Sur TikTok, le naufrage de 1912 fait l'objet de nouvelles théories du complot, entremêlant rumeurs rances et mésinformations.

« Le Titanic n'a jamais coulé ! !! » À en croire un post TikTok vu plus de 11 millions de fois avant d'être retiré, le monde entier, James Cameron inclus, s'est complètement planté. Le navire n'a pas sombré dans les années 1910. Alors que le public suit de près l'histoire du sous-marin en perdition au-dessus de l'épave, l'affirmation fumeuse analysée par le New York Times, a de quoi faire sourire. Ou soupirer, comme vous voulez.

Pourquoi cette fake news ?

Cette hypothèse exploite plus ou moins grossièrement certains écarts dans les récits : selon la Woods Hole Oceanographic Institution, l'iceberg entré en collision avec le paquebot de luxe a été repéré à 23h40 contre 11h35 selon une exposition new-yorkaise. Les musées royaux de Greenwich en Grande-Bretagne affirment que 1 503 personnes sont mortes dans le naufrage, contre 1522 pour le Smithsonian. Pour les historiens, ces maigres divergences sont facilement explicables, imputables à une billetterie imparfaite ou des décomptes précipités, et aucune remise en question du déroulé global de la catastrophe n'a jamais été avancée par les experts.

La publication n'est pas un cas isolé. Pour les uns, les décombres échoués au fond de l’Atlantique sont ceux de l'Olympic, jumeau décrépit du Titanic qui aurait été sabordé dans une tentative de fraude à l'assurance. Pour les autres, le naufrage a bien eu lieu, mais a été commandité par J.P Morgan pour se débarrasser de concurrents embarqués sur le bateau. À l'occasion des 25 ans de la sortie du film Titanic, les théories du complot semblent avoir trouvé un second souffle.

Rapporter les faits ou crier face à l'ouragan

« Cela devient usant de voir ces contenus poubelles sortir, a déclaré au New York Times Charles A. Haas, fondateur de la Titanic International Society. Après avoir passé six décennies à étudier le navire, coécrit cinq livres sur le sujet, plongé deux fois sur le site de l'épave, le spécialiste ne sait plus quoi faire face à la floraison de théories complotistes. « J'ai l'impression d'être l'une des rares voix qui s'égosille face au bruit d'un ouragan. » Mais les fake news ne sont pas nées avec TikTok. Un mois après le naufrage, The Washington Post évoque la possibilité que la tragédie résulte d'une malédiction lancée par une prêtresse égyptienne momifiée. D'autres accusent pêle-mêle Winston Churchill, un sous-marin allemand et des navires catholiques vengeurs. (Certains récits attribuent le rôle du méchant à la riche famille Rothschild ou aux Jésuites, et avancent l'existence de ponts scellés électromagnétiquement pour empêcher les passagers de s'échapper.)

Des théories qui, quatre-vingts ans plus tard, continuent de fleurir sur la plateforme. Cette dernière compte selon ByteDance, société mère de TikTok, plus d'1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, dont 150 millions aux États-Unis. Parmi eux, de nombreux adolescents perméables aux théories du complot. Un sondage de 2022 rapporte que la moitié des participants nés après 1997 réfutent ou doutent de l’atterrissage de la NASA sur la Lune. « Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes qui suivent ce genre de continus sont des adolescents, et ils ne veulent malheureusement pas creuser », déplore Charles A. Haas.

L'histoire n'est pas gravée dans la pierre

Cela ne signifie pas pour autant que l'histoire est gravée dans le marbre : les opinions d'experts varient parfois. (Pour certains, l’iceberg a endommagé les bords du bateau et non le dessous). Pour Parks Stephenson, vétéran de la Navy, la tragédie du Titanic est outil précieux pour comprendre les défaillances de communication, les améliorations des réglementations de sécurité, la science océanique, la criminalistique sous-marine, l’hubris et l'héroïsme en temps de crise. « À plus grande échelle, l'étude de l'histoire empêche de répéter les erreurs commises dans le passé et, d'aller de l'avant, continuellement », souligne le vétéran.

Par rapport à d'autres théories du complot, celle concernant un naufrage vieux de plus d'un siècle semble relativement inoffensive. Pour Megan Brown,chercheuse au Center for Social Media and Politics de l'université de New York, le danger réside dans le glissement : « les gens qui croient en au moins une théorie du complot ont tendance à en croire plus d'une. Accrocher quelqu'un avec un faux récit permet de le piéger plus facilement avec un autre. » Face l'inaction de TikTok, des utilisateurs prennent les choses en main. C'est le cas de Rafael Avila, 33 ans, consultant technique pour IBM, connu en ligne sous le nom de « Titanic Guy ». Sur TikTok, il a amassé plus de 600 000 abonnés depuis 2020 et publie fréquemment des vidéos démystifiant les théories du complot sur le naufrage. « Ces théories ont toujours existé au sein de la communauté Titanic, de manière plus ou moins marginalisée. » Avec la plateforme chinoise, tout change. « Lorsque les deux premières vidéos ont été réalisées sur la théorie Olympic et sur J.P Morgan, l'algorithme a misé dessus, voyant que les gens interagissaient avec les contenus, puis cela a commencé à exploser. » Un algorithme qui s'empare sans doute déjà de la récente disparition du sous-marin Titan parti en expédition vers l'épave du Titanic.