Depuis la popularisation spectaculaire du streameur lookmaxeur Clavicular, les internautes ont inventé une guerre fictive dans laquelle s'affrontent les chads du monde entier.

Vous ne le savez peut-être pas, mais Androgenic, classé top 2 dans le ranking des chads mondiaux, est arrivé à Paris pour venger Clavicular de sa terrible humiliation. Souvenez-vous, le 21 juin dernier, le streameur lookmaxeur et adepte de stéroïdes mixés à de la méthamphétamine déambulait dans les rues de Paris à l'occasion de la fête de la musique, dans l'espoir de trouver de jolies parisiennes avec qui danser. L'influenceur, connu pour ses frasques publiques et ses accointances avec les pires masculinistes du web, s'est retrouvé à plusieurs reprises rejeté, moqué et humilié par des femmes.

C'est dans ce contexte que le streameur Androgenic, un autre streameur lookmaxeur qui se présente comme un biohacker « sérieux », s'est rendu à Paris pour venger l'honneur de son camarade. Il est plus tard rejoint par d'autres « chad » (le surnom donné par les incels aux hommes présentant un physique particulièrement avantageux grâce à la génétique) qui s'affrontent à coups de photos afin d'assurer leur position au sein du classement mondial des lookmaxeurs.

Une fausse gueguerre inventé sur X

Si vous n'avez rien compris à cette introduction, pas de panique, ça n'est pas très grave car elle est en partie bidon. Oui, Clavicular s'est bien fait humilier à Paris et même sur la Côte d'Azur durant l'ensemble de son périple en France, mais d'autres streameurs n'ont pas sauté dans l'avion pour le venger et il n'y a pas vraiment de compétition entre eux… enfin pas dans la réalité.

L'eternel TOP 2 MOGMAXXING CHAD ANDROGENIC cherche en VAIN le #10 RANKED CHAD CLAVICULAR dans toute la FRANCE pour venger l'honneur du LOOKSMAXX 🚨 il reste introuvable malgré des JOURS de SEARCHMAXXING intensif... pic.twitter.com/jfpspzvs4Q — Zen (@Zen_kujo) June 30, 2026

Cette série de posts au vocabulaire alambiqué qui semble raconter une histoire digne des meilleures saisons de catch est en fait la continuation d'une blague née le 14 février dernier sur le réseau X par l'intermédiaire du compte @Kick_Champ. Ce dernier publie une image montrant plusieurs streameurs issus de la même culture lookmaxing et qui officient sur la plateforme de streaming Kick, avec une image de char d'assaut en arrière-plan et la légende suivante : « WORLD WAR MOG has officially ERUPTED after the ASU FRAT LEADER REFUSED to SIGN the PEACE TREATY with #2 ranked CHAD Androgenic », que l'on peut traduire par : « La Guerre mondiale du MOG a officiellement éclaté après que le leader de l'ASU FRAT ait refusé de SIGNER un TRAITÉ DE PAIX avec le CHAD classé numéro 2 Androgenic. »

WORLD WAR MOG has officially ERUPTED after the ASU FRAT LEADER REFUSED to SIGN the PEACE TREATY with #2 ranked CHAD Androgenic 😳 pic.twitter.com/UHld5Gw9WL — KickChamp👑 (@Kick_Champ) February 15, 2026

Cette guerre est évidemment fictive, mais ce qui fonctionne vraiment, c'est l'usage du « slang overload tweet », c'est-à-dire des posts écrits avec un vocabulaire de lookmaxer aussi absurde que cryptique. D'ailleurs, l'un des rares termes qu'il est utile de connaître dans ce contexte est celui de « mog » ou « mogging », qui consiste, pour un lookmaxer, à se placer parmi un groupe d'hommes et à les écraser symboliquement en étant le plus « beau » selon des critères pseudoscientifiques que nous n'allons pas détailler ici. Cette guerre mondiale du mog consisterait donc essentiellement à comparer la symétrie de son visage ou la saillance de sa mâchoire avec d'autres hommes. Il faut aussi noter que l'usage de ce vocabulaire absurde, avec cette tonalité très guerrière ou diplomatique, rappelle furieusement le « kayfab » du monde du catch, c'est-à-dire une trame narrative et fictionnelle qui se déroule pendant toute la saison et qui permet de mettre en scène les combats qui se déroulent ensuite sur le ring.

