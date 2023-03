La petite pastille payante lancée par Elon Musk a été adoptée par moins de 300 000 personnes, soit à peine 0,2 % des utilisateurs du réseau.

Annoncé comme une petite révolution, le programme Twitter Blue qui permet d'obtenir une petite pastille de compte vérifié, contre une somme allant de 9,60 à 11 euros par mois, peine à convaincre. D'après des documents internes consultés par le média The Information, seuls 290 000 utilisateurs auraient sauté le pas, en majorité des Américains. Cette base d'abonnés qui représentent environ 0,2 % des utilisateurs actifs mensuels a rapporté 28 millions de dollars soit 1 % des revenus de la plateforme. Une peccadille par rapport aux revenus publicitaires qui comptent pour 90 % des entrées d'argent de la plateforme.

Peut-on acheter sa « street cred' » ?

Pourquoi la sauce ne prend pas ? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, avant l'acquisition de Musk. Le petit badge de certification situé à côté du compte était alors donné après une demande. Cette dernière était étudiée par un humain selon certains critères un peu opaques et notamment la notoriété. Certains Twittos se plaignaient d'ailleurs régulièrement de voir leur demande non aboutie. Tout ça pour dire que l'obtention de cette pastille permettait de donner un aspect officiel et crédible à son compte et d'éviter notamment d'être pris pour un compte parodique. Cette forme d'adoubement a contribué à former une sorte de noblesse de Twitter. Et c'est justement cet aspect qui entre en contradiction avec l'option payante présentée par Elon Musk. Acheter son titre de noblesse, ça fait tache.

Une anti-certification

Outre l'aspect beaucoup moins cool de cette certification payante, Twitter Blue se paye aussi une réputation négative. Dès le mois de novembre 2022, plusieurs médias reportaient que des comptes tenus par des arnaqueurs s'étaient précipités sur le badge pour se faire passer pour des personnalités ou des entreprises. D'autres en ont profité pour faire des blagues comme ce faux compte Nintendo montrant un Mario en train de faire un doigt d'honneur.

Tandis que Meta veut mettre en place le même type de certification sur Instagram et Facebook contre un abonnement de 12 dollars par mois, la question de l'utilité de cette option se pose réellement. Si les badges permettent à terme d'acheter de la visibilité - les comptes nouvellement certifiés devraient être avantagés par l'algorithme - ils risquent aussi d'être un signe qui décrédibilise le compte qui décide de l'acheter. Tant que l'ancien système de certification n'aura pas été complètement annulé, le badge payant fera le même effet qu'un influenceur qui annonce en toute transparence qu'il a acheté des followers pour améliorer sa visibilité.