Depuis plusieurs jours, des utilisateurs de Discord tentent d'attirer l'attention de la plateforme sur un serveur ultratoxique qui abrite des pédophiles.

Il y a des endroits mal fréquentés sur le Web, des endroits où il ne vaut mieux pas traîner, surtout quand on est une jeune fille de 13 ans. Le serveur Discord l'Internat en fait partie. Peuplé par 300 000 membres, un chiffre considérable pour un serveur francophone, ce forum est devenu en deux ans un lieu de rencontre important pour les jeunes de 12 à 25 ans. Dans les nombreux salons vocaux, on y streame du jeu vidéo, on y parle de cryptomonnaies et d'animés japonais, ou on se trolle en s'insultant. Rien de bien inquiétant à première vue. Mais en coulisses, des membres influents du serveur s’adonnent régulièrement à de l'extorsion de nudes auprès de filles mineures.

Alerte rouge sur Twitter

Depuis quelques jours, l'Internat provoque des remous sur Twitter. Plusieurs threads mettent en avant la culture toxique du serveur, le manque flagrant de modération et les comportements de prédateurs sexuels de plusieurs membres importants. Le point de départ de cette polémique remonte le 16 juin dernier. Une jeune femme travailleuse du sexe répondant au pseudo de I'm Moka poste sur Twitter un thread accompagné de captures d'écran : elle explique qu'elle vient de recevoir des menaces de mort ou de viol venant du serveur Discord.

« J'ai appris l'existence de ce serveur après qu'une amie qui en a fait la publicité, explique-t-elle. J'avais envie de changer d'air et je suis allée y faire un tour. J'avais oublié de retirer le lien vers mon compte lingerie MyM que j'ai en biographie. Après avoir fait un selfie et posté un petit bonjour, on m'a demandé si je faisais des réductions pour des photos érotiques. J’ai répondu non et c'est parti tout de suite en insultes et en menaces de viol. Je suis sur Discord depuis 2018, j'ai rejoint plus de 200 serveurs et c'est la première fois, que je vois un tel rassemblement de jeunes cassos insultants. »

Dans les réponses de son post, plusieurs internautes familiers du forum apportent leur pierre à l'édifice. C'est le cas de @ben_lanalyste qui évoque la tonalité insultante et misogyne des salons vocaux et le manque criant de modération dû selon lui à « une hiérarchie laxiste, un nombre de rôles trop importants basée sur le recrutement de personnes sans expérience ne possédant pas les permissions suffisantes. »

Les jours suivants, d’autres threads plus documentés viennent compléter cette alerte. C’est le cas de celui de @iipzye, un internaute qui avec d’autres utilisateurs Discord tente de lancer l’alerte sur ce serveur depuis plusieurs années. Il pointe notamment du doigt deux personnes : ItsMyLovePVP, le fondateur de l'Internat et Kaisen, fondateur d'un autre serveur concurrent devenu un habitué. Les deux jeunes hommes sont âgés respectivement de 22 et 21 ans et résident tous les deux au Maroc. S’ils ne sont pas vraiment connus sur les autres plateformes, les deux sont considérés comme des microcélébrités sur Discord. À coups d’enregistrements audio et de captures d’écran, on comprend que les deux personnages ont pour habitude de réclamer régulièrement des photos et des vidéos dénudées à de jeunes utilisatrices. D’après les différents témoignages, ils sont loin d’être les seuls à s’adonner à cette pratique sur l’Internat.

Comment un serveur à la réputation aussi toxique fait pour attirer autant de monde et surtout pour continuer de fonctionner malgré ces accusations ?

Comment fonctionne l’Internat ?

Pour attirer du monde, un serveur Discord doit souvent mettre en avant son activité et son nombre de membres. C’est exactement ce que fait l’Internat qui n’hésite pas à faire de la promotion sur TikTok.

Comme on peut le voir sur les différentes vidéos, les fondateurs du serveur promettent à ceux qui viennent les rejoindre, une ambiance sympa, du clash et même des cadeaux. Ce qui fonctionne le mieux, c’est le don de nitros : des abonnements de 5 ou 10 dollars par mois qui offrent à leurs utilisateurs des petits avantages cosmétiques et techniques (comme une meilleure qualité de vidéos durant des streams par exemple). Comment un serveur comme l’Internat fait-il pour distribuer des abonnements nitro à tour de bras ? Plusieurs membres de l’Internat ont expliqué avoir participé à des jeux-concours et bien reçu leur abonnement nitro pour voir ce dernier disparaître subitement quelques jours plus tard. L’explication ? Ces abonnements seraient en fait payés avec des numéros de cartes bleues volées, comme l’indique cet utilisateur. Ces arnaques ne sont là que pour alimenter un trafic constant d’utilisateurs.

