Ils sont partout et ils progressent ! Chamanes, sorcières et magiciennes, devins, druides, astrologues et, désormais, graines d’étoile... se multiplient et fascinent. C'est l'enquête proposée dans le nouveau numéro de la revue de L'ADN. On vous en dit plus.

Sur les réseaux, leur influence pèse des milliards. Sur TikTok, le #astrology a généré 54 milliards de vues, de vidéos, le #witchtok, 32, le #starseed, plus de 710 millions. Avec ses 704 millions de vues le #shaman pourrait sembler à la traîne. Ne nous y trompons pas. Dans le dernier recensement anglais et gallois, paru fin 2022, le chamanisme apparaît comme la religion qui progresse le plus et le plus vite.

Le nouvel âge du new age

Ensemble, ces croyances hétéroclites bricolent de nouvelles mythologies. Dans un maelstrom créatif et désarmant, elles agrègent les traditions ancestrales aux pratiques new age, mélangent les références à des cultures mythiques et disparues avec celles de galaxies far, far away, inspirées par les images de Hubble ou l’imaginaire de la pop culture. Ici, fusionner des références à la physique quantique aux préceptes du développement personnel ne pose aucun problème. Au contraire. Les voies de l’univers ne sont plus du tout impénétrables, et on peut lui parler en direct.

La spiritualité est devenue mainstream. La spiritualité, à ne pas confondre avec les religions – perçues comme trop autoritaires, hiérarchiques, pas assez reliées aux aspirations spécifiques de chacun. La spiritualité, pratique qu’il faut d’emblée mettre au pluriel, car les courants sont multiples, mutants et vaporeux. D’où la difficulté d’en dresser le panorama. Ses représentants les plus actifs restent autonomes, et ne coordonnent ni leurs préceptes ni leurs actions. Quant aux pratiquants, ils sont déclarés libres de tracer leur propre voie en réagrégeant à leur convenance les sources qu’ils se seront choisies. Ni dogme ni institution, donc, mais une liberté qui n’empêche pas les marchands de prospérer. Amulettes, bijoux, oracles, T-shirts à message, livres, soins, retraites, formations..., tout un bric-à-brac qui forme une nouvelle esthétique. Désormais, tout ce que vous faites et possédez peut être chargé de sens et devenir soin, tout votre quotidien peut devenir un rituel, personnel et sur mesure. Au bout du bout, et on espère même un peu avant, votre quête est censée partir de votre moi le plus authentique et vous faire atteindre la meilleure version de vous-même.

Internet a-t-il tué Dieu, ou Dieu s’est-il mis sur TikTok ?

Que disent de nous ces nouvelles spiritualités ? Sont-elles une rupture fondamentale dans nos croyances ou la dernière mutation de tendances plus anciennes ? L’expression d’une angoisse passagère liés aux confinements ou celle d’une quête de sens comme antidote au matérialisme ? Un danger de type sectaire ou la libération d’une spiritualité plus ouverte et plus souple ? L’émergence d’un nouvel imaginaire, mashup de pop culture et de culture numérique, ou un hashtag sur TikTok qui durera moins qu’une génération ? Un grand délire foutraque ou la fin de l’ère chrétienne ? Est-ce un peu tout cela ? Bref. Internet a-t-il tué Dieu, ou Dieu s’est-il mis sur TikTok ?

Dans le nouveau numéro de sa revue, L’ADN vous propose une plongée dans la psyché de notre temps en trois temps.

Le temps du témoignage, d’abord. On est allés à la rencontre de starseeds, ces graines d’étoile qui prétendent venir d’une autre galaxie pour sauver l’humanité.

Celui de l’enquête, ensuite, sur les business associés aux nouvelles spiritualités, car ces pratiques spirituelles ne sont pas si désincarnées quand il s’agit de trouver des modèles

économiques. Et enfin le temps de l’analyse, avec l’intervention d’experts de ces sujets.

Prêt à un voyage dans le monde de l’esprit ? Bienvenue dans les nouvelles spiritualités...

