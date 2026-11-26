Le dimanche matin, on coupe les notifications et on part courir « pour se vider la tête ». Au poignet, pourtant, une montre suit la fréquence cardiaque ou la qualité de la nuit précédente. Contradiction ? Pas vraiment. Plutôt un arrangement très contemporain entre deux envies qui cohabitent mieux qu'on ne le croit.

Votre collègue a supprimé Instagram en septembre et ne jure plus que par son mode avion du week-end. Le lundi, il vous raconte pourtant sa sortie longue au kilomètre près. Il n'est pas un cas isolé. Selon le Baromètre du numérique 2025, 42 % des Français jugent excessif leur temps d'écran (53 % chez les moins de 40 ans), et les méthodes de digital détox se multiplient.

Dans le même temps, Strava résume son rapport Year in Sport 2025 par une formule qui contient tout notre sujet : la génération Z « se déconnecte pour lacer ses baskets ». Le même rapport note qu'elle cite bien plus souvent que ses aînés les objets connectés comme son principal investissement sportif. On fuit le scroll, mais on garde la donnée.

Le quantified self est sorti du tableur

Né à la fin des années 2000 autour de Gary Wolf, journaliste chez Wired, le quantified self est longtemps resté l'affaire de passionnés. En 2019, L'ADN rencontrait ces « dataïstes » qui consignent leur vie dans des tableurs. Depuis, on a vu le capteur de glucose devenir un signe de statut. Mais c'est surtout le sport qui a démocratisé la mesure de soi : le joggeur du dimanche consulte aujourd’hui, sur sa montre GPS, des indicateurs autrefois réservés aux labos de physiologie.

Avec une nuance de taille : le sportif mesure rarement pour le plaisir de mesurer. Il prépare un semi ou revient de blessure. Selon Strava, la génération Z est 75 % plus encline que la génération X à citer une course comme principale motivation. Ce chiffre n'est pas une fin en soi, mais a le mérite de poser un repère sur une trajectoire.

Écran qui capte, écran qui renseigne

Les athlètes parviennent à trouver un équilibre implicite entre les deux en faisant une distinction subtile : un flux sans fin sur un site de réseaux sociaux a été créé pour capter votre attention tandis que vérifier votre montre ne prend que quelques secondes et vous donne l'information nécessaire. Il est même mentionné que les abonnés de Strava passent une heure d'activité physique pour deux minutes passées sur le site : un produit qui sert l'activité physique de son propriétaire et ne représente pas l'activité en elle-même.

Les données jouent aussi un rôle de traduction. Fatigué ou juste paresseux ? Prêt à accélérer ou pas ? Les indicateurs de variabilité cardiaque, de récupération ou de sommeil qu’affichent aujourd’hui la plupart des montres GPS, à l’image des montres Garmin, mettent des mots sur des sensations floues. Une étude publiée dans le Journal of Consumer Research montre d'ailleurs que le simple fait de mesurer une activité pousse à en faire davantage. Et comme nous le racontions à propos des micro-aventures, la tech au poignet rassure, au point de permettre d'oser partir.

Sobriété numérique : de quoi parle-t-on ?

Selon l'ADEME et l'Arcep, la moitié de l'impact carbone du numérique en France vient des terminaux, et surtout de leur fabrication. Pour être plus « sobre », il faut donc posséder moins d'appareils et les garder longtemps. Une montre multisport portée plusieurs années, qui remplace le chrono et parfois même le téléphone pendant la sortie, coche plutôt bien la case.

Reste la sobriété attentionnelle. Là aussi, beaucoup de coureurs ont une longueur d'avance : notifications coupées, ils ne gardent sous les yeux que les données qu'ils ont choisies. La « vraie déconnexion », ce n'est donc pas l'absence de capteurs, mais avant tout le fait d’être moins sollicités.

Tableau de bord ou carnet de bord

Sur le terrain, chacun bricole ses rituels. Certains n'affichent que l'heure pendant la course et découvrent leurs stats une douche plus tard, comme on feuillette un carnet de voyage. D'autres alternent séances « à la data » et sorties « aux sensations ». On mesure pour progresser, puis on lâche les chiffres pour profiter.

La donnée est aussi devenue sociale. Strava compte désormais un million de clubs, et les run clubs ont été multipliés par 3,5 depuis 2025. Le tracé GPS sert à se retrouver en vrai, jusqu'à y chercher l'amour : l'hyperconnexion devient-elle une passerelle vers l'IRL ?

Mesurer, une forme de pleine conscience ?

Les chercheuses Tamar Sharon et Dorien Zandbergen comparaient déjà le quantified self à la pleine conscience : prêter attention à ce qui passe d'habitude inaperçu. Le coureur qui consulte sa courbe de sommeil avant de choisir entre footing et fractionné ne fait pas autre chose. Il s'écoute, avec un traducteur au poignet.

Le sportif connecté n'est donc pas un hypocrite de la déconnexion. Il fait le tri, garde ce qui le met en mouvement et coupe ce qui le fige sur son canapé. Il n'y a peut-être rien à résoudre : il suffit de savoir quand regarder son poignet, et quand regarder le paysage.