Le cahier de tendances de la plateforme Flim cartographie les tendances visuelles actuelles de la production vidéo (notamment avec l'arrivée de l'IA). Où on découvre un monde étrange et les visions cauchemardesques de notre époque.

Flim.ai, c'est un peu le Google Images du cinéma et de l'audiovisuel. Fondée il y a 5 ans, cette plateforme française agrège 1,7 million d'images tirées de clips, publicités et films pour aider les créatifs à trouver l'inspiration. « On ne peut rien créer sans référence. On ne peut pas prompter sans avoir vu des choses, » explique Victor de Castéja, son cofondateur. En janvier 2026, Flim.ai a publié son premier Trend Report. Fruit d'une veille menée sur 2025, il nous fait découvrir le meilleur des créatifs de l'audiovisuel. Focalisée sur les clips musicaux, car « c’est là où il y a le plus d'expérimentations » selon Victor, l'étude révèle une double mutation : les esthétiques deviennent bizarres et hybrides, tout en virant massivement au dark.

L'homme + machine où comment créer des mondes impossibles et imparfaits

Le rapport souligne l’émergence d’une hybridation créative entre le réel et le virtuel, le crafté fait main et l’IA. Cho Gi-Seok, Cho Gi-Seok, photographe et réalisateur sud-coréen, résume : « Je suis fasciné par la tension entre nature, technologie et machines, et par le sentiment de nouveauté qui émerge lorsque leurs qualités contrastées entrent en collision. »

Pour obtenir cette esthétique mi-organique, mi-numérique, la technique du 3D Scan permet de scanner des environnements réels (des maisons, des rues, des couloirs ou des escaliers…) puis de les retravailler pour faire naître des architectures impossibles qui donnent une sensation d’étrangeté. Pour reprendre les mots de Carly Gibert, artiste devenue réalisatrice grâce aux outils IA, cela donne des mondes « doucement irréels, comme des rêves. » Clémentine Duxin, Responsable de la Communication chez Flim et autrice du rapport, le constate : « Souvent, des erreurs sont laissées volontairement. Elles participent à la création d’un monde de rêves semi-éveillés ».

Le directeur artistique espagnol YZA Voku prétend quant à lui qu'il explore un « subconscient hybride » et travaille la fusion de l’intention humaine et de l’interprétation qu'en font les IA.

Carly reconnaît qu’elle cherche moins la perfection que le côté absurde de l’IA : « J’adore cette qualité fausse. Une main avec six doigts ? Parfait. Un visage déformé ? Encore mieux. Ces erreurs créent une étrangeté plus intéressante que la perfection. » Assumer le côté craft, artisanal, c’est le moyen du photographe Ben Cole pour donner du cachet à ses créations. Lui tourne en pellicule 16 mm pour créer du contraste avec des bandes-son souvent futuristes. Loïse Hulin, maquilleuse française à l’esprit très SF et manga, partage cette méthode hybride : « C’est un dialogue entre digital et physique. Le craft définit la base, puis le digital améliore. »

Hello darkness, my old friend

À la découverte des grandes tendances esthétiques du rapport, on constate que dominent des créations très dark. Gothic horror, body horror, espaces liminaux infernaux, nature hostile, clowns décadents, chaos digital glitché... « C'est devenu le nouvel ordre visuel, reconnaît Victor de Castéja. Illustrer les cauchemars, c'est finalement moins tabou que l'univers des rêves. Avec l'IA et ces outils imparfaits, on peut aller très loin dans le cauchemar. » L'éternel retour des clowns terrifiants illustre ce virage dark. Depuis le succès du film The Substance de Coralie Fargeat en 2024, c'est le grand retour du body horror et des prothèses. « Elle est à l'origine de cette tendance, elle a remis au goût du jour ce type d'effets », affirme Victor.

Quant à la colorimétrie, elle favorise toutes les nuances de gris avec parfois des touches de couleurs ultra-vives qui ne sont pas plus rassurantes. On passe volontiers d'un excès à l'autre, d'univers ultrachargés à des zones désertes, mais tous ont ce caractère inquiétant. Ce virage dark reflète-t-il l'anxiété d'une génération ou est-ce la machine qui génère plus volontiers des esthétiques sombres ? Who knows...

Pour consulter de rapport, cliquer ici : Trend Report 2026 complet