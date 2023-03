Des chercheurs ont révélé avoir capté un signal radio en provenance d'une galaxie située à près de neuf milliards d'années-lumière. Un moment historique selon les scientifiques.

La communauté des astronomes est en effervescence. L'objet de cette agitation ? L'annonce le 3 mars 2022 dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society de la captation du signal le plus éloigné jamais intercepté en provenance d'une galaxie lointaine. Comment les étoiles se forment-elles dans les galaxies lointaines ? Comment notre univers s'est-il formé ? Des questions qui pourraient bientôt avoir des réponses.

L'univers primitif prêt à dévoiler ses secrets ?

Des chercheurs d'Inde et du Canada viennent de capter un signal radio de la galaxie la plus éloignée à ce jour. Le signal de radiofréquence a été capté par le radiotélescope géant Metrewave (GMRT) en Inde et provient de la galaxie SDSSJ0826 + 5630 située à 8,8 milliards d'années-lumière de la Terre. Autant dire un bon de géant dans le cosmos si l'on considère qu'avant cet enregistrement le signal le plus éloigné à avoir été détecté se situait à 4,4 milliards d'années-lumière. Le signal a été émis lorsque notre univers, actuellement vieux de 13,8 milliards d'années, était âgé d'environ 4,6 milliards d'années.

Ce signal « aidera à comprendre la composition des galaxies à des distances beaucoup plus grandes de la Terre », explique Arnab Chakraborty, chercheur postdoctoral à l'Université McGill. Une découverte rendue possible grâce à un phénomène naturel que les scientifiques appellent « lentille gravitationnelle » qui permet de capter des signaux à des distances records. « La lentille gravitationnelle amplifie le signal provenant d'un objet distant pour nous aider à scruter l'univers primitif. Dans ce cas précis, le signal est faussé par la présence d'un autre corps massif, une autre galaxie, entre la cible et l'observateur. "Cela se traduit par un grossissement du signal d'un facteur de 30, permettant au télescope de le capter", explique le co-auteur Nirupam Roy, professeur agrégé au département de physique de l'Indian Institute of Science.

Désolé, ce ne sont pas des extraterrestres

Comme le rapporte LiveScience, l'onde radio vieille de 8,8 milliards d'années, n'émane pas d'une espèce d'extraterrestre, mais de l'un des éléments les plus primitifs de l'univers : l'hydrogène neutre, qui s'est formé à partir des débris du Big Bang quelques 400 000 ans après la naissance de l'univers. Une période que les astronomes appellent l' « âge sombre », avant que les premières étoiles et galaxies brillantes ne se forment. « Le réservoir d'hydrogène gazeux atomique fournit le carburant de base pour la formation d'étoiles dans une galaxie », peut-on lire dans l'étude du Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Pour les chercheurs, comprendre l'évolution du gaz hydrogène à l'origine de l'univers permettrait de mieux comprendre l'évolution des galaxies.

D'après eux, cette découverte montre qu'il est possible d'observer des galaxies lointaines dans des situations similaires avec des lentilles gravitationnelles. Elle ouvre également de nouvelles opportunités pour sonder l'évolution cosmique des étoiles et des galaxies avec des radiotélescopes à basse fréquence.