En mars 2026, Pékin a inscrit les nouvelles protéines et le biomanufacturing parmi ses priorités industrielles nationales. Et quand la Chine met un sujet au Plan, elle déroule un playbook qui a déjà fait ses preuves avec les panneaux solaires ou les voitures électriques.

En mars dernier, la Chine adoptait son 15e Plan quinquennal pour la période 2026-2030. Entre les annonces sur l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, une formulation passerait presque inaperçue : Pékin entend « développer activement les technologies de biologie synthétique, explorer de nouvelles sources de protéines » et « promouvoir l'industrialisation du biomanufacturing (ou bioproduction, production industrielle de substances à partir d'organismes vivants : bactéries, levures, champignons), incluant les protéines microbiennes et les ingrédients fonctionnels ». Le document classe ces activités parmi les « priorités industrielles d'avenir », au même titre que l'informatique quantique ou la fusion nucléaire. Le Congressional Research Service américain l'a signalé dès avril 2026 : les priorités agricoles du plan incluent explicitement « la biologie synthétique pour le porc et le bœuf » et « l'autosuffisance semencière à 85 % ».

Big Food Concept et dépendances

Le plan s'inscrit dans une doctrine alimentaire que Xi Jinping développe depuis une décennie, le Big Food Concept (大食物观) : face aux limites des terres arables en Chine (8% des terres arables mondiales pour 15% de la population mondiale) et aux tensions géopolitiques, l'idée est de ne plus concevoir l'alimentation uniquement sous l'angle traditionnel des céréales et des champs. Il faut ainsi aller chercher les protéines et les calories partout où elles se trouvent : les ressources maritimes (aquaculture profonde), les forêts (fruits à coque, champignons), et la biotechnologie (agriculture cellulaire, protéines microbiennes issues de la fermentation). En Chine, une mention dans un plan quinquennal active mécaniquement une chaîne entière : les provinces déclinent des objectifs chiffrés, les banques d'État ajustent leurs priorités de prêt, les standards d'achat public sont réorientés.

Pour comprendre l'urgence, il faut partir de la dépendance. La Chine importe 215 milliards de dollars de produits alimentaires par an (2024) et est le premier importateur alimentaire mondial depuis 2021. Son autosuffisance alimentaire globale est passée de 94 % en 2000 à 66 % en 2020. Sa vulnérabilité la plus criante ? Le soja, dont elle importe plus de 80 % de ses besoins, principalement du Brésil et des États-Unis. Dès 2025, cette exposition s'est retournée contre elle : la guerre commerciale a fait chuter les exportations agricoles américaines vers la Chine de 73 % en huit mois, creusant par ailleurs un manque à gagner de 6,8 milliards de dollars pour les producteurs américains. Pour Pékin, la conclusion est évidente : la sécurité alimentaire ne peut pas reposer sur des fournisseurs dont les gouvernements sont capables de couper le robinet du jour au lendemain.

La même mécanique que pour le solaire et les VE ?

Alors, la Chine est-elle en mesure de construire le BYD de l'alimentation ? BYD, comme Build Your Dreams, constructeur automobile chinois devenu en quelques années le premier vendeur mondial de véhicules électriques, devant Tesla. Relevée par le cabinet de conseil foodtech DigitalFoodLab, l'analogie s'appuie sur un document de travail publié en avril 2026 par Systemiq, qui identifie cinq mécanismes ayant permis la domination chinoise dans le solaire et les VE, et qu'il observe désormais dans l'alimentation : vision stratégique nationale, financement public massif, cadre réglementaire favorable, écosystème R&D concentré et demande induite par l'État.

Ce « China Shock 2.0 » (par référence au choc des années 2000, quand la Chine avait inondé les marchés mondiaux de biens manufacturés bon marché) donne l'échelle : l’Empire du Milieu est passé de 4 % à 15 % des exportations mondiales en vingt-cinq ans, avec un excédent commercial attendu de 1 200 milliards de dollars en 2025. L'alimentation serait le troisième acte : dans le South China Morning Post, l'analyste David Dodwell parle déjà de « China Shock 3.0 » pour l'application de ce playbook à l'agriculture et à la sécurité alimentaire.

Ingrédients invisibles

Mais avant même ce plan, la Chine avait déjà la main sur de nombreux ingrédients alimentaires mondiaux. L'actualité récente nous l'a démontré de façon dramatique avec un ingrédient invisible pour le consommateur, un fournisseur quasi unique, pour un impact mondial quand les choses se passent mal : l'huile riche en acide arachidonique (ARA) qui a contaminé des laits infantiles dans une soixantaine de pays fin 2025. Celle-ci provenait d'un seul fournisseur chinois, Cabio Biotech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de cet ingrédient obtenu par fermentation, qui approvisionnait la quasi-totalité des marques. Deux nourrissons sont morts en France, et l'Union européenne a renforcé ses contrôles aux frontières sur l'ARA chinois.

