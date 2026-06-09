« Parce que boire les paroles du Christ peut changer la vie », le rayon soda s’enrichit d’une nouvelle offre : les boissons énergétiques chrétiennes.

« Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige » Isaïe1-18. Début juin 2026, la marque américaine de sodas Agape Energy lançait White as Snow, une nouvelle saveur inspirée par ce passage de la Bible du prophète Isaïe. Sur la canette, une représentation de tête d’agneau avec une triple croix évoque la passion du Christ et un QR code renvoie vers un commentaire du verset biblique. En quelques jours, tout le stock était écoulé. White as Snow appartient à cette catégorie de boissons qu’on pourrait appeler les sodas chrétiens. Entre 2025 et 2026, quatre marques américaines ont parié sur ce positionnement communautaire. Leurs noms, Agape, Praise Energy, Yahweh, 4GVN, se veulent évocateur et toutes se donnent une mission.

#NocesdeCana2026 : et si on multipliait les canettes de soda ?

Quand il lance Agape Energy en septembre 2025, Tanner Maddocks n’a que 21 ans et une bonne tête de joueur de joueur de base-ball. Marié, déjà père, Tanner est pourtant préoccupé par toutes ces boissons sucrées qui font circuler des symboliques mortifères. Il pense notamment à Monster dont le logo en griffes alimente depuis 2014 une théorie conspirationniste très répandue dans les milieux évangéliques : le "M" de Monster serait composé de trois caractères hébraïques correspondant au chiffre 6, formant ainsi le nombre de la Bête cité dans l'Apocalypse. Tanner en déduit un projet : créer sa propre marque pour afficher le message du Christ. Il sait que Red Bull vend 34 millions de canettes par jour, donc, selon ses calculs, s’il parvient à capter ne serait-ce qu'une infime fraction du marché, l’Évangile pourrait toucher des millions de personnes. Son marketing joue sur les codes de la mission qu’il se donne, des goûts évocateurs comme La Mangue de Moïse ou La Baie Bénie, des versets reproduits sur chaque canette et puis ce slogan : « Parce que boire les paroles du Christ peut changer la vie. » La première conversion semble avoir fonctionné. Avant même que les canettes soient produites, ce sont 23 000 précommandes qui arrivaient de 50 États américains et 17 pays, la boisson sucrée était ainsi changée en espèces sonnantes.

En janvier 2026, Bryce Crawford avec Praise Energy lance le même type de projets. Tête blonde et large sourire, il a comme Tanner à peine 20 ans. Mais Bryce jouit déjà d’une audience solide : 4,2 millions d'abonnés sur TikTok, 3,1 sur Instagram, un podcast de 175 épisodes et une chaîne YouTube où on le voit parcourir les États-Unis à la rencontre d’inconnus pour discuter de Jésus ou défendre l’idée que Jeffrey Epstein n’est pas mort. L’histoire de sa propre conversion est devenue l'un des récits les plus viraux de la sphère évangélique américaine. Élevé dans une famille chrétienne, Bryce traverse à 17 ans une dépression profonde. Le soir du 25 décembre 2020, il entre dans un fast-food, s'assoit en face d'un inconnu qui traverse lui aussi une mauvaise passe. L'homme dit une phrase sur l'amour qui se donne sans retour. Crawford l'entend comme une adresse personnelle de Dieu, prie sur place et repart transformé. Désormais, vendre des canettes à 3,25 dollars, goût Rainbow Candy et Peach Mango s’inscrit dans son projet d’annonce de la bonne parole. Quand des milliers de vidéos l'accusent de commercialiser l'Évangile et d’avoir fort mal interprété la parabole des marchands du Temple, il répond : « Je veux juste créer une option propre sur le marché des boissons énergétiques. »

Ceci est mon soda, livré pour vous

Contrairement à l’Hindouisme, au judaïsme, au bouddhisme, à l’islamisme ou au Sikhisme, le christianisme n’impose pas de prescriptions alimentaires car « Tout est pur pour ceux qui sont purs » d'après les Évangiles. Mais ce que ces sodas chrétiens ont compris, c'est qu’ils n’ont pas besoin d’activer un précepte rituélique pour se vendre, ils peuvent se contenter de pousser une pulsion identitaire. Ni bénie, ni prescrite, la canette chrétienne fait office de signe de ralliement pratique et instagrammable. Comme le dit Tanner : « La foi a sa place dans tous les moments du quotidien, pas seulement le dimanche. »

Bryce Crawford l’explique en ces termes à ses abonnés : « Je veux que les gens sachent que nous aimons Jésus, que nos fondateurs sont chrétiens, que nos employés sont chrétiens… Je veux que cela sème des graines, que cela lance des conversations. Mais surtout, des ingrédients sains, moins de caféine ». Les autres marques affichent les mêmes intentions de faire tribu. Yahweh, dont le logo est le visage du Christ couronné d'épines, se décrit comme « une boisson rafraîchissante et un rappel de la vérité ». 4GVN, à prononcer Forgiven, veut que « votre foi vous accompagne où que vous alliez ».

Boire les paroles de ton influenceur préféré

Le marché des energy drinks est l'un des rares segments de la grande consommation à n'avoir jamais connu de creux. En 2025, il pèse 85 milliards de dollars à l'échelle mondiale et devrait atteindre 179 milliards d'ici 2035, avec une croissance annuelle de 7,7%. Aux États-Unis spécifiquement, le marché était évalué à 12,7 milliards de dollars en 2025 et pourrait atteindre 37,5 milliards en 2034. Dans un moment d'inflation et de contraction des dépenses, c'est une anomalie.

Par ailleurs, les energy drinks ont changé de statut. Ils ne sont plus cette boisson occasionnelle qu’on s’inflige quand on doit lutter contre le sommeil. Ils sont devenus une boisson du quotidien, concurrente du café, et l’offre se découpe en segments de plus en plus précis : les adeptes du nootropique avec Gorilla Mind, les addicts du fitness avec Celsius. Chaque nouvelle entrée cible une tribu spécifique plutôt qu'un consommateur générique, une dynamique qui a éveillé les appétits des créateurs de contenus. Plusieurs Youtubeurs stars ont lancé leurs marques : Katy Hearn avec Alani Nu, Alexandra Cooper avec Unwell Hydration, Logan Paul et KSI avec Prime Energy, Kylie Jenner avec GLOW Sparkling Hydration, et Kim Kardashian vient d'annoncer qu'elle s'associait à sa boisson fétiche, Update. En France, Squeezie, Inoxtag et Léna Situations ont dévoilé leur gamme : Ciao Energy. Dans ce paysage, les sodas chrétiens jouissent d'un avantage. Ils peuvent compter sur la meilleure collab de l'histoire, avec des supers stars internationales en la personne du Christ, de la Vierge, d'Isaïe ou de Moïse qui ne réclament jamais leur pourcentage sur les ventes. Est-ce que cette alliance sera suffisante pour générer un nouveau segment de marché ? À ce stade, Dieu seul le sait.