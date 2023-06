La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est créatrice d’innovation et un moteur pour développer le savoir-faire au sein des organisations. En favorisant le développement de pratiques viticoles durable au sein de ses vignobles, le groupe Pernod Ricard a su mettre en pratique ce crédo. Reportage.



Quatre piliers, de nombreuses ambitions

Présent dans 74 pays, avec plus de 19 000 collaborateurs et 240 marques, le groupe Pernod Ricard est numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Pour soutenir ses activités et cette dimension internationale, le Groupe bénéficie d’un fort ancrage local. C’est au plus proche des terroirs, où sont cultivés les matières premières nécessaires à ses produits, que Pernod Ricard déploie des actions concrètes de RSE.

Le premier des quatre piliers de la stratégie RSE du groupe, « Préserver nos terroirs », s’exprime d’ailleurs au cœur des AOC Champagne et Cognac. L’objectif ? Favoriser les pratiques favorables à la biodiversité et à la résilience des vignobles face au changement climatique. Pour cela, plusieurs filiales du groupe ont mis en place des programmes d’expérimentation en viticulture régénératrice au sein de leurs propres vignobles.

En Champagne, Martell Mumm Perrier-Jouët (MMPJ) développe une approche holistique prenant en compte l’écosystème de la vigne dans sa globalité : restaurer la santé des sols, améliorer la nutrition de la vigne, ainsi que préserver la biodiversité sur l’ensemble du territoire. « On s’est fixé deux objectifs ambitieux pour 2030 : le premier est d’être nous-même à 100 % en viticulture régénératrice dans nos vignobles, et le deuxième est d’engager l’ensemble de nos partenaires vignerons dans cette démarche de certification environnementale », explique Sonia Le Masne, directrice Sustainability et Responsability de MMPJ.

Convaincues du caractère indispensable d’une démarche collective, les Maisons de Champagne Mumm et Perrier-Jouët expérimentent ces pratiques alternatives dans le but de partager les enseignements avec leurs partenaires vignerons. Les équipes proposent des conférences, des formations et des journées techniques tout au long de l’année ainsi qu’un accompagnement technique, financier et administratif personnalisé.

Toujours sur le volet environnemental de la stratégie RSE du groupe Pernod Ricard, le pilier « Agir Circulaire » guide la mise en place d’actions permettant de réduire les émissions carbones tant au sein des sites de production, qu’au niveau des emballages (écoconception voire suppression des étuis carton) ou du transport via par exemple le développement du multimodal et du transport cargo à la voile. Des efforts du terroir au comptoir dans le but de contribuer à la trajectoire de neutralité carbone du groupe Pernod Ricard d’ici 2050.