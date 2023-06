Faire son ménage avec deux fois moins d'eau : cinq astuces simplissimes

Le ménage, cette corvée qui gâche chaque semaine notre temps et quelques centaines de litres d’eau. On aurait presqu’envie de jeter l’éponge. Heureusement, il existe quelques astuces pour un ménage économe en eau.

On imagine difficilement ne plus utiliser d’eau pour faire le ménage ! Inutile pourtant de laver à grande eau pour une maison nickel. L’ADN s’associe à l’initiative Éco d’Eau, lancée par Veolia, et vous propose 5 astuces pour nettoyer, balayer, astiquer, tout en limitant sa consommation d’eau.

1. On lave sa vaisselle et son linge de manière économe

Selon l’Ademe, 22 % de notre consommation quotidienne d’eau est consacrée au lavage du linge et de la vaisselle. C’est beaucoup. Manger avec ses doigts et vivre dans la nudité pourraient être des solutions radicales mais voici quelques astuces plus faciles à mettre en place :

si vous souhaitez changer de lave-linge et de lave-vaisselle, choisissez des modèles qui affichent une classe énergétique élevée. Un A serait parfait. Vérifiez également sur l’étiquette énergie la consommation en eau par cycle. Remplissage optimal : veillez à remplir vos lave-linge et lave-vaisselle au maximum de leur capacité avant de lancer un cycle. Que vous laviez 3 slips ou le linge sale de la semaine, vous utilisez autant d’eau (et d’électricité). A contrario, faire tourner ses appareils à charge complète vous fait économiser de 35 à 60 litres d’eau par lavage.

2. On arrête de faire la poussière avec des lingettes humides

La lingette humide est le fléau du ménage bien fait : outre le fait qu’elle consomme de l’eau, elle ne fait qu’étaler la poussière sur vos meubles. Pour autant le chiffon sec ne fait guère mieux (et on ne parle pas du plumeau). Suivez notre protocole pour dépoussiérer efficacement et au sec :

Rangez pour vous faciliter la tâche ! Secouez vos textiles, frappez vos coussins et oreillers entre eux, tapez vos tapis. Dégainez votre chiffon en microfibre qui, sans eau, accroche la poussière comme personne. Procédez de haut en bas pour plus d’efficacité.

3. On aime le savon de Marseille

Quels produits adopter pour un ménage économe en eau ? On parle beaucoup des cosmétiques solides, on parle moins des produits ménagers solides… Aurait-on oublié les pouvoirs du savon de Marseille ?

100 % naturel, il est fabriqué à partir d’huile végétale, a minima 72 % dans le savon de Marseille traditionnel, uniquement préparé à partir d'huile d'olive. Il nettoie toutes les surfaces, fait partir les taches tenaces et est un excellent liquide vaisselle (mais pas liquide). Prélevez-en quelques copeaux pour réaliser votre lessive maison ou un spray multi-usages.

4. On utilise de l’eau de récupération pour faire le ménage

Vous avez religieusement récupéré dans un seau ou une bassine l’eau de la douche le temps qu’elle chauffe ? À moins que vous n’ayez installé dans votre jardin un récupérateur d’eau ? C’est le moment ou jamais d’utiliser cette eau de récupération pour laver les sols, le linge ou votre espace extérieur.

Pour l’utilisation de l’eau de pluie, attention toutefois avec le lavage du linge qui n’est possible d’après l’arrêté du 21 août 2008 qu’à condition d'utiliser un dispositif de traitement de l'eau assurant notamment une désinfection.

5. On ne lave pas trop

L’hygiène, c’est important, on ne vous conseille pas de faire la grève du ménage ! En revanche, peut-être est-il possible de laver sa maison et ses vêtements de manière un peu moins fréquente.

Saviez-vous par exemple que la laine ou la soie sont des matières qui ne retiennent pas les mauvaises odeurs : le plus souvent (à part si un pot de ketchup vous est tombé dessus), il suffit d’aérer vos pulls en laine et foulards en soie sans passer par la case lavage.

Côté maison, on recommande :

Un lavage quotidien pour les surfaces à la cuisine et à la salle de bain.

Un lavage hebdomadaire pour les draps, les serviettes de toilette, les sols, les éviers et lavabos, les toilettes.

Un lavage mensuel pour les vitres, la douche ou la baignoire.

Un lavage trimestriel pour le réfrigérateur, le four, les matelas.

Un lavage annuel pour les tapis, les couettes et les oreillers.

Un calendrier à adapter aux réalités de votre quotidien, aux poils de chats et autres joyeusetés.

Éco d’Eau est une initiative qui permet à tous - collectivités, entreprises, associations, citoyens - de s’engager pour préserver la ressource en eau. Pour rejoindre le mouvement, c’est par ici !