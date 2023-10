Amazon a lancé avec succès début octobre ses deux premiers satellites prototypes pour rivaliser avec Starlink.

Annoncé en 2019 par Amazon, le projet Kuiper prévoit le déploiement de plus de 3200 satellites à une altitude d’environ 600 kilomètres. Depuis Cap Canaveral en Floride, KuiperSat-1 et KuiperSat-2 ont été placés en orbite basse, c'est-à-dire à quelque 500 kilomètres au-dessus de la Terre. Amazon a confirmé que le contact a été établi avec les deux appareils.

Amazon à la conquête de l'espace

L’objectif : tester les composants clés de la méga constellation Kuiper à venir. « Il est vraiment important de tester les satellites avant de pouvoir lancer le reste de la constellation. C'est un grand pas en avant que nous attendions depuis longtemps », explique Tim Farrar, consultant en communications par satellite au Royaume-Uni. À l’issue de cette mission, les deux prototypes seront désorbités afin qu’ils se désintègrent dans l’atmosphère. Le déploiement des premiers satellites opérationnels devrait débuter au premier semestre 2024.

La bataille des constellations de satellites

À ce jour, c'est la société américaine SpaceX d'Elon Musk qui domine le marché avec près de 5000 satellites Starlink en orbite et quelque 2 millions d’utilisateurs. Avec son projet, Amazon ambitionne de fournir un accès Internet haut débit, aux particuliers et professionnels, actuellement mal desservis par les réseaux terrestres. Le projet Kuiper est surtout perçu par les experts comme la réponse d'Amazon à SpaceX pour tenir le rythme face à son concurrent. « Cela va être très difficile car ils ont au moins quatre ou cinq ans de retard sur SpaceX », indique Tim Farrar. Pour rester dans la course, Amazon prévoit d'investir 10 milliards de dollars.

La concurrence est féroce dans le domaine de l'Internet Spatial. Parmi les acteurs se disputant le gâteau, on trouve OneWeb (indo-britannique) et Telesat (Canada). L’Union européenne travaille également pour avoir sa propre constellation baptisée Iris. La Chine se dote aussi d’une constellation. Ce projet spatial d’ordre militaire qui prévoit le lancement de 13 000 satellites en orbite basse aura (outre la fourniture de service Internet) vocation à surveiller les satellites d’Elon Musk.