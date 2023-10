Le jeu de simulation militaire a été utilisé dans le conflit israélo-palestinien et dans la guerre en Ukraine pour générer de fausses vidéos de combat servant la propagande.

« Le nouveau rayon de fer en pleine action ». Sur un post publié par un compte certifié, intitulé Israël Mossad, une vidéo de guerre nocturne a cumulé plus de 4,5 millions de vues en 16 heures. On y voit une tour de guet militaire en premier plan et, en arrière-plan, une salve de missiles lancée depuis le sol et se dirigeant vers des roquettes venues du ciel pour les intercepter.

Malgré la mauvaise qualité et le peu de visibilité, la séquence impressionne. Pourtant, elle est totalement fausse. Cette dernière est extraite d’une partie se déroulant sur le jeu vidéo Arma 3. Et ce n’est pas la première fois qu’une telle manœuvre de désinformation a lieu.

Pourquoi Arma 3 est-il redoutable ?

Depuis le début de la guerre d’Ukraine, ce jeu indépendant créé par le studio tchèque Bohémia Interactive est régulièrement utilisé pour créer de toutes pièces des images de guerre pouvant servir la propagande tout en générant des vues très rapidement. La plupart du temps, ces séquences récupérées sur YouTube sont utilisées par des comptes de propagande pour montrer la supériorité technologie d’un camp sur un autre. C’est le cas pour cette séquence qui est tirée de la vidéo YouTube intitulée « Iron Dome in Action! Overwhelmed - Massive Rocket Barrage - Military Simulation ».

Sur TikTok, on trouve facilement d’autres exemples comme ces images de missiles soi-disant lancés par le Hamas sur des véhicules de l’armée israélienne, avec au-dessus des émojis de drapeaux flottants pour signifier la victoire des Palestiniens.

Pour rendre ces clips plus crédibles, leurs diffuseurs modifient quelque peu la vidéo. En effet, Arma 3 se déroule durant un conflit fictif en 2035. Pour simuler des combats contemporains, il faut donc utiliser des modifications créées par la communauté et incluant des environnements, des armes ou des véhicules récents d’un camp ou d’un autre. Sur son site, l’éditeur du jeu explique les autres techniques utilisées pour brouiller les pistes. Les vidéos sont généralement publiées en basse qualité pour invisibiliser les graphismes 3D du jeu et donner une impression de found footage (vidéos prises sur un portable de manière tremblante). Ces vidéos ne montrent jamais de soldats ou de civils et comportent beaucoup de scènes de nuit. Il est toutefois possible de les repérer en regardant la nature des explosions qui ne sont pas réalistes, ou bien en écoutant les sons qui sont généralement rajoutés en postproduction ou bien simplement retirés et remplacés par de la musique.

Un public pas si dupe ?

S’il est facile de se laisser duper par ce genre de vidéos, notamment quand on scrolle rapidement sur TikTok, il semblerait que les utilisateurs de X/Twitter ne se laisse pas avoir si facilement. Sous le post montrant le soi-disant rayon de fer en action, les commentaires sont lapidaires. Des comptes de spécialistes de l’OSINT préviennent les autres de la supercherie tandis qu’une succession de notes donne la source originale de la vidéo. Au pays de la désinformation qu’est devenu X, il reste heureusement un peu d’espoir.