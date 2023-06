La 12e édition du festival Deauville Green Award a baissé le rideau après deux jours de rencontres et d’échanges autour des nouveaux récits et de la transition écologique. Palmarès.

Le festival s’est conclu avec la grande soirée de remise des Prix aux Franciscaines, où la centaine de films finalistes répartis en 3 compétitions et 15 catégories thématiques se sont vus attribuer les Green Awards ainsi que les 3 Grands Prix devant un parterre de professionnels et de personnalités engagées. Cette année le festival a également récompensé deux podcasts, une grande première.

Le Palmarès 2023 du Deauville Green Awards

Grand Prix SPOT

La mèche réalisé par Nicolas Monette et produit par Gorditos pour l’agence LG2 et le Ministère de la santé Canadien qui aborde le sujet sensible du suicide avec beaucoup de douceur et d’empathie.

Grand Prix INFO

L'affaire Maks Levin réalisé par Arnaud Froger et Robin Grassi pour Bottoms Up et Reporters Sans Frontière qui nous plonge dans une enquête immersive autour de la mort de ce journaliste ukrainien froidement exécuté par l’armée russe.

Grand Prix DOCU

The Territory réalisé par Alex Pritz pour Capa Presse et National Geographic qui nous emmène en Amazonie brésilienne avec le peuple Uru-eu-wau-wau dernier rempart pour protéger cet écosystème vital.

Les trophées Or, Argent ainsi que les Prix Spéciaux de partenaires comme le Ministère de la Culture, TV5 Monde, Bpifrance, l’ADEME, Pollutec, TF1 ont parachevé, à leur tour, cet état des lieux de l’audiovisuel responsable à travers un palmarès d’exception en 2023.

Focus nouveaux récits

Comment la création et la communication audiovisuelle peuvent pousser au passage à l’action ?

Un panel de choix a réaffirmé le rôle inspirationnel de la pub : ARPP, l’ADEME, Kantar, L’ADN et Hadi Rassi de la chaîne Ami des lobbies. Discussion diffusée en live sur Facebook avec en deuxième partie, une grande discussion autour des nouveaux imaginaires au cinéma avec Echo-Studio ou le Ministère de la Culture autour du concours Fiction pour demain qui célèbre la création audiovisuelle francophone autour du monde qui vient ou bien encore une grande séance de pitchs pour concrétiser de nouveaux projets de films inspirants en présence d’acteurs clés comme Arte, TF1, France TV ou encore Ushuaia TV, partenaire historique du festival. Sans oublier la Fabrique des récits qui a présenté son guide L’écran d’après ou bien encore Valérie Martin de l’ADEME avec l’Assemblée citoyenne des imaginaires et enfin une fresque des nouveaux récits qui a été proposée aux leaders culturels rassemblés à Deauville.

L’éco-production sous les projecteurs

Mettre en image le monde qui vient est clé, encore faut-il le faire de manière écoresponsable ! L’après-midi du jeudi 8 juin, le festival a offert une tribune au CNC pour présenter le nouveau cadre de l’éco-production en France à travers son « Plan action » en compagnie de l’association Ecoprod et différentes solutions concrètes comme TheGreenShot ou bien les derniers plateaux virtuels de Sony pour limiter l’impact environnemental d’une production audiovisuelle à l’occasion d’un live sur LinkedIn et sur Facebook. Un tour d’horizon des bonnes pratiques en Europe a été proposé aux festivaliers ainsi qu’une fresque du film pour initier la transition d’un maximum de professionnels à l’issue de cette 12ème édition.

Focus énergie

En 2023, la transition énergétique est sur toutes les lèvres et le festival lui aura dédié deux belles séquences : la grande soirée du 7 juin présentant les initiatives en Normandie, en pointe notamment sur l’hydrogène ou l’éolien off-shore, en présence de Benoit Laignel, délégué français du GIEC. Et la matinée du 8 juin, une grande table ronde (relayée en livestream) a permis de confronter avantages et inconvénients des énergies nucléaires et renouvelables dans le mix énergétique français tout en approfondissant la question centrale de la sobriété énergétique conditionnant notre respect des Accords de Paris selon les experts.

Grand public

Le festival a de nouveau proposé de nombreuses séquences au grand public : plusieurs projections débats au cinéma Morny de Deauville pendant les deux jours ainsi que fresques, escape games, une masterclass #FilmeTonFutur aux étudiants normands et un grand live YesFuture! autour de l’engagement et des nouvelles visions du futur par les jeunes générations en présence d’activistes et youtubeurs engagés comme Camille Etienne ou Arthur Gosset (du mouvement des bifurqueurs) ou encore de représentants des UNESCO Green Citizens ainsi que la remise de prix des Young Creative Awards qui a cette année rassemblé plus de 200 films de jeunes créateurs de moins de 30 ans à travers le monde.