Le CEO de Novo Nordisk, fabricant du blockbuster Ozempic, l'avoue sans complexe. Née des marges d'Internet, la « fièvre des peptides » offre à Big Pharma un moment culturel global dont elle n'aurait jamais osé rêver.

Mike Doustdar ne s'en cache pas : « Une véritable "fièvre" des peptides s'est emparée des États-Unis, et cela nous a grandement profité. » Dans une interview au Financial Times publiée le 6 mai 2026, le CEO de Novo Nordisk attribue en partie le succès fulgurant du Wegovy en pilule (1,3 million de prescriptions en un seul trimestre aux États-Unis ! ) à la culture des peptides qui a envahi le pays. Bien sûr, la nouvelle galénique de ce médicament antiobésité vient lever le frein lié à l'injection, avec aussi en sa faveur un prix moins élevé que dans sa version en seringue. Mais pour la première fois, un dirigeant de Big pharma capitalise ouvertement sur un phénomène né dans les marges d'Internet pour vendre une molécule au grand public.

En février, nous documentions la nouvelle ruée vers les peptides dans le Far West d'Internet. Pour ceux qui n'ont pas suivi : les peptides sont de courtes chaînes d'acides aminés, les briques élémentaires des protéines. Synthétisés en laboratoire, certains sont censés réparer tendons et tissus, d'autres optimiser les neurones, réguler le métabolisme ou ralentir le vieillissement cellulaire. Le catalogue des promesses est aussi long que la liste des molécules. Et le marché qui s'est construit autour d'elles l'est tout autant : forums Reddit, poudres en pagaille venues de Chine, influenceurs qui s'injectent du BPC-157 (un peptide de synthèse vendu comme accélérateur de cicatrisation) entre deux vidéos YouTube. Un marché parallèle qui non seulement mimait tous les codes de l'industrie pharmaceutique, mais se présentait comme son antidote – se construisant d'ailleurs contre elle autant qu'à côté d'elle. Trois mois plus tard, ce Far West est bel et bien devenu un argument de vente officiel.

Inspiration revendiquée

L'industrie agroalimentaire l'a fait avec la vague bio et fonctionnelle : Danone se passionne pour le microbiote, Nestlé délaisse ses marques de confiserie pour réorienter toute sa stratégie vers la santé, les géants ont racheté les pionniers ou copié leurs codes sans états d'âme. L'industrie du tabac l'a fait avec le vapotage : BAT (British American Tobacco) a fait de Vuse la première marque de vapotage aux États-Unis. La pharma est en train de faire la même chose avec les peptides. Mais rarement la séquence aura été aussi rapide, aussi documentée, voire revendiquée par l'acteur institutionnel lui-même.

Peptide parmi les peptides, le sémaglutide en est la démonstration éclatante. Mimétique synthétique du GLP-1, une hormone intestinale régulatrice de l'appétit, il est devenu en quelques années l'un des médicaments les plus prescrits au monde. Pendant deux ans, des plateformes de santé comme Hims & Hers ont commercialisé du sémaglutide compoundé (l'équivalent d'une préparation magistrale, en français) à 49 dollars, utilisant le même principe actif que le Wegovy de Novo Nordisk (commercialisé à plus de 1 000 dollars par mois dans sa version injectable), mais produit hors des circuits réglementaires. Ce faisant, elles ont construit un marché de masse pour les GLP-1 oraux que Novo Nordisk n'aurait sans doute pas pu créer seul aussi vite : 418 000 clients pour la perte de poids conquis en un trimestre, selon les résultats T3 2025 de Hims & Hers. En février 2026, Novo Nordisk attaque la plateforme en justice pour contrefaçon de brevet selon Reuters. Quelques semaines plus tard, sous la pression conjuguée du procès et du régulateur (la FDA ayant mis fin à la déclaration de pénurie de sémaglutide, privant les compounders de leur base légale), Hims & Hers abandonne son produit. La plateforme de santé devient même revendeur officiel du Wegovy, au prix fixé par Novo Nordisk. Le schéma apparaît alors : les biohackers s'emparent d'un phénomène et lui offrent un moment culturel. De jeunes acteurs commerciaux comme Hims & Hers convertissent la demande émergente en business. Et un grand labo, comme Novo Nordisk, récupère finalement les deux.

Une convergence aussi politique

Le sémaglutide n'est qu'un peptide qui cache la forêt. Les peptides non approuvés sont encore dans la phase ascendante du cycle, et la convergence est aussi politique. Le ministre américain de la santé RFK Jr., lui-même grand fan de biohacking, promet de mettre fin à la guerre de la FDA contre les peptides, achevant de valider par décret ce que la culture avait initié par les forums. De l'autre côté, Eli Lilly lance son propre comprimé GLP-1 (Foundayo, approuvé par la FDA en avril 2026), transformant ce qui était une niche expérimentale en guerre commerciale entre géants.

Ici se loge peut-être le vrai signal : pas que les peptides soient devenus mainstream, mais qu'on vienne d'assister, en accéléré, à la plus grande opération de comm' gratuite de l'histoire récente de la pharma. Les psychédéliques thérapeutiques suivront-ils la même trajectoire ?