Cryptomonnaies, NFT, avatars, métaverse… Le Web3, ça vous parle ? Pas du tout ? Faites vos premiers pas dans cet univers fascinant avec « Web3 : Tout comprendre des cryptomonnaies au métaverse », à paraître aux éditions Hachette le 08 mars 2023.

Après la magie du Web1 et la folie du partage du Web 2, le Web3 nous propose de partager la valeur. Car avec le Web3, nous sommes arrivés au tout marchand : 100 % des acteurs peuvent tenter leur chance.

Le Web3 c'est quoi ?

Percez les mystères des cryptomonnaies et des NFT. Vivez une expérience immersive dans les mondes virtuels (métavers & co) et construisez votre seconde vie avec votre avatar.

Un Internet 100 % marchand

Avec le Web3, nous sommes arrivés au tout marchand : 100 % des acteurs peuvent tenter leur chance. Tout est à vendre, tout est à acheter… à commencer par soi-même.

Parution le 08/03/2023

