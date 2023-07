Comment ne pas rater son averse en cinq leçons

Des nuages s’invitent dans le ciel estival ? Une bonne nouvelle ! Une averse permet de récupérer cette précieuse ressource littéralement tombée du ciel : la pluie. Comment récupérer et utiliser les eaux de pluie ? Faisons le point.

L'eau de pluie n'est certes pas potable mais peut être utilisée notamment pour arroser vos plantes assoiffées ou nettoyer les crottes de pigeon sur votre voiture, des activités qui représentent, selon l'ADEME, 6 % de notre utilisation quotidienne en eau potable. Cerise sur le gâteau, l'eau de pluie est une eau douce sans chlore ni calcaire que vos plantes apprécieront bien plus que l'eau du robinet. À l'intérieur, on pourra également l’utiliser pour remplir la chasse d'eau (tout de même 20 % de l'eau consommée chaque jour par les Français toujours selon l’ADEME) mais attention, l'utilisation des eaux de pluie à l'intérieur est cadrée par l'arrêté du 21 août 2018.

L’ADN s’associe à l’initiative Éco d’Eau, lancée par Veolia, et vous propose cinq techniques très simples à mettre en place pour récupérer l'eau de pluie facilement quelle que soit votre situation : en maison ou en appartement, avec ou sans toit, etc.

1. Les arrosoirs toujours prêts

Certainement l'astuce la plus facile : dès que la pluie s'annonce, laissez deux arrosoirs (assez grands) à l'extérieur. Ils se rempliront tout seul sans que vous n'ayez rien à faire ! Pour plus d'efficacité, placez-les là où les écoulements d'eau de pluie sont les plus importants. Au moment d'arroser vos plantes, vos arrosoirs seront prêts à l'emploi !

À défaut d'arrosoirs, vous pouvez utiliser des seaux ou des barils. Mais attention à ne pas créer une pouponnière à moustiques : en effet, les moustiques pondent leurs œufs dans l'eau stagnante. Pour éviter qu'ils choisissent votre contenant plein d'eau pour faire leur petite affaire, couvrez-le d'un couvercle ou d'une moustiquaire.

2. La technique de la bâche

La mise en place de cette technique sera un peu plus longue mais reste très accessible aux bricoleurs du dimanche et est intéressante si vous souhaitez récupérer l'eau de pluie sans toit.

Vous avez des piquets ? Vous avez une bâche ? Vous avez des plaques rigides ? Vous avez un bidon ? Vous avez tout ce qu'il vous faut ! On suit l'exemple de Laurent L. pour récupérer de l'eau de pluie même au fond du jardin loin de toute habitation : il suffit de planter des piquets, de poser dessus des plaques (assez rigides pour supporter le poids de l'eau) puis une bâche. Les piquets doivent créer une pente de 5 % environ pour permettre à l'eau de se diriger vers le centre de la bâche puis s'évacuer dans un bidon qu'on vient placer au bon endroit.

3. La jardinière vide

Vous habitez en appartement ? Ne désespérez pas, il est tout à fait possible de récupérer l’eau de pluie même si vous ne disposez pas d’un jardin avec cette technique.

Installez sur la rambarde de votre balcon des jardinières vides. Si votre jardinière est percée, vous pouvez placer un tuyau dans le trou pour rapatrier l'eau au fur et à mesure dans un contenant plus volumineux se trouvant sur votre balcon et dans lequel vous pourrez prélever de quoi nettoyer votre balcon ou arroser vos plantes en pot.

4. Le récupérateur d'eau de pluie de balcon DIY

Voici une autre solution DIY également accessible à celles et ceux qui ont un balcon et un niveau de bricolage assez limité.

Accrochez un morceau de gouttière le long de la rambarde de votre balcon. Il devra être légèrement penché pour que l'eau récupérée vienne se déverser dans un seau également accroché à la rambarde. Attention, en cas de fortes pluies, que le seau ne déborde pas ! Vos voisins ou les passants auraient l'impression que le ciel leur tombe sur la tête.

5. Le récupérateur d'eau de pluie

Enfin, évoquons évidemment les récupérateurs d’eau de pluie ! Comment ça marche ? Lorsqu'il pleut, l'eau file dans vos gouttières et se déverse via un tuyau dans votre récupérateur d'eau qui filtre parfois l'eau puis la stocke jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Vous pouvez ensuite prélever la dose d'eau nécessaire à l'aide d'un robinet ou d'un système de pompage.

On distingue le récupérateur à cuve hors sol qui se raccorde facilement à la descente de la gouttière et le récupérateur à cuve enterrée qui demande plus de travaux mais s'avère à terme plus discret. Il convient de choisir un récupérateur d'eau dont le volume est adapté à la surface du toit (plus le toit est grand, pas il y aura d'eau ! ), aux précipitations moyennes de votre région (s'il pleut souvent, vous pourrez vous contenter d'une cuve plus petite qui se reremplira sans problème) et à vos besoins (si vous n'avez que deux jardinières de cactus et des toilettes sèches, vos besoins seront réduits).

Il est possible d'installer certains récupérateurs sur balcon mais vérifiez que votre balcon supporte le poids de la cuve pleine.

