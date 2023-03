Durable et responsable, oui, mais comment ?

Depuis plusieurs années, Pernod Ricard France, leader des vins et spiritueux dans l’Hexagone, s’est donné pour mission de garantir la qualité et l’authenticité des produits agricoles à la base de ses produits. Une mission qui s’accompagne de la nécessité de faire rimer durable et responsable en réduisant l’impact de ses activités sur la planète. Et quel meilleur endroit que le Salon de l’agriculture pour évoquer ce sujet essentiel et la façon de passer de l’idée au concret ?

Pour faire une bonne boisson, il faut de bons produits. Mais pour avoir de bons produits, il faut passer par une agriculture qui respecte le vivant. Afin de répondre à cet impératif, Pernod Ricard France s’engage depuis plusieurs années dans le respect de l’environnement en essayant de rendre sa chaîne de production toujours plus vertueuse. Mais comment cet engagement se traduit au quotidien et sur l’ensemble de la chaîne de production, du terroir au comptoir ? La question a donné lieu à une conversation passionnante, baptisée Ensemble et engagés pour préserver nos terroirs, au cours du Salon de l’agriculture, le 25 février, que vous pouvez réécouter en intégralité :

Autour de la table, Jean-François Roucou, directeur de la performance durable chez Pernod Ricard, accompagné de Cécile Devillers, responsable de la performance durable au sein de Pernod Ricard France et d’Alexandre Imbert, responsable des affaires publiques chez Martell Mumm Perrier-Jouët. Pour évoquer les sujets agricoles, l’équipe Pernod Ricard était accompagnée par ses partenaires : Anne Trombini de l’association Pour une Agriculture du Vivant, de Vincent Morandière, viticulteur de cognac, et de Patrick Lamoine, directeur régional des transports Veynat.

Vous avez dit agriculture régénératrice ?

Fortement influencée par la permaculture, l’agriculture régénératrice (ou régénérative) est un ensemble de techniques de production qui respectent les sols. L’objectif ? Les régénérer, et augmenter leur résilience tout en protégeant la biodiversité.

Soutenir l'agriculture régénératrice est donc un choix évident pour l’entreprise : faire revivre les sols et leur biodiversité permet également de préserver la capacité agronomique de la parcelle concernée. Mais chaque champ, chaque bout de terrain est unique, et nécessite donc des soins particuliers. Pour répondre à cet enjeu, le groupe a choisi de s’associer à des ONG comme l'Union pour un BioCommerce Ethique (UEBT), mais aussi l’association Pour une Agriculture du Vivant (PADV) dont la mission principale est de mettre les agriculteurs au cœur du débat et d’accompagner la transformation de leur pratique vers une agriculture plus respectueuse des cycles naturels.

« L'agriculture régénératrice, c'est une méthode globale qui nous permet de travailler à l’échelle d’un écosystème pour lui permettre de se défendre, et de se régénérer. »

– Alexandre Imbert, responsable des affaires publiques chez Martell Mumm Perrier-Jouët

Travailler en synergie

Pour Vincent Morandière, viticulteur, la première des priorités, c’est l’attention portée à la santé des sols : « J'ai eu la chance d’hériter de ces sols. Et mon but, ce serait de les transmettre, peut-être, encore dans un meilleur état et je compte œuvrer dans ce sens. » L’agriculture régénératrice a donc été une évidence. C’est pourquoi, avec le réseau Fermes 30 000, il réfléchit sur son territoire à des façons plus vertueuses d’entretenir les sols agricoles qui, du fait des méthodes antérieures et du réchauffement climatique, voient l’érosion s’accélérer. Il faut donc intervenir pour préserver ce qui est au fondement du vivant.

« Si on veut faire évoluer leurs pratiques, il faut pouvoir mobiliser l'ensemble des parties prenantes. »

– Anne Trombini de l’association PADV

S’engager, ensemble

L’action écologique est une vieille affaire pour le groupe Pernod Ricard. Certifié ISO 14 001 depuis 20 ans déjà, l’entreprise a à cœur de prendre en compte l’impact écologique de ses produits, dans le but de le limiter.

« Je pense que c'est parce qu'on est devant des énormes défis qu'on a compris qu'il fallait vraiment être tous ensemble »

– Cécile Devillers, responsable de la performance durable chez Pernod-Ricard France

Autre point important pour Pernod Ricard France : le transport de leurs produits. Un partenariat avec Veynat, transporteur historique de la Maison Lillet spécialisé dans le transport de liquides, permet de faire tourner les véhicules à l’ED95. Ce carburant à base d'alcool issu des déchets de la vigne garantit « une économie et en plus, un produit qui revient à la terre dans une économie circulaire complète », s’enthousiasme Patrick Lamoine, directeur régional des transports Veynat.

L’économie circulaire, un autre concept devenu une évidence selon Jean-François Roucou, directeur de la performance durable chez Pernod Ricard: « on ne peut plus fonctionner en raisonnant de façon linéaire, en disant ressources, transformation, consommation, déchets, ce n’est juste pas possible.»

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération