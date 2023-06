Drogué à son insu et filmé en plein déballage, cet avocat spécialisé en cryptos a été au centre du scandale d’AVAX Leak. Le New York Times est revenu sur l’incroyable complot international mis en place pour le faire tomber.

En septembre 2022, un scandale (encore un) a de nouveau éclaboussé le monde de la crypto. Sur un site web créé pour l'occasion et dédié à « la communauté cryptohonnête », plusieurs extraits vidéo montraient l’avocat star du milieu, Kyle Roche, dans le bar d’un hôtel. Filmée en caméra cachée, cette étoile montante de la crypto, connue pour avoir poursuivi en justice la plupart des grands acteurs du secteur, se livre de manière totalement transparente. Il explique être secrètement lié au projet crypto Avalanche (AVAX) et posséder 1 % des $AVAX en circulation et des actions Ava Labs. En échange, il multiplie les procédures litigieuses contre les concurrents de l’entreprise afin de nuire à leur réputation, mais aussi d’accéder à l’ensemble de leurs documents internes. Cette confession sur des méthodes de sabotage et d’espionnage industriel va faire l’effet d’une bombe et Kyle Roche sera révoqué en tant qu’avocat d’affaires. C’est à partir de là que l’enquête du New York Times, qui s’est penchée sur les coulisses de cette affaire, devient passionnante.

Drogué et filmé à son insu

En se penchant sur la manière dont ont été obtenus les aveux de l'avocat, le journaliste Jean Carreyrou revient sur cette opération rocambolesque. Invité à Londres en janvier 2022 par deux hommes d’affaires voulant parler des investissements crypto pour leur entreprise, Kyle Roche débarque au restaurant de l’hôtel Connaught, l’un des plus chics de la ville. Son transport et son séjour luxueux sont totalement pris en charge et un verre l’attend déjà à sa table. Après une soirée agréable, il se réveille le lendemain, totalement groggy et sans beaucoup de souvenirs de ce qu'il s’est passé. Il assure pourtant n’avoir pas beaucoup bu d’alcool. Plusieurs mois, plus tard, le scandale éclate et il découvre deux douzaines de vidéo enregistrées durant la rencontre et sur lesquelles il est particulièrement volubile. Sa carrière va alors exploser en vol.

Qui est derrière ce complot ?

Dans sa défense, Kyle Roche va expliquer qu’il a probablement été drogué par les deux hommes d’affaires, Christen Ager-Hanssen et Mauricio Andres Villavicencio de Aguilar. Christen Ager-Hanssen avait lui-même appelé à la radiation de l’avocat sur Twitter. Contacté par le NY Times, il a toutefois expliqué qu’il n’était pas le cerveau de l’opération et qu’il avait vraiment invité Kyle Roche pour parler business. D’après lui, l’opération aurait été commanditée par une autre personne : Mauricio Andres Villavicencio de Aguilar qui a, quant à lui, disparu de la circulation. Christen Ager-Hanssen a indiqué l'avoir rencontré quelques semaines auparavant et douté de sa réelle identité. Mais pour l’avocat, la personne derrière cette affaire serait Dominic Williams un entrepreneur britannique et cible de l'un des procès de Kyle Roche. Accusé de fraude, Williams avait lancé sa blockchain Internet Computer (ICP) censée concurrencer celle d’Amazon et de Microsoft.