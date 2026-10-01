Derrière ce drôle de personnage généré par IA se cache en fait un playbook parfait pour faire fortune avec des crypto-mèmes.

Coupe de cheveux blonde peroxydée, moustache en guidon de vélo, costume rétro et physique qui mélange Lord Farquaad (le méchant dans Shrek) et Wallace (de Wallace et Gromit)… On peut dire que Jean Philanthrope, Jean-Phil pour les connoisseurs, a la dégaine parfaite pour attirer l’attention sur les réseaux. Depuis le 17 septembre, ce personnage étrange squatte Instagram, TikTok et X, avec des vidéos muettes où il mime des mouvements de boxe sur de la musique rythmée.

Rapidement, d’autres vidéos du même type ont surgi avec des personnages secondaires venant d’autres pays. On a Archibald Brown, « boxeur » britannique qui semble chercher la bagarre avec Jean-Phil, Benjamin Stachio, un homme sans menton et au cou de taureau qui porte une moustache à la place de cheveux, Leopold Delarue, qui ressemble pas mal à Snoop Dogg et tout un tas d’autres shadow boxers et danseurs venant des quatre coins du monde calquant plus ou moins la même mise en scène. Le phénomène rappelle d’ailleurs la world war mog, cette fausse compétition entre influenceurs masculinistes inventée par des internautes sur X et qui permet de créer une sorte d’arc narratif entre les différents protagonistes tous générés par IA.

@archibald_brown She rings me after dark, she calls you “ Love “. ♬ original sound - archibaldbrown

Un personnage artificiel et une crypto

Ce qui frappe dans un premier temps, c’est la viralité très soudaine de Jean Philanthrope. En l’espace de 4 jours et en 4 vidéos seulement, le compte va cumuler plus de 6 millions de vues. Dans le même temps, les internautes vont s’interroger sur la nature réelle ou artificielle de ce personnage. Impossible pour le moment de savoir qui est derrière ce compte et la méthode précise utilisée, mais Jeremy Carrasco, un spécialiste de la détection d’images générées par IA, estime qu’il s’agit d’un « reskin » , une méthode qui consiste à prendre la vidéo d’une vraie personne et à coller par-dessus un personnage IA pouvant répliquer ses mouvements parfaitement. Au moment où cet article est écrit, le compte original n’a publié que 7 vidéos pour un cumul de près de 50 millions de vues. Mais partout sur les réseaux, le personnage a été réutilisé, remixé et semble à présent émancipé de son créateur original.

L’apparition de Jean-Phil n’est certainement pas innocente. Le 20 septembre, un compte X « JeanPhilanthrope » (@JeanPhilMadame) annonce la mise sur le marché du token $JEANPHIL avec un lien pump.fun. La plateforme est connue pour être le fer de lance des meme coins, c’est-à-dire des cryptos adossées à des mèmes ou des créateurs de contenus extrémistes. Sept jours après son arrivée sur la plateforme, le token culmine à 12,3 millions de dollars de capitalisation. D’autres meme coins, comme celui d’Archibald Brown, seront valorisés à plus de 450 000 dollars. La suite de l’histoire est tristement classique : aux alentours du 28 septembre, le token perd brutalement 70 % de sa valeur. Le phénomène connu sous le nom de dump est dû à un retrait massif des investisseurs initiaux, qui revendent en bloc et de manière coordonnée dès que le prix a suffisamment monté. Ils empochent une plus-value considérable, au détriment de ceux qui ont acheté après le pic. Cependant, si l’on se base sur les données disponibles sur pump.fun, le créateur initial du token n’a pas vendu sa position. En effet, il bénéficie du système de « frais de créateur » de la plateforme qui lui garantit une commission automatique de 0,3 % à presque 1 % reversée sur chaque transaction, à la hausse comme à la baisse. De ce fait, il a déjà engrangé plus de 100 000 dollars sans vendre le moindre jeton, pour une mise de départ de… 43 dollars.

Le playbook de la viralité rentable

Jean Philanthrope est surtout un cas d’école, une application concrète d’un playbook du crypto-mème qui a été détaillé dans une étude académique intitulée Meme Coin Factories: Uncovering Large-Scale Manipulations on pump.fun, et publiée sur arXiv en septembre 2026. D’après l’étude qui a analysé 15,2 millions de tokens créés sur pump.fun et 87 millions de transactions, cette opération suit plusieurs stratégies de manipulation : la création d’un personnage viral et engageant en ligne via de l’IA, le lancement d’un token au même moment où le niveau d’attention atteint son pic, la mise en place d’un narratif implicite, c’est-à-dire la fausse rivalité avec les personnages secondaires qui permettent de faire monter l’attention et donc le prix de la crypto et enfin l’encaissement d’une grosse partie de la somme pour des investisseurs précoces. Ces derniers sont souvent des gens qui sont dans la combine et mettent beaucoup d’argent dès le début pour gonfler la valeur avant de se retirer soudainement. Ces opérations se font toujours dans l’anonymat le plus total (impossible de savoir qui est derrière le personnage ou ses alter ego) tandis que le volume des échanges et même la soudaine viralité du personnage sur les réseaux semblent trop parfaits pour être totalement organiques.

Jean Philanthrope est surtout un cas d’école : l’application concrète d’un playbook du crypto-mème détaillé dans une étude académique intitulée Meme Coin Factories: Uncovering Large-Scale Manipulations on pump.fun, publiée sur arXiv en septembre 2026. Après avoir analysé 15,2 millions de tokens créés sur pump.fun et 87 millions de transactions, les chercheurs décrivent une recette en plusieurs étapes : fabriquer un personnage engageant grâce à l’IA, lancer un token précisément quand l’attention atteint son pic, puis entretenir l’intérêt par un narratif implicite, à travers une fausse rivalité avec des personnages secondaires qui relance la spéculation et fait grimper le prix. Vient enfin le moment de l’encaissement, où une part importante de la valeur créée revient aux premiers investisseurs, parfois eux-mêmes impliqués dans la combine, qui ont mis de grosses sommes dès le lancement pour faire grimper artificiellement le cours avant de se retirer d’un coup. Le tout se joue dans un anonymat total : impossible de savoir qui se cache réellement derrière le personnage ou ses différents avatars. Et le volume d’échanges, comme la rapidité avec laquelle le phénomène s’est imposé sur les réseaux, a tout d’une mécanique bien plus orchestrée que spontanée.

Jean Philanthrope illustre ainsi à quel point la viralité est devenue un objet manipulable et monétisable à volonté. Le clipping a déjà habitué les internautes à consommer des contenus décontextualisés, remixés, détournés de leur source d’origine. Les personnages IA s’inscrivent dans la continuité de cette logique : vides de toute substance propre, ils sont justement le véhicule idéal pour capter l’attention et la convertir en argent sur de micro-niches spéculatives. Reste à voir combien de temps le public, de plus en plus averti de ces mécaniques, continuera à confondre ce bruit fabriqué avec un véritable signal culturel.