Les fans adorent passer leurs nuits avec les héros de leur enfance et Pokémon leur vend l'expérience.

« La file d'attente pour une photo avec la statue de Mewtwo et Mew ? Interminable. Celle pour les produits dérivés à l'extérieur de l'arène ? Encore plus longue. Et le nombre de téléphones avec Pokémon GO lancé ? Innombrable. (En revanche, la file d'attente pour le bar ? Inexistante.) » racontait le journaliste de Time Out, envoyé sur la première Pokémon Night Out. Pour ses 30 ans, The Pokémon Company a organisé ses premières raves. Mais pas n'importe où : à l'Intuit Dome de Los Angeles, puis à l'O2 de Londres, deux arènes de plus de 15 000 places tapissées d'écrans géants. On savait que les fandoms faisaient tourner à plein une industrie du t-shirt et des peluches... mais ils font aussi couler des tonnes de béton.

Les Pokémon mènent la danse

Le 10 novembre dernier, le parterre de l’O2 de Londres avait des allures de cour de récré. La soirée était ouverte à partir de 16 ans, mais la plupart des participants avaient au moins dix ans de plus. Beaucoup avaient investi dans un déguisement, et on pouvait voir des Sacha, le jeune dresseur héros du dessin animé, se dandiner aux côtés de « Pikachu sexy ». Certains avaient apporté leur console DS, d’autres portaient autour du cou leurs meilleures cartes sous plastique. La DJ australienne Alison Wonderland a ouvert la soirée. À l’annonce de l’événement, elle avait prévenu ses followers : « Comme vous le savez, je suis une immense fan de Pokémon, alors je suis SURVOLTÉE. Les rêves deviennent réalité. »

Elle a tenu parole en remixant le générique du dessin animé puis le thème lancinant de Lavanville, la ville hantée des premiers jeux. Marshmello, le DJ casqué, a pris le relais, lui qui avait déjà réuni 10,7 millions de joueurs pour un concert virtuel dans Fortnite en 2019. Sur les écrans, toute la ménagerie des Pocket Monsters dansait dans les décors du jeu. Ce déluge de références était censé réjouir le cœur toujours tendre du public. À Dazed, qui leur demandait ce qui rendait Pokémon si spécial, les réponses donnaient dans le sucré : « Ça nous rassemble tous », « La nostalgie de l’enfance »...

Qu’est-ce qui fait vibrer les fans ?

Qu’il soit question de jeux vidéo, de Harry Potter ou de Shrek, la pop culture des années 1990 et 2000 reste un puits sans fond d’univers qui font rêver. Quant aux petits monstres de poche, ils déferlent littéralement sur les juniors depuis trente ans. Dazed rappelle un sondage : les Américains de la génération Z reconnaissent plus souvent Pikachu (85 %) que Rosa Parks (72 %). Pour beaucoup, plus que des personnages, Pokémon est une esthétique, avec ses couleurs, ses musiques et ses costumes. Et les premiers émois ont muté : les cartes sont devenues un placement qui s’avère foutrement rentable. La plus chère, une Pikachu Illustrator de 1998, s’est vendue en février 2026 à 16,49 millions de dollars. La machine à cash ne ralentit pas : 85 milliards de cartes ont été imprimées depuis 1996, dont 10 milliards sur la seule dernière année. Tous univers confondus (Disney, Hello Kitty, Pokémon...), les produits dérivés sous licence ont pesé près de 390 milliards de dollars de ventes dans le monde en 2025. Mais les fans ne se contentent plus de gadgets... ils veulent aussi jouer dans la vraie vie, IRL.

Des rêves de gosses coulés dans le béton…

Pour les propriétaires d’arènes, l’affaire tombe à pic. L’Intuit Dome de Los Angeles affiche une capacité d’environ 18 000 places, et ces salles bardées d’écrans doivent faire le plein. Inaugurée en 2024 par Steve Ballmer, l’ancien patron de Microsoft, pour son équipe de basket-ball des Clippers, l’arène a coûté près de 2 milliards de dollars. Elle est coiffée du plus grand écran circulaire double face jamais construit, qui s’étend sur près de 4 000 mètres carrés. À Londres, l’O2 a recyclé le Millennium Dome, l’immense chapiteau bâti pour célébrer l’an 2000, et peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes. Il se dresse dans un quartier où plus de 60 enseignes écoulent des produits à prix ultra-cassés.

Pour ces cathédrales d’écrans, les fans de la pop numérique forment le public idéal. Hatsune Miku, la chanteuse virtuelle, remplit déjà ce type de salles. Sa tournée nord-américaine a réuni 100 000 spectateurs au printemps, et le 12 novembre, deux jours après les dresseurs, elle était programmée à l’O2 comme la première artiste virtuelle en tête d’affiche de la salle.

Dans son étude « When IP goes IRL », McKinsey explique la tendance : la génération Z est quatre fois plus susceptible que autres de se rendre dans des expériences immersives. Et ça fonctionne, et plus seulement pour Disneyland. La série Bridgerton s’est déclinée en bal costumé : dans onze villes, 150 000 visiteurs ont déambulé sous les ors de son décor. Le Monopoly grandeur nature, où l’on joue sa partie sur un plateau à taille humaine, a attiré près de 500 000 personnes à Londres et à Denver. Netflix a ouvert ses Netflix House fin 2025 dans des centres commerciaux de Philadelphie et de Dallas, en attendant Las Vegas en 2027. Pokémon, enfin, a ouvert à Tokyo en février 2026 son premier parc permanent, le PokéPark Kanto : 2,6 hectares peuplés de plus de 600 créatures.

Jusqu’où les dresseurs suivront-ils ? La date de Los Angeles affichait complet, et le billet s’y revendait en moyenne 320 dollars sur le marché secondaire, et jusqu’à 5 529 dollars. Mais sur Reddit, une conversation ouverte par ZackMcCool annonçait la couleur de la déception : « Comment ça, j’ai payé 300 dollars ma place en fosse pour une rave Pokémon et ils ont joué deux chansons Pokémon en tout ? 💀 » Et tandis qu’il finissait par se demander si les fans n’étaient pas « des phoques programmés pour applaudir chaque fois qu’un Pikachu apparaît à l’écran », Browneskiii répondait : « Les fans de Pokémon devraient savoir que tout ce qui porte la marque Pokémon finit en déception. C’est comme supporter Ferrari en F1 : on perd à chaque fois qu’on croit à la hype. » Une petite alerte à méditer : les fans sont prêt à tout avaler… jusqu’au moment où ça ne passe plus.