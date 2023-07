S’adapter aux usages financiers des nouvelles générations, un défi pour la banque demain

Le rapport des jeunes à l’argent s’inscrit dans les tensions, transformations et mutations de nos sociétés. À l’heure où ces changements s’accélèrent, quelle peut être la place, et l’intérêt, des banques et établissements financiers dans les usages des plus jeunes d’entre nous ?

Les vagues de sondages se suivent, et se ressemblent. Quel que soit l’institut d’étude de l’opinion ou la méthodologie employée, le pouvoir d’achat s'impose comme la préoccupation principale des Français. Une préoccupation qui, à l’heure de l’inflation galopante, concerne toutes les générations. Et particulièrement la nouvelle, qui développe des usages différents dans la gestion de son budget que les précédentes.

Les jeunes actifs, qu'ils soient entrepreneurs, salariés ou freelance, se tournent par exemple de plus en plus vers les banques en ligne. Cette préférence s'explique par les nombreux avantages qu'elles offrent à un public souvent surchargé d’informations, d’applications, de tâches à exécuter. Grâce à ces nouveaux acteurs, finis les déplacements en agences avec leurs files d'attente interminables, les problèmes de circulation et les horaires contraignants. Désormais, les jeunes actifs recherchent une expérience bancaire différente, plus simple et accessible. Et de nombreux acteurs se positionnent pour leur offrir.

Des usages bien ancrés…

Toutes les banques disposent aujourd’hui d’applications mobiles conviviales et améliorent leurs services en ligne pour répondre à cette demande croissante. Selon une étude Xerfi intitulée Les stratégies des banques digitales pour concilier attractivité et rentabilité, 40 acteurs du secteur comptaient en 2021 16,5 millions de clients, soit deux fois plus qu'en 2017. De plus, il est prévu que d'ici 2024, le nombre de clients numériques passe la barre des 20 millions.

Cette croissance significative est en grande partie attribuée à l'essor des usages digitaux chez les clients, surtout depuis la crise sanitaire. En effet, la pandémie a agi comme un catalyseur en stimulant l'adoption des services numériques. La pandémie et les multiples confinements ont entraîné une augmentation sans précédent du nombre de téléchargements d'applications bancaires en France, avec une hausse de 7 millions entre mars et avril 2020.

… qui évoluent vers toujours plus de transparence et d’accessibilité

Mais il ne suffit pas d’avoir accès à des services en ligne : les jeunes générations recherchent davantage de transparence en ce qui concerne les frais bancaires, les politiques de prêt et les investissements. Ils souhaitent avoir accès à une information claire et facilement compréhensible pour prendre leurs décisions d’investissement. Les acteurs de la banque se doivent donc de répondre à cette demande en fournissant des informations détaillées sur leurs produits et services, ainsi que des outils d'éducation financière en ligne.

Le curseur est également placé sur une expérience utilisateur optimisée. Habitués aux plateformes en ligne, les clients les plus jeunes doivent trouver leurs réponses facilement. Ainsi, de nombreux services proviennent de ce besoin d’efficacité et de rapidité : cartes bancaires gratuites, paiements sécurisés via l’application mobile grâce au service de cartes virtuelles, une augmentation des plafonds en temps réel depuis l’application, ou encore la possibilité d’effectuer des virements instantanés gratuitement.

Épargne automatisée et investissement responsable

Les jeunes générations sont conscientes de l'importance de l'épargne et de l'investissement, mais elles ont des préférences différentes en matière de gestion de leur argent. Par rapport aux générations précédentes, elles ont tendance à opter de façon plus significative pour des outils d'épargne automatisée, comme les arrondis sur les transactions ou les virements automatiques vers des comptes d'épargne.

De plus, l’investissement socialement responsable progresse au sein des jeunes générations : si leur argent est placé, autant qu’il contribue à des causes qui leur tiennent à cœur. Les banques proposent désormais des fonctionnalités d'épargne automatisée et des options d'investissement durable pour répondre à cette tendance.

Aussi, les jeunes générations aspirent de plus en plus à être indépendantes financièrement et à prendre le contrôle de leurs finances. Le courtage boursier offre une opportunité de faire fructifier leur argent et de gérer eux-mêmes leurs investissements. En effet, Fortuneo banque a constaté depuis fin 2019 un engouement des millenials pour la Bourse et les 18-35 ans représentent aujourd’hui un tiers de leurs nouveaux clients sur la bourse. “Dans un contexte de taux bas, les clients sont à la recherche de performance. Pour cela, ils s’orientent, d’un côté, vers la Bourse (1) et, de l’autre, vers l’assurance-vie à travers les UC (2) (Unités de Comptes), et notamment la gestion sous mandat c’est-à-dire le fait de confier la sélection des supports d’investissement de votre contrat à des experts.”, explique Grégory Guermonprez, directeur de Fortuneo.L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi

(1) Les unités de comptes présentent un risque de perte en capital.

(2) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Entre expériences bancaires personnalisées et adaptées à leurs besoins individuels et gestion flexible et engagée de leurs finances, les mutations dans le secteur de la banque sont déjà bien amorcées. Une (r)évolution à laquelle banques et établissements financiers s’adaptent dès aujourd’hui, pour mieux appréhender demain.

