Le e-commerce face aux défis de 2023

Comment se porte le commerce en ligne en ce début d’année ? Quelles sont les tendances qui impactent le secteur, et les opportunités à venir pour l’année qui vient ? Autant de questions auxquelles PayPal France a convié un panel d’experts à réfléchir.

Covid, fatigue informationnelle, prise de conscience écologique, inflation en hausse, évolution constante du paysage technologique : le e-commerce est confronté ces dernières années à un certain nombre de défis. Pourtant, le secteur se porte bien en France, avec une activité en hausse de 13,9% en 2022. Et les acteurs disposent de plusieurs cordes à leur arc pour accentuer cette tendance à la croissance dans les années à venir, si tant est qu’ils respectent les nouvelles attentes des consommateurs.

C’est en tout cas l’avis partagé des trois intervenants à la conférence Dans l'œil du e-commerce : les défis de 2023, qui s’est tenue le 14 février 2023.

PayPal France était représenté par son directeur général Francis Barel, accompagné du Délégué général de la Fevad Marc Lolivier et du conférencier en accélération numérique Frédéric Cavazza.

Quand on sait que 2,3 milliards de transactions ont été réalisées en ligne en 2022 (+6,5% de plus qu’en 2021), on pourrait se dire que le marché est mûr, et qu’il n’y a plus que quelques ajustements à faire à la marge. Pourtant, à en croire nos spécialistes, le secteur reste dynamique et mouvant, impacté qu’il est par les évolutions des comportements des consommateurs et les évolutions technologiques.

Sur le premier plan, il est important de noter que près de la moitié des Français (46%) prennent en compte des critères éthiques quand ils effectuent un achat en ligne. Le discours ne suffit plus, il faut passer par la preuve pour que les marques répondent à ces nouvelles attentes. Des expectatives portées notamment par une GenZ de plus en plus mobile (75 % des membres de cette génération utilisent leurs smartphones pour effectuer des achats en ligne, soit 14 points de plus que l’ensemble des cyberacheteurs) et concernée (71% d’entre eux souhaitent que leurs achats soient alignés avec leurs valeurs).

La grande tendance technologique qui a traversé le secteur en 2022 est bien entendu celle qui porte sur les réalités virtuelles et augmentées, promues notamment par Meta et sa promotion tous azimuts du métavers. Selon les chiffres rapportés par nos spécialistes,

13% des consommateurs pensent que le métavers va offrir de nouveaux canaux d’achat importants, tandis que 27% d’entre eux sont ouverts à l’idée de participer à des espaces virtuels.



Mais avant de plonger dans le métavers, vous pouvez retrouver l’intégralité de notre webinar animé par le directeur éditorial de L’ADN Studio Guillaume Ledit.