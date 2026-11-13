Avec la défaite des républicains aux midterms, la feuille de route des géants de la tech a changé. Pour des communicants, elle tiendrait en trois formules : « relocaliser l’acceptabilité », « travailler le récit », « activer les leviers financiers ». Est-ce que cela va marcher ? L’Europe se laissera-t-elle séduire ?

« La soirée d’hier n’aurait pas été possible sans vous », pouvait-on lire le lendemain des résultats sur une affiche de Tomorrow Together, un comité d’action politique favorable à la régulation de l’IA. Elle remerciait trois des grandes figures de l’alliance entre Trump et la tech : le milliardaire Marc Andreessen, dont le fonds a injecté des dizaines de millions de dollars dans le lobbying pro-IA, David Sacks, ex-conseiller IA de Trump, et Jensen Huang, l’ex-patron de Nvidia qu’on n’a plus besoin de présenter. L’ironie visait juste. Malgré leur soutien vocal et généreux, et très probablement à cause de lui, les républicains ont perdu et laissé aux démocrates une partie des votes MAGA. Avec les midterms, les géants de la tech ont appris que le lobbying c'est bien, mais qu’il reste compliqué de canaliser le rejet des citoyens, surtout quand il est devenu viscéral.

« Personne ne peut réaliser un investissement de 50 milliards de dollars dans un contexte d’incertitude »

La Silicon Valley vend de la prédiction, mais cette fois, force est d’admettre qu’elle n’a rien vu venir ! Au lendemain du scrutin, Greg Brockman, président d’OpenAI, a reconnu lors d’une conférence du Wall Street Journal que l’industrie ne s’attendait pas à une telle colère, dont il dit n’avoir jamais vu d’équivalent dans la politique américaine. Il le reconnait, il fut beaucoup misé sur l'adminisatration, et fort peu sur les citoyens. Greg Brockman est bien placé pour la savoir : l’an dernier, il a donné à titre personnel 25 millions de dollars au camp républicain.

La Bourse a sanctionné l'erreur : le jeudi suivant les midterms, le Nasdaq dévissait de 5 %, et plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés en une séance. Sur son podcast All-In, David Sacks a exprimé la nature du choc dans sa langue d’investisseur : « Personne ne peut réaliser un investissement de 50 milliards de dollars dans un contexte d’incertitude. » Selon lui, le financement de projets IA va être fermé ou fortement réduit d’ici 2028.

Elon Musk, qui a investi plus de 400 millions de dollars sur des candidats républicains presque tous battus, a été le premier à réagir sur X. Faisant de mauvaise fortune bon cœur, il postait : « Les centres de données dans l’espace semblent plutôt séduisants en ce moment. » Les opposants aux solutions intergalactiques ne tarderont pas à s'exprimer s'amuse à prophétiser le journaliste Casey Newton, qui annonce le mouvement des « nimgs » , pour « not in my galaxy ». En attendant cette guerre des étoiles, effectivement, les projets se multiplient. Blue Origin, de Jeff Bezos, a demandé l’autorisation de lancer 50 000 satellites formant un « système de centre de données orbital », SpaceX envisage des milliers de satellites d’IA d’ici fin 2027. Soham Mehta, un chercheur qui travaille pour la Foundation for American Innovation, un think tank techno-optimiste, plaide de son côté pour des data centers sous-marins, que la Chine dit avoir déjà inaugurés en juin. Mais à ce stade, la relocalisation des projets se joue encore sur terre, derrière de hautes grilles militaires. Un décret de juillet 2025 ouvre les terres fédérales aux data centers, et l’armée propose des contrats de location sur ses sites de Fort Bliss, Fort Hood ou Dugway. Une solution qui protège effectivement des recours. À San Diego, un élu a dû admettre qu’un moratoire municipal ne pouvait rien contre un projet bâti sur un terrain de la Navy.

Rien de mieux qu'un petit jeu de mot...

En août, Steve Bannon reprochait au camp Trump de refuser tout débat avec sa base MAGA et de préférer demander aux industriels d’ « appliquer un meilleur maquillage là-dessus ». En gros, la stratégie du président consistait à raconter une meilleure histoire, et de trouver les bons mots pour le faire. Avant même le vote, OpenAI a annoncé qu’elle n’utiliserait plus l’expression avariée de « data centers » . Désormais, ses infrastructures seront des « compute campuses » , un terme qui évoque d’emblée un lieu où l’on se rassemble pour partager des savoirs, des cafés et des premiers baisers. L’expression prendra-t-elle ? L’industrie a déjà tenté, sans trop de succès, « AI factory », « AI superfactory », « supercluster », « AI gigafactory » et même « technology campus ». Mais cette fois, le nouveau nom s’accompagne d’une promesse de transparence. OpenAI, Amazon, Microsoft et Google renonceraient aux accords de confidentialité qu’ils imposaient jusqu’ici aux élus, ceux-là mêmes qui avaient permis à Meta de préparer son projet de Piqua, dans l’Ohio, derrière une société écran basée dans le Nevada et sous le nom de code « Project Klondike » . Le jour du scrutin, des géants de la tech et des associations environnementales annonçaient même un groupe commun de travail chargé d’établir des règles de construction.