Au-delà de ce cas, la Chine produit environ 70 % de l'acide citrique mondial (l'additif E330 présent dans presque tous les sodas, yaourts et confiseries), domine les marchés des acides aminés via des groupes comme Fufeng ou Meihua Holdings, qui exportent vers plus de 50 pays, fabrique une large part des vitamines mondiales par fermentation microbienne (plus de 90% de la vitamine C est fabriquée en Chine), et fournit une part importante des arômes et fragrances de l'agroalimentaire.

En 2025, la dynamique s'est accélérée sur les segments d'avenir. Angel Yeast a lancé une usine de 11 000 tonnes par an de protéines de levure, produite en quelques heures de fermentation, signicativement moins chère que la whey et contenant les neuf acides aminés essentiels. Fushine Bio a obtenu en novembre 2025 la première approbation réglementaire chinoise d'une mycoprotéine (une protéine issue de champignons filamenteux, comme celle du Quorn en Europe) et construit une ligne industrielle de 200 000 tonnes par an. Joes Future Food a inauguré en décembre 2025 un pilote mondial de viande de porc cultivée, un bioréacteur de 2 000 litres. Côté brevets, 8 des 20 plus grands déposants mondiaux de tous les temps sur la viande cultivée sont chinois, principalement des universités publiques. Le Nature Index 2026 publié début juin place 9 des 10 premières institutions mondiales de recherche en Chine – Zhejiang University dépassant Harvard pour la première fois.

Des limites au parallèle

Systemiq est le premier à reconnaître les limites du parallèle. On n'achète pas son steak comme on choisit une voiture : l'acceptabilité culturelle, la méfiance envers les aliments ultraprocessés et les réglementations étrangères constituent des frictions que les panneaux solaires n'ont jamais rencontrées. Deux freins distincts pèsent côté demande. L'adoption par le consommateur chinois n'est pas au rendez-vous, le Chinois moyen mangeant encore deux fois moins de viande que l'Américain. Et le relais administratif manque encore. Pour DigitalFoodLab, le vrai déclencheur sera la « percolation » du national vers le local : c'est quand les gouvernements provinciaux se saisiront du sujet, par investissements directs ou incitations, que les acteurs se multiplieront, comme cela s'est produit sur les VE.

Le « BYD de l'alimentation » ne sera donc probablement pas une marque grand public, mais peut-être plutôt un Intel Inside, voire un Foxconn, en tout cas ce genre de sous-traitant sur lesquels repose toute une industrie mondiale, et que personne ne voit pourtant. Interrogé par L’ADN sur les segments qui pourraient débarquer en premiers en Occident, Matthieu Vincent de DigitalFoodLab s'attend à « un développement des intrants de nouvelle génération pour l'agriculture, mais aussi des ingrédients pour l'agro-alimentaire, notamment sur la fermentation ». Des marchés B2B invisibles pour le consommateur, mais structurants pour toute l'industrie mondiale.

La réponse occidentale

En avril 2025, la Commission nationale bipartisane américaine sur les biotechnologies émergentes publiait un rapport sans ambiguïté : « Pour rester compétitifs, les États-Unis doivent agir dans les 3 prochaines années. » Elle recommandait 15 milliards de dollars sur cinq ans. Le même mois, l'administration Trump révoquait l'initiative Biden sur le biomanufacturing. Les investissements fédéraux américains dans les protéines alternatives sont passés de 115 millions à 6 millions de dollars en un an. En face, plus d'un milliard de dollars de fonds publics chinois ont été engagés dans la biotech alimentaire en 2025 par la SDIC et ses fonds régionaux (Tianjin, Anhui, Hangzhou). Quant à l'Europe, elle affiche une « Bioeconomy Strategy 2025 » prometteuse, mais maintient des délais d'approbation pour les « novel foods » (aliments issus de procédés inédits comme la fermentation de précision) de 30 mois en moyenne, et a restreint en mars 2026 l'usage de certains termes carnés sur les emballages d'alternatives végétales, envoyant ainsi un signal contradictoire aux investisseurs.

A chaque fois que ses priorités stratégiques se sont alignées avec ses capacités industrielles, la Chine a transformé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Sur son document, Systemiq projette la parité de prix entre protéines alternatives et protéines animales en Chine d'ici 2040, et un leadership chinois du biomanufacturing alimentaire mondial à l'horizon 2050. Autant dire : demain. Pour DigitalFoodLab, les grandes entreprises agroalimentaires doivent surtout se poser une question : quel écart de prix avec un ingrédient fabriqué en Chine sont-elles prêtes à absorber pour garder la main sur leur chaîne d'approvisionnement ? Pour les startups occidentales, la menace n'est pas immédiate, mais si les coûts de biomanufacturing chinois s'effondrent, leur avantage compétitif disparaîtra alors avec eux.