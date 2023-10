Vous pensez que les polémiques sur le temps d'écran et la présence des enfants sur les réseaux sont récentes ? Détrompez-vous, les mioches et Internet c'est une vieille histoire.

Cet article est issu de la revue 33 de L'ADN intitulée Enfants à vendre, en vente sur notre boutique.

1995 : La TV change d’écran

Nick.com, le premier site à destination des enfants est lancé par la chaîne de télévision Nickelodeon. Diffusion de dessins animés, forum, organisation d’évènements..., le site deviendra le repaire des enfants de 6 à 14 ans, et l’un des plus visités de la Toile.

1998 : Touche pas à leurs datas

Aux États-Unis, la loi COPPA pour le respect de la vie privée des enfants est promulguée. Elle contraint les sites à envoyer un e-mail aux parents après l'inscription d'un mineur de moins de 13 ans leur demandant l'autorisation d'utiliser ses données personnelles. Les sites interdiront aux mineurs de moins de 13 ans de s’inscrire, interdiction toute relative puisqu’aucun moyen n'est mis en place pour vérifier l’âge des utilisateurs.

1999 : Mini-joueurs, mini-business

Neopets, un monde virtuel multijoueur à destination des enfants leur propose d’élever et d’échanger de petits animaux. Ce sera le premier jeu à introduire une monnaie virtuelle convertible en vrais dollars ainsi qu'un mode publicitaire par placement de produits virtuels.

2002 : True crime

Alicia Kozakiewicz devient la première victime officielle d'un cyberprédateur. À 13 ans, la jeune fille se fait enlever par Scott William Tyree, un ingénieur en informatique de 38 ans qui s'était fait passer pour son petit copain virtuel. Il va la séquestrer et la violer pendant quatre jours avant qu’elle soit libérée par la police. Le supplice de l'adolescente a été filmé en direct sur le Web. Un an après son enlèvement, Alicia Kozakiewicz fonde le Projet Alicia, qui défend la sécurité des enfants sur Internet. Elle a fait pression avec succès pour l'adoption de la loi Protect Our Children de 2008.

2003 : Toi mème !

Publication de la vidéo de « Star Wars Kid ». Ghyslain Raza, Canadien de 15 ans un peu rond, imite gauchement le personnage Dark Maul de Star Wars, un manche à balai lui faisant office de sabre laser. Enregistrée depuis la caméra du club vidéo de son lycée, la vidéo sera diffusée à son insu, générera plus d'un milliard de vues et la première vague d’un cyberharcèlement massif.

Mars et novembre 2009 : Live exhibition

Sortie de Omegle et Chatroulette, deux sites qui permettent de connecter deux utilisateurs au hasard via leur webcam. Très prisés des enfants, ces sites seront régulièrement dénoncés à cause des prédateurs sexuels qui l’utilisent pour se montrer en train de se masturber.

2011: Il est venu, le temps des « minecrafteurs »

Sortie officielle de Minecraft, un jeu vidéo du type bac à sable permettant de modifier les environnements ou de construire de gigantesques structures. Il s'agit du jeu vidéo le plus vendu au monde à ce jour, avec plus de 200 millions de copies. Le caractère communautaire et collaboratif de Minecraft va permettre à toute une génération d'enfants de se rencontrer et de jouer ensemble en ligne, mais aussi de produire du contenu vidéo avec plus de 1 000 milliards de vues sur YouTube.

2015 : Unboxing, prank et vidéo

Lancement de la chaîne YouTube Kids Diana Show, centrée sur l'Ukraino-Américaine Eva Diana Kidisyuk âgée alors de 1 an et son frère aîné Roma. Leurs parents les filment en train de chanter des comptines, de déballer des jouets neufs (unboxing) ou de participer à des pranks, ces blagues pas toujours drôles. En 2020, la popularité de Diana explose avec les confinements, et la chaîne devient la sixième la plus regardée de la plateforme avec plus de 90 milliards de vues.

2017 : Mort par Instagram

Suicide de Molly Russell, une adolescente de 14 ans qui a été exposée à de nombreux contenus évoquant la dépression, le suicide et l'automutilation sur Instagram et Pinterest. Les deux plateformes seront mises en cause par la justice britannique en 2022, ce qui poussera Meta à arrêter le développement de son projet d'un Instagram pour enfants.

2020 : YouTube super nanny

La comptine animée Baby Shark, produite par l'entreprise sud-coréenne Pinkfong, devient la vidéo la plus regardée de YouTube avec plus de 7,04 milliards de vues depuis sa mise en ligne en 2017. Elle atteindra les 10 milliards de vues en 2022 et prouve la surutilisation de la plateforme par les parents qui mettent leurs enfants devant un écran.

Août 2021 : Million Dollar Baby

La plateforme Roblox, permettant aux internautes de jouer gratuitement mais aussi de fabriquer leurs propres jeux vidéo, atteint les 202 millions de joueurs en simultané. Son système économique intégré est conçu pour capter l'argent de poche des enfants et faire travailler les adolescents, qui produisent, contre de faibles rémunérations, les jeux et des objets virtuels.

7 juillet 2023 : Demande à tes parents

Adoption du projet de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne en France. Une fois adoptée, la loi doit obliger les mineurs de moins de 15 ans à demander l'autorisation à leurs parents pour s'inscrire sur n'importe quel réseau social.