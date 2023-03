Les Deauville Green Awards, festival international du film responsable, lancent leur appel à films destiné aux films institutionnels, documentaires et publicitaires sur le sujet de la transition écologique et sociale. Inscriptions prolongées jusqu’au 14 avril.

Deauville Green Awards, un festival de films engagés

C’est un festival de film unique au monde dans sa composition multi-format car il réunit 3 grandes compétitions : les documentaires, les spots publicitaires de sensibilisation et les films institutionnels. François Morgant, Président des Deauville Green Awards

Appel à films

Jusqu’au 14 avril, les producteurs, agences, chaînes TV, entreprises et institutions peuvent inscrire en ligne leurs films dans les 3 compétitions et leurs 15 catégories thématiques autour de l’environnement et des questions sociales comme par exemple :

Changement climatique

Préservation de la biodiversité

Transition énergétique

Droits humains

Les meilleurs films remporteront un trophée international de référence, comme le Trophée Or, le Trophée Argent, un Prix Spécial ou un des 3 Grands Prix. La sélection des lauréats se fera par un jury, composé de 50 acteurs clés de l’audiovisuel, de l’écologie, de la communication, ainsi que de journalistes, de représentants d’institutions prestigieuses.

Des films du monde entier

Avec plus de 500 films en compétition de près de 50 pays, le festival ne connaît pas de frontières !

Parmi les Grands Prix de l’édition 2022 figurent :

« The Unknown Heroes » de la Communauté Internationale de la Croix Rouge, produit par le réalisateur français Stéphane Barbato, France

« Love », un film institutionnel par WWF, Allemagne

« Carbon - The Unauthorised Biography », par Lucy Maclaren, Niobe Thompson, Sonya Pemberton, Australie

Un lieu de rendez-vous incontournable pour les professionnels

En 2023, les Deauville Green Awards souhaitent davantage encourager les rencontres. Tables rondes, séances de pitch et masterclass : cette année, la créativité et la qualité seront plus que jamais au rendez-vous ! Pour mener ce projet à bien, toute la profession est mobilisée : Véolia, bpiFrance, Publicis, Enedis, ADEME, le GIEC, la SNCF, le GIEC, la Commission Européenne, l’UNESCO, Le Ministère de la Culture, la NASA, Ushuaïa TV, Radio Canada, TV5Monde, ARTE, Canal+, Euronews, France TV, la Cité des Sciences, la ZDF et bien d’autres institutions prestigieuses.

Save the date !

Inscrivez en ligne vos meilleurs spots, films corporate et documentaires pour valoriser votre travail dans la compétition internationale 2023 - Inscriptions prolongées jusqu'au 14 avril : Inscriptions en ligne