Interrogé sur cette dimension communautaire, le groupe de lanceurs d’alerte de @iipzye confirme que l'Internat brasse énormément de membres dont au moins une bonne moitié de filles. « C’est fréquent de trouver des jeunes filles qui cherchent des communautés Discord très actives, raconte-t-il. Beaucoup viennent y poster un selfie par exemple pour provoquer une réaction et des commentaires positifs. On a souvent affaire à des ados de 12 ou 15 ans qui veulent se faire remarquer. Mais très peu savent que c’est un endroit malsain bourré de jeunes mecs qui sont uniquement là pour choper des nudes. »

À l’école du grooming

Au sein de l'Internat, les prédateurs sexuels utilisent plus ou moins les mêmes méthodes pour obtenir des photos dénudées. « Ils font souvent leur choix dans les chats vocaux, expliquent nos lanceurs d’alerte. Ils repèrent une fille qui a l’air jeune et ils se mettent à lui parler en chat privé. Certains vont proposer de la nitro contre un nude, ou bien alors ils vont directement la bannir du serveur et proposer de la réintégrer contre un nude. Il existe aussi une autre méthode, plus longue et moins utilisée qui consiste à choper son prénom et son numéro de téléphone en discutant avec elle. Une fois qu’on a ces éléments en sa possession, on peut faire un appel auprès de son opérateur et demander son nom de famille et son adresse en disant que cette personne fait du harcèlement. La plupart des opérateurs collaborent. Une fois qu’ils ont toutes les infos en main, il retourne voir la fille et la menace de la harceler directement à son domicile, d’envoyer des policiers, d’agresser sa famille, etc. Quand on a 12 ans et qu’on fait face à ça, on craque très facilement et on finit par donner à ses agresseurs ce qu’ils demandent ». Une fois ces premières photos obtenues, les demandes se multiplient jusqu’à ce que les victimes lâchent leur compte.

Cette technique de grooming qui consiste à gagner la confiance de jeunes internautes pour ensuite leur extorquer des nudes semble être une spécialité de ItsMyLovePvP, qui la met en pratique depuis plusieurs années. C’est ce que nous a apprend @wxnchste, une jeune femme qui l’a connu en 2020 quand elle avait 13 ans. « Je l’ai connu dans des serveurs comme TokyoFr dont il était le propriétaire, nous explique-t-elle. Il était déjà haut gradé, il avait une notoriété sur les Discord communautaire, et il était déjà majeur. Au début il ne semblait pas méchant il me qualifiait comme sa « meilleure amie » et il instaurait une confiance entre nous deux. C’était beaucoup d’humour entre nous mais de l’humour assez malsain. On jouait à des partie Minecraft et à force son cotée « prédateur » prenait le dessus. Il me faisait de plus en plus d'avances de manière humoristique. Il savait très bien mon âge au début et il se cachait sous de l’humour. Quand il a vu que j'étais manipulable il a arrêté de jouer. Au final il a eu ce qu'il voulait et on a fait quelques échanges de nudes. ça a duré pendant plusieurs mois. Il me donnait beaucoup d’attention et à cet âge, je commençais à grandir, mais j’étais encore super naïve et je ne savais pas trop ce qui était normal ou pas normal dans une relation. Petit à petit, je ne voyais pas le mal, il me valorisait sur mon corps tout en me disant que ses ex le faisaient aussi, que c’était normal. J’ai refusé, j’ai voulu prendre mes distances, il m’a menacé sur Instagram, en me disant qu’il voulait envoyer les screens de nos conversations à ma famille, car il savait que j’avais peur que ma famille découvre ça. En fin de compte il a lâché l’affaire en disant que c’était du troll. » Nezma n'a jamais porté plainte pour plusieurs raisons. peur de voir la justice inefficace contre un ressortissant marocain, peur de mettre sa famille au courant et peur aussi de se faire harceler par ItsMyLove et ses amis. Elle préfère à présent faire de la prévention sur les réseaux et notamment sur Twitter ou sur Discord pour evité que d'autres filles comme elle subissent la même chose.

Mais que fait Discord ? Pas grand-chose

On sait que L’Internat est un serveur mal modéré où règne une ambiance toxique. On sait que cette communauté abrite des prédateurs sexuels qui s’attaquent à des internautes mineurs et fragiles. On sait que de multiples threads appelant Discord à agir sont apparus sur Twitter et TikTok et que de nombreux utilisateurs ont envoyé des signalements. Pourtant, L’Internat est toujours en ligne, et ses fondateurs, parmi lesquels ItsMyLove et Kaisen ne semblent pas être inquiétés. Pire encore, d’après le groupe de lanceurs d’alerte, le serveur bénéficie d’un partenariat Discord. Concrètement, l’Internat bénéficie d’avantages comme des images personnalisées pour les membres ou des serveurs vocaux plus performants. Pour obtenir ce privilège, il faut avoir un serveur très actif, mais aussi très respectueux du code de conduites mis en Place par Discord, comme on peut le lire sur la page consacrée aux partenariats.

Nous attendons de nos Partenaires qu'ils fournissent un lieu positif pour que les gens se rassemblent autour de leurs communautés. En tant que Partenaire, n'oubliez jamais de vous comporter de manière responsable et de traiter les autres avec respect, patience et gentillesse. Que vous soyez en streaming, en chat ou en train de montrer le badge de profil que vous avez gagné, vos actions sont le reflet de Discord.

Avec ses insultes sexistes et son ambiance de grooming permanent, L’internat ne respecte évidemment pas ce prérequis. Pourquoi dans ce cas bénéficie-t-il de ce privilège ? D’après l’utilisateur @Light du groupe de lanceurs d’alerte, les fondateurs du serveur ont tout simplement « usurpé » cette affiliation. « L’internat est un agrega de plusieurs serveurs dont un qui s’appelait Animeo et qui bénéficiait de ce partenariat. Les membres fondateurs ont gardé cette affiliation dans l’opération et profite de cette dernière sans forcément répondre aux exigences de la plateforme ». Interrogé sur cette histoire d'affiliation, sur les nombreuses preuve de grooming et sur le manque de modération de ce serveur à 300K membres, Discord a malheureusement refusé de répondre à nos sollicitations. Une position de l'autruche qui ne fait que renforcer l'impression que cette histoire n'est pas vraiment importante à leur yeux.