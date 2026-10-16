À l’aide de la génération d’images par IA, les séquences et personnages viraux du mouvement lycéen sont mis en scène façon One Piece ou Arcane.

Bras écartés, yeux écarquillés, Bally Bagayoko fait bouclier entre la foule et une compagnie de CRS. Cette vidéo a déjà fait le tour du web et de la presse nationale. Mais sur TikTok, la séquence a été reprise et remixée à la sauce manga. Sur le compte de Madara (une référence à un personnage du manga Naruto), la même scène a été reprise à coups d’intelligence artificielle pour être transformée en scène d’animé japonais. Le maire de Saint-Denis est mis en scène en train de hurler en japonais, les CRS sont présentés comme des gardes géants et surarmés tandis que les jeunes manifestants adoptent des techniques de combat dignes des plus grands shonen (catégorie de mangas destinée aux collégiens).

L'attaque des CRS titans

Habitué à produire des petits montages mixant scène d’animation réelle et incrustation via de l’IA générative, Madara tient un compte relativement niche avec des vidéos tournant généralement aux alentours de 100 000 vues. Mais depuis le début du mouvement lycéen, il réinterprète à sa sauce de véritables scènes qui ont circulé sur les plateformes. On retrouve la photo de ce CRS géant, qui a immédiatement été surnommé « le Titan » en référence à L’Attaque des Titans de Hajime Isayama, une course-poursuite entre un jeune agile et deux policiers qui s’est soldée par une chute très cartoonesque, ou bien encore le retour de la manifestante gilet jaune (et ancienne professeur documentaliste) Jocelyne Chassard, connue pour son fameux cri « Macron… explosion ! » , qui a récemment donné une interview.

Le remixage des scènes via l’animé permet aussi d’iconiser certains personnages qui ont pu connaître la viralité pendant ce dernier mois. On retrouve un lycéen habillé comme Mario qui avait été arrêté à Toulouse, un autre déguisé en Batman sur une trottinette électrique ou bien encore cet adolescent, avachi sur sa chaise de camping pliante Decathlon, qui se lève soudainement et fuit devant une charge de CRS. Dans les commentaires



Madara n’est d’ailleurs pas le seul compte à s’adonner à cette transformation pop. Sur le compte ZennX, c’est carrément du côté du dessin animé Arcane (tiré du jeu League of Legends et diffusé sur Netflix) que vient l’inspiration. L’animation est ici bien plus qualitative. Le mouvement des lèvres est synchronisé avec les paroles, l’animation est fluide et le message est résolument tourné contre les violences policières et le traitement médiatique du mouvement.

Mythification en temps réel

Ce n’est pas la première fois qu’un mouvement social se trouve escorté par des productions IA. Début 2026, les manifestations des agriculteurs qui s’opposent à l’accord Mercosur coïncident avec l’émergence de Sora, la plateforme de génération de vidéo d’OpenAI. Sur les réseaux et notamment sur Facebook, des dizaines de vidéos sont publiées et mettent en scène de faux exploitants en larmes ou à bout de nerfs face caméra. L’objectif ici n’était pas de « raconter » des scènes déjà existantes mais plutôt d’amplifier la colère et l’émotion qui accompagnent le mouvement, quitte à tromper une partie des internautes et à souffler artificiellement sur les braises.

Rien à voir, donc, avec la démarche assumée des comptes Madara ou ZennX. L’IA sert ici à « shoneniser » l’actualité et s’inspire largement des productions réalisées par World Cup Anime, durant la Coupe du monde 2026. Lancé par un étudiant français de 20 ans très inspiré du classique Captain Tsubasa (Olive et Tom pour les fans du Club Dorothée), le compte avait pris l’habitude de remixer les meilleurs moments de la compétition.

The Day Zidane Chose His Sister Over the World Cup. pic.twitter.com/eehUBIbjVq — World Cup Anime (@WorldCupAnime) July 22, 2026

Le choix de cette esthétique et de ces codes culturels n’est d’ailleurs pas innocent. Au-delà de l’incommensurable popularité des shonen chez les adolescents, ce genre de récit offre une structure narrative stable qui reflète parfaitement le mouvement des lycéens. Dans les mangas du type Naruto, One Piece ou L’Attaque des Titans, il est question de héros souvent présentés comme des cancres faibles qui s’opposent à des ennemis bien plus puissants qu’eux et qui finissent par triompher grâce à leur courage, leur ténacité et les amitiés qu’ils se forgent au fur et à mesure. De ce fait, les vidéos ne sont pas seulement là pour illustrer les moments iconiques du mouvement mais aussi pour nourrir l’imaginaire de lutte des manifestants. Et cette adaptation en animé permet à la mobilisation d’écrire son récit collectif en quasi-temps réel.