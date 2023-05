Retenez bien leurs noms. Elles sont les nouvelles coqueluches de la tech – jusqu’à la prochaine révolution.

À qui profite toutes ces intelligences artificielles génératrices de texte et d’images ? À une flopée d’entreprises, dont certaines ont réussi à obtenir des milliards de dollars de financement, après quelques années ou juste quelques mois d’existence. Cette sélection se concentre sur les nouveaux acteurs et n’inclut pas les géants de la tech comme Alphabet (Google) et Meta, qui travaillent aussi activement sur le sujet de l’intelligence artificielle générative.

OpenAI, l’entreprise phare

Impossible d’avoir échappé au succès de ChatGPT ces derniers mois. OpenAI, fondée par plusieurs personnalités de la Silicon Valley dont Sam Altman et Elon Musk (qui s’est retiré du projet) est l’entreprise derrière ce chatbot devenu assistant personnel. En plus de ChatGPT, OpenAI commercialise DALL-E 2, un générateur d’images. Microsoft aurait injecté plus de 10 milliards de dollars en janvier dans cette entreprise de 375 salariés, ce qui en fait la jeune société spécialiste de l’IA générative la mieux financée. Selon Reuters, elle aurait généré 80 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2023 et projette plus d’un milliard de dollars de revenu en 2024.

OpenAI s’est lancée en 2015 avec l’idée légèrement mégalo de développer une intelligence artificielle générale (AGI), c’est-à-dire capable de reproduire l’ensemble des compétences humaines, en mieux, pour qu’elle bénéficie à l’ensemble de l’humanité. Elle reprend à ce titre des idées du longtermisme, un courant idéologique controversé qui estime que les humains ont une destinée fantastique et quasi infinie, mais il faut pour cela le protéger de certains risques existentiels dont l’avènement d’une IA incontrôlable fait partie. L’entreprise, qui au départ se voulait transparente, n’a pas vraiment gardé son côté « open ». Elle publie de moins en moins d’informations sur les modèles qu’elle développe.

Hugging Face, le pari du communautaire

Hugging Face a été fondée en 2016 par trois Français, Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf. Au départ il ne s’agissait que d’un chatbot pour adolescents. Mais depuis, l’entreprise qui arbore un smiley câlin en guise de logo, a migré aux États-Unis et a bien évolué. La jeune pousse, devenue licorne, propose à la fois une librairie où l’on retrouve une multitude de modèles de machine learning en accès libre et conçoit des modèles maison. Hugging Face rassemble une communauté de 200 000 utilisateurs quotidiens environ, développeurs, ingénieurs et chercheurs pour la plupart. L’entreprise se distingue des autres par son positionnement. Elle plaide pour une transparence totale de ces technologies, alors qu’OpenAI cultive le secret. Son discours est moins apocalyptique aussi. Le but n’est pas de tenter de contrôler une intelligence artificielle supérieure à l’Homme, mais plutôt de faire de ces systèmes un bien commun.

Anthropic, la copie d’Open AI ?

Ce sont deux anciens d’OpenAI, Dario et Daniela Amodei (un frère et une sœur) qui ont fondé cette startup en 2021. Au départ, son but était d’être un laboratoire de recherche concentré sur la sûreté des intelligences artificielles. Un peu comme… OpenAI. Mais depuis peu elle commence à commercialiser ses modèles de langage naturel. Sa technologie est notamment intégrée dans Quora, le site où l’on trouve des réponses à toutes sortes de questions. La jeune pousse a aussi développé un robot conversationnel style ChatGPT qui s’appelle Claude. Il devrait être accessible au grand public dans les prochains mois. Anthropic a récemment enchaîné des levées de fonds qui la valorise aujourd’hui à plus de 4 milliards de dollars. Zoom, Salesforce et Google ont notamment investi au dernier tour de table annoncé le mardi 23 mai.

Midjourney, le générateur d’images le plus réaliste

C’est la technologie à l’origine de la plupart des images très réalistes mais fausses que l’on a vu circuler ces derniers mois. Le pape en doudoune blanche ? Midjourney. Harry Potter en Balenciaga ? Midjourney encore. Donald Trump arrêté en pleine rue par des policiers ? Midjourney toujours. À la tête de ce générateur d’images : David Holz, entrepreneur américain échevelé et peu médiatisé. Lui voit cette technologie comme un outil pour les artistes. Interrogé par The Verge au sujet des deepfakes réalisés par son intelligence artificielle, il minimise et répond ceci : « Je pense que nous n'avons pas besoin de plus de deepfakes, mais nous avons besoin de davantage de belles choses, donc nous nous concentrons à faire en sorte que tout soit plus beau et artistique. »

Le mode de fonctionnement de Midjourney est un peu particulier. Les utilisateurs de Midjourney passent par un serveur Discord pour générer des images, et doivent payer un abonnement d’au moins 10 dollars chaque mois. Il y aurait 14 millions d’inscrits sur le Discord et 1 million d’utilisateurs actifs selon le site spécialisé Approachable AI. Auparavant il était possible de faire quelques essais gratuits, mais cette possibilité a été abandonnée fin mars 2023, suite à un nombre trop important de nouveaux utilisateurs.

Stability AI, créateur d’images open source

Cette startup britannique est surtout connue pour Stable Diffusion, un générateur d’images semblable à Midjourney, mais elle met au point d’autres modèles, notamment un clone de ChatGPT. Les techs de Stability sont open source et l’entreprise ne génère pas de profit, pour le moment en tout cas. Ce qui ne l’a pas empêchée de lever des fonds et d’atteindre 1 milliard de dollars de valorisation en quelques mois d’existence. Son fondateur, Emad Mostaque, né en Jordanie et diplômé d’Oxford, cherche de nouveaux des fonds et ambitionne d’introduire son entreprise en bourse, rapporte Les Échos. L’entreprise fait par ailleurs déjà polémique. En février, elle a été attaquée par Getty Images pour avoir utilisé sa banque de photos sans son accord.