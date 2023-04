100 entreprises de tous secteurs et de toutes tailles ont travaillé pendant près d’un an pour accélérer la transition écologique de l’économie française. Et maintenant ? Retour sur cette expérience unique dans le podcast Un-pacte pour demain.

On le sait, réduire le temps passé sous la douche ou débrancher votre box quand vous partez en week-end ne suffiront pas à limiter les effets du réchauffement climatique. Et puisque nous avons trois années pour agir, comme le martèle le GIEC, comment faire pour que les entreprises fassent, utilement, leur part ?

C’est tout l’enjeu du Grand Défi des entreprises pour la transition écologique. Après neuf mois de travail, les représentants de 100 entreprises françaises ont mis au point 100 propositions pour accélérer la transition de l’économie de notre pays, sur les questions de climat mais aussi de biodiversité.

Dans ce nouvel épisode d’Un-Pacte pour demain, Alexandre Kouchner reçoit Sophie Donabédian, directrice de la Stratégie et de la RSE de Sediver, Valentine Rebattet, responsable RSE d’Atlasformen et Jérôme Cohen, le fondateur d’Engage et cofondateur du Grand Défi. Un podcast de l’ADN et So good, soutenus par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagés.

100 entreprises représentatives de l’économie française

La transition écologique est une évidence. Mais du constat de sa nécessité à la mise en œuvre d’actions concrètes, il y a une question centrale : par où commencer ? Cette question, de nombreuses entreprises se la posent. C’est pour les aider à passer à l’action que le Grand Défi pour la planète a vu le jour. En s’inspirant du fonctionnement de la Convention Citoyenne pour le Climat, Jérôme Cohen, cofondateur du Grand Défi, a développé cette nouvelle façon de fonctionner en s’appuyant sur l’intelligence collective.

L’objectif ? Faire émerger 100 propositions concrètes pour accélérer la transition et inventer un modèle durable pour notre économie ainsi que pour les entreprises. Pour accomplir cette mission ambitieuse, 100 représentants d’entreprises.

“Nous avons tiré au sort 18 000 entreprises au sein d’une base de données de 120 000 entreprises, en fonction de leur répartition sectorielle, leur taille, leur situation géographique pour qu’elles soient représentatives de l’économie française”, précise Jérôme Cohen. Au total, 100 entreprises, “de Danone à une petite entreprise de transport du Nord”, ont envoyé leur représentant qui pouvait être aussi bien des salariés que des dirigeants ou même des actionnaires. Ils et elles ont travaillé ensemble deux jours par mois pendant 9 mois.

Faire échanger des entreprises qui n’ont pas l’habitude de se parler

Valentine Rebattet, responsable RSE d’Atlasformen, marque française de vêtements outdoor, fait partie de ces délégués du Grand Défi. L’expérience a été l’occasion de confronter des points de vue différents et d’avoir des discussions franches sur les freins à la transition. “En faisant échanger des entreprises qui d’habitude ne se parlent pas, on allait forcément en tirer quelque chose”, souligne-t-elle. Même discours du côté de Sophie Donabédian, directrice de la stratégie et de la RSE de Sediver qui a trouvé beaucoup de sens dans cette démarche. “Cela m’a donné envie d’emmener mon entreprise vers le transition”, s’exclame celle qui travaille pour une entreprise confrontée à d’importants défis de décarbonation et de circularité, puisqu’elle est spécialisée dans l’isolation des lignes aériennes.

Mais les entreprises ont-elles les bons outils pour engager cette transition ? Pour Sophie Donabédian la réponse est non. Les entreprises manquent de connaissance et sont uniquement alignées sur des critères de performances financières. Dans ces conditions, difficile de laisser de la place au climat et à la biodiversité. Sans oublier que le cadre réglementaire a un rôle déterminant afin d’encourager ou de contraindre l’ensemble des entreprises à jouer le jeu de la transition.

Du climat à la biodiversité, un guide pratique pour les entreprises

Parmi les 100 propositions du Grand Défi, pour Sophie Donabédian, la proposition la plus essentielle est celle consacrée à la formation des collaborateurs aux questions environnementales. “C’est le préambule à toute action”, ajoute-t-elle. En complément, Valentine Rebattet met en lumière la proposition qui consiste à construire la stratégie de transition avec l’ensemble de l’écosystème interne et externe de l’entreprise.

Jérôme Cohen insiste quant à lui sur la dimension biodiversité du Grand Défi qui ne se résume pas uniquement aux enjeux en lien avec le climat. “Avec la biodiversité on peut agir très vite sur l’écosystème terrestre ou marin. N’oublions pas cette deuxième jambe de la transition écologique”, rappelle-t-il. C’est d’ailleurs la première proposition du Grand Défi : “faire de la biodiversité une grande cause nationale et intégrer dans la stratégie nationale biodiversité 2030, un volet communication ciblant les entreprises”, peut-on lire en préambule du chapitre consacré à la gouvernance.

Quelles sont les prochaines étapes ? “Nous sommes entrés dans une phase de diffusion, d'évangélisation et de plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques”, insiste Jérôme Cohen. Députés, cabinets des ministères… les délégués du Grand Défi frappent aux portes pour que leurs 100 propositions changent notre économie. En attendant, entreprises, vous avez sous la main un guide pratique pour vous lancer. Plus d'excuses !