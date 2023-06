Top cinq des astuces insolites pour économiser l'eau en été

Sans surprise, l’été sera chaud et sec. Alors arrêtez de stocker des bouteilles d’eau dans votre cave, il existe des astuces insolites, efficaces et plus solidaires pour préserver nos réserves en eau.

Jean-Claude Van Damme l’avait prédit. « J’adore l’eau. Dans 20-30 ans, y’en aura plus », disait-il en 2010. Il en reste encore un peu même si l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) projette d’ici 2050 une réduction du débit des fleuves pouvant aller jusqu’à -50 %. Mais pour faire mentir JC, il existe nombre d’éco-gestes à mettre en place au quotidien.

L’ADN s’associe à l’initiative Éco d’Eau, lancée par Veolia, et vous propose une sélection de quelques astuces insolites pour faire des économies d’eau…

1. Éteindre la lumière

Éteindre la lumière pour économiser de l’eau ? Vous vous dites que nous sommes hors sujet ? Boire de l'alcool pour économiser l’eau n’était donc pas une bonne idée (en effet, 109 litres d’eau seraient nécessaires à la production d’un seul verre de vin selon l’ONG Water Footprint Network). Passons, nous sommes sobres et lucides : la production d’électricité nucléaire (1ère source de production et de consommation d’électricité en France) requiert chaque année quelque 600 millions de mètres cubes d’eau pour refroidir les 56 réacteurs du territoire.

Conclusion : économiser de l’électricité, vous économiserez de l’eau.

2. Se doucher en musique

On savait que la musique adoucissait les mœurs mais elle permettrait aussi de faire des économies d’eau ? Mieux vaut prendre une douche qu’un bain mais encore faut-il ne pas s’éterniser ! L’idéal ? Une douche de moins de 5 minutes, optimale pour votre hygiène et pour la planète. Comment respecter le timing ? Lancez votre chanson préférée (de moins de 5 minutes donc, oubliez Pink Floyd) et sortez de votre douche avant qu’elle ne soit terminée ! Facile et ludique.

Pour une douche économe en eau, on vous a sélectionné quelques titres très efficaces (vous pouvez chanter ou non, il n’y a pas d’incidence environnementale) :

Wham !, Wake Me Up, 3 min 53 s.

Gloria Gaynor, I will survive, 3 min 14 s.

Queen, I want to break free, 4 min 31 s.

Spice Girls, Wannabe, 3 min 55 s.

Cindy Lauper, Girls just want have fun, 4 min 26 s.

Survivor, Eye of the tiger, 4 min 04 s.

3. Emmener un seau sous la douche

Vous avez choisi votre chanson préférée ? Maintenant, direction la douche. Mais emportez donc avec vous un seau. Un seau ? Oui. Car, à moins d’être adepte de la douche froide, vous laissez certainement couler l’eau pendant quelques secondes (voire quelques minutes selon le bon vouloir de votre chauffe-eau), le temps que l’eau chaude arrive. Pour éviter de perdre sous la douche des litres d’eau trop froids pour vous, autant les récupérer à l’aide… d’un seau (ou d’une bassine).

Vous pourrez ensuite utiliser cette eau pour faire cuire vos coquillettes ou arroser vos plantes vertes.

4. Briquer les toilettes

Embarquez une brique avec vous aux toilettes. Moins divertissant qu’un livre mais plus pratique lorsqu’il s’agit de faire des économies d’eau ! Selon l’Ademe, sur les 148 litres d’eau par jour et par personne que nous consommons en France, 20 % part dans la chasse d’eau de nos WC.

Mais, heureusement, il est possible de réduire sa consommation sans risquer l’infection urinaire : il suffit pour cela de réduire la contenance du réservoir de votre chasse d’eau en y plaçant une brique. Niveau de bricolage requis : 0/10. Vous pouvez également régler la position du flotteur en l’inclinant vers le bas.

Sinon, vous pouvez aller faire pipi dans le jardin, il paraît que c’est très bon pour les plantes.

5. Manger des grillons

On sent que cette astuce va plaire aux fans de Koh-Lanta ! Non ? Si la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) a lancé il y a quelques années une campagne de promotion de l’entomophagie (le nom savant pour la consommation d’insectes par les êtres humains) dans les pays occidentaux pour des raisons économiques comme écologiques, force est de constater que la mayonnaise aux moucherons n’a que moyennement pris. Et c’est bien dommage !

En effet, on considère qu’il faut environ 15 000 litres d’eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. Pour la même quantité de grillons, il ne faut que 10 litres d’eau. Des grillons qui par ailleurs affichent de belles performances nutritionnelles : 3,2 mg de vitamines B2, 125 mg de calcium et 5 mg de fer pour 100 g.

On ne peut pas dire qu’on n’aime pas tant qu’on n’a pas goûté ! Alors, qu’est-ce qu’on vous sert ? Une salade de concombres aux grillons ou des nouilles sautées aux criquets ?

