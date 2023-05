Deauville Green Awards : Célébrer la créativité engagée

Le festival international du film responsable vous donne rendez-vous les 7 & 8 juin 2023 pour la 12ème édition.

Deauville Green Awards : deux jours dédiés à l’impact positif et la créativité engagée. Depuis plus de 10 ans, les Deauville Green Awards sélectionnent et récompensent les meilleurs films publicitaires, institutionnels et documentaires portant sur la transition écologique et sociale. A travers sa compétition et sa programmation éclairée, le festival offre de la visibilité aux producteurs, commanditaires et talents pour porter haut et fort leur message de sensibilisation, se rencontrer et s’inspirer.

Célébrer la création

À travers la projection des 100 films finalistes de la compétition annuelle en présence des équipes, de nombreux Workshops et tables rondes d’experts, le festival inspire et donne les outils aux producteurs, diffuseurs et annonceurs pour parler avec sincérité des enjeux environnementaux et sociétaux que nous traversons. Au sein de la marketplace Innovation, les festivaliers peuvent rencontrer les exposants audiovisuels et développement durable qui partagent des solutions de tournage, post-production, numériques innovantes et écoresponsables. Au programme : projections, tables rondes et rencontres avec des professionnels…

Programme des Deauville Green Awards 2023

Transition énergétique, nouveaux récits, éco-production, communication écoresponsable, ateliers et masterclass, projections spéciales et de nombreux moments privilégiés, de rencontres et d’échanges pour les 400 professionnels rassemblés sur la Côte Fleurie.

Plus d'informations

Le programme complet