L’amour à la papa

Reste la manière la plus ancienne de se faire accepter, la technique du généreux bienfaiteur. À Piqua encore, un représentant de Meta a passé deux jours à inspecter les besoins de la police, des pompiers et des secours, avant de proposer 8 millions de dollars pour le paiement d’une grande échelle, d’un camion de pompiers flambant neuf, d’une ambulance et de voitures de police. Amazon promet aussi beaucoup. Pour l’ensemble des communes qui accueillent ses data centers, l'entreprise assure qu'elle paira les études de quelque 300 000 étudiants, construira seize centres de formation, rénovera plus de 300 écoles et 30 000 logements. Le patron d’AWS ne cache pas la raison de cette générosité : plus de cent moratoires contre les data centers sont à l’étude dans tout le pays. En Géorgie, autour de son projet Camellia, OpenAI aligne 80 millions de dollars d’engagements, dont les repas scolaires gratuits des 14 000 élèves du comté d’Effingham, à ce prix là, on espère mieux que des frites, et un parc. Chris Lehane, son stratège à la manœuvre, va plus loin. Il promet carrément des emplois durables, au motif que le matériel devra être remplacé tous les trois à cinq ans. Pour le site de l’Ohio, il annonce 2 500 postes, payés en moyenne 80 000 dollars par an. Et Donald Trump, qui grondait fin août que seules les communautés qui voudraient finir « arriérées et pauvres » refusaient les data centers, suggère désormais de verser aux habitants un « dividende ».

Malgré les promesses, les résistants résistent encore, et ils obtiennent quelques victoires. Un mois avant le scrutin, à Lexington, dans le Kentucky, Katie Dapkus, interpellait son conseil municipal et son rappel vibrant obtenait des dizaines de millions de vues : « Les milliardaires de la technologie qui dépensent des millions de dollars pour imposer l’idée que cette technologie est inévitable ne font pas partie de vos administrés. » Le conseil a prolongé à l’unanimité son moratoire jusqu’en octobre 2027. À Piqua, malgré les 8 millions de Meta, les électeurs ont révoqué le maire. Au Maryland, le plus gros don jamais offert à une commune américaine, 110 millions de dollars dont une école élémentaire, n'a pas abouti.

L’Europe, nouvelle terre promise

Quant à l’Europe, dotée du nucléaire français ou de l’hydroélectricité nordique, elle pourrait être, selon le cabinet ABI Research, une terre accueillante pour les data centers. Elle va donc devoir gérer à son tour les tensions que les Américains viennent de régler dans les urnes. Car les projets sont déjà nombreux. Selon la carte du collectif militant Le nuage était sous nos pieds, la France comptait en octobre 2026 114 projets de data centers en cours de déploiement, en plus des quelque 350 sites existants, soit presque deux fois plus qu’en décembre 2025. L’État a par ailleurs proposé 63 sites « clés en main » aux industriels, dont moins de la moitié des emplacements sont connus.

Mais ici comme aux États-Unis, les citoyens résistent. Le 6 novembre, plus d’une centaine d’organisations lançaient dans quinze pays des actions contre les grands data centers. En France, plus de trente projets font l’objet de recours ou de mobilisations. Au lendemain des midterms, la ministre du Numérique, Anne Le Hénanff, a réuni la filière à Bercy pour reconnaître des « questions légitimes ».

À Bruxelles, l’opération séduction se poursuit. Le projet de Cloud and AI Development Act prévoit des zones d’accélération où un permis unique pourrait être délivré en douze mois au plus. L’ONG Corporate Europe Observatory a recensé 367 rendez-vous de lobbying autour de ces textes, au cours desquels Microsoft, Amazon et Google ont plaidé pour des permis plus rapides et des recours limités.

En France, le sujet s’invite dans la présidentielle de 2027, mais ne se pose pas encore dans les termes américains. Gabriel Attal veut doubler en cinq ans les capacités de calcul françaises, Bruno Retailleau compare le choix de l’IA à celui du nucléaire, et le Rassemblement national, en tête des sondages, a déposé un amendement pour étendre à davantage de data centers le statut de projet d’intérêt national majeur, qui accélère les procédures. Jean-Luc Mélenchon promet un réseau de data centers publics. Le député François Ruffin, soutenu par les écologistes et les communistes, réclame un moratoire de cinq ans sur les projets non européens, qui captent selon une commission d’enquête de l’Assemblée plus de 90 % de la capacité électrique réservée aux data centers. Il est beaucoup question de souveraineté donc, mais aucun candidat ne semble vouloir adresser les tensions autour des factures d’eau, d’électricité, des nuisances sonores, ou envisager la consultation des habitants.