Qui est le plus chad de tous les chads ?

Rapidement, les vues et les likes explosent, et @Kick_Champ y voit un filon suffisamment intéressant pour continuer dans cette voie. Derrière le compte se trouve en fait un jeune homme d'une vingtaine d'années, anonyme, spécialisé dans le clipping de streameurs controversés issus de la plateforme de streaming Kick, comme Clavicular. Mais plutôt que de reprendre les extraits vidéo tels quels, le créateur y ajoute une couche de narration bidon censée à la fois donner du sens aux clips et, en même temps, se moquer des lookmaxeurs et de leur culture. Ce n'est d'ailleurs pas un acte gratuit. Dans une interview donnée au streameur Cuffen en août dernier, il révèle que son contenu spécialisé dans le hating de streameurs lui apporte dans les 20 000 dollars par mois. La somme provient à la fois du programme de monétisation de X, mais aussi de Rainbet, un casino crypto en ligne dont les clips apparaissent régulièrement entre deux posts sur Clavicular. Pour résumer, la « mob world war », c'est un peu l'équivalent d'une télénovela où tous les personnages sont méprisés par le public et entrecoupée de nombreux spots de pub pour des machines à sous.

L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il peut aussi être repris collectivement par les internautes, mais aussi par d'autres streameurs lookmaxeurs qui sont entrés dans le jeu. C'est notamment le cas de Nocturnal Kent, un streameur australien, adepte du lookmaxing et partenaire de scène d'Androgenic, avec qui il forme le « duo de Brisbane ». Il a profité de cette blague pour se déclarer numéro 1 des chads sur son stream, une affirmation qui a inspiré Michael, un internaute canadien de 20 ans qui a créé par la suite OfficialChadRankings.com, un site qui classe l'ensemble des influenceurs selon une série de critères aussi absurdes que sérieux. Dans un article de Slate, on apprend que les critères d'évaluation d'un chad reposent sur sa taille, sa morphologie, sa transformation physique depuis son entrée dans le milieu, mais aussi son influence sur les réseaux sociaux ou sa « personnalité ». Mis à jour toutes les 48h, le site a connu la visite de 600 000 internautes qui suivent de manière plus ou moins sérieuse l'évolution du classement. C'est ici qu'entrent en jeu des comptes français comme celui de Zen-Kujo, qui va relayer le classement, les « fiches techniques » des chads, et inventer des arcs narratifs qui rebondissent sur l'actualité et brouillent les frontières entre fiction et réalité.

ALERTE 🚨 LES 3 MOGGER DE L'APOCALYPSE : #2 Ranked CHAD ANDROGENIC, #6 ranked CHAD ASU FRAT LEADER, #89 Ranked CHAD NOCTURNAL Kent Prevoient de JESTERMAXX dans PARIS afin de retablir l'image du LOOKSMAXX ruinée par CLAVICULAR pic.twitter.com/1OmV5VY7t0 — Zen (@Zen_kujo) June 24, 2026

Au-delà de la blague collective, une question semble se poser. De la même manière que Trump a réussi à devenir président et à influer sur le réel en devenant d'abord le héros clownesque des trolls du web, la mise en place de ce kayfab censé moquer la soi-disant importance des lookmaxeurs n'est-elle pas en train de normaliser les codes absurdes de cette subculture délétère ? Derrière ce classement basé sur des critères aussi stupides que le nombre de coups de marteau donnés à sa mâchoire pour la faire ressortir, est-ce qu'internet ne va pas oublier qu'il s'agit d'une gigantesque blague ? Le jour où les Françaises cesseront de rembarrer les Claviculars du monde entier, il faudra peut-être s'inquiéter.