Sur Twitter, les internautes se demandent si la nouvelle intelligence artificielle pouvant générer des séries TV comme South Park est un happening ou un coup de poignard dans le dos des scénaristes.

Face à la grève des scénaristes et maintenant des acteurs qui a lieu à Hollywood, Éric Cartman décide de lancer son propre service de streaming basé sur l’intelligence artificielle afin de générer des épisodes de séries TV en Deep Fake. Malgré le ridicule et le manque d’éthique de l’idée, notre sale gosse préféré par à la recherche d’investisseurs pour lancer son projet et tente d’embarquer dans l’histoire l'investisseur star de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz.

Cet épisode de South Park que je viens de vous résumer existe bel et bien sur Twitter. Il utilise les mêmes personnages, les mêmes décors et les mêmes voix que dans la série. La structure narrative de l’épisode ressemble même trait pour trait aux histoires racontées par les deux créateurs de South Park, Trey Parker et Mat Stone. Pourtant, cet épisode a entièrement été généré par IA. Publié dans un tweet datant du 19 juillet, il s’agit en fait d’une démonstration technique pour un nouveau projet d’IA intitulé SHOW-1 et soutenu par une startup appelée The Simulation.

Wake up Neo!

À la vision de cette vidéo étrange, on est à la fois soufflé et un peu déçu. Soufflé parce que la démonstration technique paraît incroyable et qu’il semble à présent possible de créer des épisodes entiers de séries en quelques clics de souris. Déçu parce qu’au-delà de l’aspect technique, le résultat n’est pas très drôle. L’épisode ressemble à une copie sans âme d’un épisode de South Park. Mais le trouble s'épaissit encore quand on se rend sur la home page de l'entreprise.

Quand on y regarde d'un peu plus près, tout à l'air d'être un canular. L'adresse de The Simulation se situe sur un certain boulevard Baudrillard, une fausse adresse qui fait un clin d'œil au philosophe français auteur du livre Simulacre et Simulation. Les membres de l'entreprise n'existent pas et leurs noms sont des anagrammes ou des références à des artistes de Disney, de cow-boys ou des écrivains comme Émile Zola. Enfin, les offres d'emploi font de grosses références à la série WestWorld, dans laquelle des robots placés dans un parc d'attractions décident de se révolter contre les humains.

Un vrai projet derrière ce faux épisode de South Park ?

Peu de temps après la sortie de cet étrange épisode, un article de Tech Crunch est venu éclaircir les interrogations. The Simulation est évidemment une forme de happening, lancé par la véritable entreprise Fable Studios, un studio spécialisé dans la réalité virtuelle. Le PDG Edward Saatchi a indiqué au média qu'il s'agissait bien d'une démonstration technique, non disponible au public et que le site The simulation faisait partie du dispositif de communication. Pour ce dernier, l'idée était de montrer ce produit au moment de la grève des scénaristes et des acteurs pour que « les guildes d'Hollywood négocient des protections fortes, fortes, fortes pour que les producteurs ne puissent pas utiliser les outils d'IA sans l'autorisation expresse des artistes. »

En fouillant un peu Twitter, il est aussi possible de tomber sur cette vidéo expliquant le vrai projet de The Simulation qui serait une sorte de programme d'entraînement d'intelligence artificiel autonome permettant d'atteindre l'AGI, l'acronyme d’intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une véritable simulation de la cognition humaine. Reste à savoir si cet objectif lui-même est véritablement atteignable où s'il s'agit encore d'une arlésienne technologique. À vous de voir.