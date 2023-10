L'essor du télétravail a engendré de nouveaux défis en matière d'inclusion et d’utilisation de la technologie des salles de réunion virtuelles. Comment s'adaptent salariés et entreprises ?

Avec l'émergence du travail flexible, les réunions en ligne deviennent la norme. Bien que 64 % des réunions se déroulent en présentiel, près de la moitié d'entre elles implique des participants en ligne. Quels sont les obstacles et opportunités pour les collaborateurs et les organisations ? Une étude sur les modes de travail hybrides fait le point.

Réunions hybrides et différences de perception

Selon l'étude, il existe des différences marquées dans la façon dont les collaborateurs perçoivent les attentes en matière de comportement lors des réunions en ligne. La question « Ressentez-vous une pression à activer votre caméra si les autres collaborateurs ont eux-mêmes leur caméra allumée ? » montre une nette disparité de résultats entre les hommes et les femmes. En effet, 62 % des femmes déclarent ressentir cette pression, alors que chez les hommes, ce chiffre s'élève à 53 %. Précision intéressante, les hommes seraient plus nombreux que les femmes à ressentir cette pression si ou l’un ou plusieurs de leurs supérieurs participent à la réunion (12,5 % pour les hommes contre 8,5 % pour les femmes.) Autre constat : GenZ et milléniaux se sentent obligés d'allumer leur caméra.

L'impact de l'utilisation de la vidéo sur les évolutions de carrière

Comment est perçu le choix d'activer ou pas sa caméra ? D'après l'étude, 40 % des collaborateurs pensent que l'utilisation de la vidéo a un impact sur la façon dont ils perçoivent leurs collègues en réunion. Ils s'accordent à dire que leurs collègues utilisant la vidéo semblent plus impliqués et 57 % d’entre eux estiment même qu’ils sont plus dignes de confiance en réunion que ceux qui ne l'utilisent pas.

Un défaut de formation qui freine l'accessibilité

Pour répondre au modèle des réunions hybride qui s'installent, de nombreuses organisations ont fait le choix de moderniser leurs salles de réunion. Pourtant, les participants à l'étude regrettent que la prise en main de ces technologies n’ait pas été assez accompagnée. Ainsi, 30 % des participants déclarent hésiter à prendre part à des réunions dans une salle équipée au motif qu'ils sont moins à l'aise avec la technologie qu'avec leur propre ordinateur portable.

Méthodologie : l'édition 2023 du rapport mondial Jabra a été réalisée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Pologne et au Japon par Toluna pour le compte de Jabra du 13 avril 2023 au 21 avril 2023 auprès de 1 845 travailleurs : GenZ (18-26 ans), Millennials (27-42 ans), Gen X (43-58 ans) et Baby Boomers (59-77 ans).