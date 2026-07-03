Marionnettes en carton-pâte, dragons synthétiques et nostalgie 80's : sur TikTok, une esthétique dark fantasy générée par IA cartonne auprès de millions d'abonnés.

Une petite musique électronique distordue, une image de château sortie d'un vieux comic book, une marionnette très inspirée de l'esthétique du film Dark Crystal ou Willow… bienvenue dans le côté dark fantasy de TikTok, l'une des esthétiques les plus populaires de la plateforme.

Gloomstomper, le roi de la dark fantasy

C'est cette esthétique qui est au centre du compte @gloomstomper, qui compte plus de 919k abonnés sur Instagram et 609k sur TikTok. Il s'agit en fait du compte secondaire du créateur @voidstomper, qui cumule quant à lui 3 millions d'abonnés Instagram avec des vidéos IA plus portées sur l'horreur gore pure. Ses vidéos sont une succession de petites scénettes surréalistes qui empruntent au look des vieux cartoons ou bien des films des années 80. Il met en scène des dragons, des chevaliers, des fées ou des gnomes qui finissent immanquablement par manger des champignons magiques et explosent dans des gerbes gores et multicolores.

C'est fascinant à regarder, souvent dégoûtant, mais surtout, ça déclenche bien souvent chez le spectateur un sentiment de nostalgie. Les musiques qu'ils utilisent, comme The Knight Who Dreamed of Fire, une pièce du projet Avelyne Nightbloom, sont elles aussi tirées de la scène donjon synth, un mouvement qui fait la part belle aux synthés mélancoliques et aux arrangements pleins de reverb donnant l'impression que la musique provient d'une cathédrale.

Quand la technique précède l'esthétique

@gloomstomper n'est pas le premier créateur à avoir découvert ce filon esthétique. On peut même dire que ce dernier, surtout pour sa partie visuelle, a émergé en 2022, au même moment que la généralisation de modèles de génération d'image. Le site Know Your Meme fait remonter le phénomène à l'arrivée de Midjourney V4 en 2022, dont le modèle produisait naturellement des images comportant les caractéristiques visuelles du cinéma de fantasy analogique. Couleurs sombres et chaudes, yeux bleus expressifs, esthétique « maquillage prothétique » typique des années 80, textures qui évoquent les effets pratiques, tout est déjà en place dans l'ADN même du modèle.

C'est cette prédisposition technique qui va donc inspirer les créateurs/prompteurs à rendre visible cette sous-culture qui n'a pourtant pas énormément de films à son actif. Les références les plus connues sont Labyrinth (1986) et The Dark Crystal (1982), deux films qui partagent le même conceptual designer : l'illustrateur britannique Brian Froud. On peut aussi citer le film allemand L'Histoire sans fin, ou bien encore Legend de Ridley Scott ou Conan le Barbare de John Milius. Le point commun à tous ces films, c'est avant tout l'aspect artisanal des effets spéciaux de l'époque, et notamment les costumes et les créatures animées par des marionnettistes.

Supplément d'âme

Pour Rachel Lydiab de la chaîne YouTube Girl On Film, c'est justement cet aspect bricolé et l'effet qu'il produit chez le spectateur qui fonctionne particulièrement bien dans des productions de slop. La marionnette un peu mal faite ou le décor en carton-pâte nécessitait une forme de suspension d'incrédulité de la part du spectateur, un effet psychologique bien moins puissant quand les cinéastes mettent en avant des effets spéciaux numériques qui tendent à reproduire le réel à la perfection sans pour autant y parvenir complètement. En recréant à la perfection ces effets spéciaux peu réalistes, l'IA convoque cette suspension d'incrédulité dans la tête des spectateurs. Plus que de la simple nostalgie, les vidéos de dark fantasy donnent un semblant d'âme à ces productions.

Ce supplément d'âme a d'ailleurs largement été capté par la Chine, qui développe sa propre IA générative à partir de ses productions cinématographiques et télévisuelles anciennes. L'arrivée de Seedance a par exemple permis à des milliers de créateurs de produire des clips viraux montrant des animaux anthropomorphiques en train de faire du kung-fu ou de reproduire des intrigues de séries dramatiques en costume.