériaux extraterrestres.

Pas assez de preuves

Pourquoi le témoignage de ce qui s’apparente à une source crédible et sérieuse n’a pas fait la une des grands médias américains ? Pour le comprendre, il faut revenir aux sources de ce scoop. Le premier papier publié dans The Debrief a été écrit par Ralph Blumenthal, qui a passé plus de 45 ans au sein du New York Times, et Leslie Kean, une journaliste scientifique d'investigation. Tous deux sont surtout connus pour avoir rédigé avec la correspondante du NYTime, Helene Cooper, une enquête sur l’ancien programme secret du Pentagone. Sorti en 2017, le papier avait alors fait la une du Times. Mais cette fois-ci, le média a rejeté l'information, sans vraiment expliquer pourquoi. Le Washington Post qui a eu le sujet entre les mains plusieurs semaines durant a lui aussi refusé le sujet, car il n’arrivait pas à vérifier certaines allégations. Enfin, Politico a expliqué plus en détail que la rédaction n’a pas eu le temps de vérifier les informations, car le deal comprenait une date de publication garantie beaucoup trop courte pour permettre un travail sérieux.

En fin de compte, c’est TheDebrief – connu aux États-Unis pour être très favorable aux thèses portant sur l’existence d’extraterrestres – qui a récupéré le scoop. Mais « l’effet waouh » de ces révélations a été de courte durée. D’après Vox, David Charles Grusch a indiqué peu de temps après la publication qu’il n’avait jamais eu de connaissance directe de ces prétendus programmes. Dans NewsNation, il explique n’avoir vu aucun appareil ni corps d’extraterrestres, mais avoir rendu publics des propos rapportés. Jamais David Charles Grusch n’a dévoilé ses sources ou apporté la moindre preuve. En d’autres termes, notre ancien militaire pourrait tout à fait avoir été contaminé par des thèses circulant depuis bien longtemps parmi les cercles des convaincus des OVNI. Ces détails dérangeants et ce manque flagrant de preuves n'ont pas empêché les médias français de relayer l’histoire sans beaucoup de recul, voire à la stimuler avec une interview exclusive. Quand les audiences sont en jeu, la vérité semble être ailleurs.