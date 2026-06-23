La plateforme spécialisée dans la génération d'image par IA pivote. Elle va lancer un scanner médical qui équipera ses futurs spas dédiés à la « médecine préventive ». Innovation renversante ou fumisterie totale ?

Ah, qu'il semble loin le temps où l'on s'extasiait (ou paniquait) des images d'un pape en doudoune entièrement générées par IA. Ces moments rendus possibles grâce à la plateforme d'IA Midjourney semblent loin à présent que son fondateur David Holz a annoncé, dans un post publié le 18 juin dernier, la création de sa « nouvelle division » consacrée à l'imagerie médicale.

Announcing a new division of Midjourney called "Midjourney Medical" pic.twitter.com/c14YcO6yaU — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

Mise en scène comme un extrait du film Blade Runner, la vidéo présente un scanner corporel nouvelle génération qui immerge ses utilisateurs dans l'eau jusqu'au cou afin de scanner l'ensemble du corps. Au-delà de son esthétique très « science-fiction », cette machine d'imagerie corporelle utilise une technologie très différente des IRM classiques. Il s'agit en fait d'un scanner à ultrason qui serait capable de produire une cartographie interne du corps en une minute seulement.

A technical dive inside our new "Midjourney Scanner" pic.twitter.com/wJBHz2O7ro — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

Une technologie qui date des années 70

Dans une autre vidéo publiée à la suite de la première, on comprend plus en détail le fonctionnement de cette machine qui utilise la technologie Ultrasound Computed Tomography (USCT). Concrètement, il s'agit d'un anneau composé de 500 000 micro-capteurs ultrasoniques qui émettent des ondes depuis tous les angles simultanément et captent les échos de retour. Les données recueillies sont entrées dans un cluster de calcul de plus de 2 pétaflops qui reconstruit une image 3D de l'ensemble du corps en coupe. Présentée comme « une innovation jamais vue dans le domaine de la science », cette annonce a été reprise telle quelle par la plupart des médias spécialisés en technologie. Pourtant, une question demeure : pourquoi une plateforme spécialisée dans la génération d'image par IA se lance-t-elle dans une branche médicale dont elle semble très éloignée ?

Tout d'abord, faisons un peu de factchecking. La technologie USCT est loin d'être une découverte récente. Développée dans les années 70, cette façon de scanner le corps a déjà connu des développements médicaux et commerciaux. C'est notamment le cas du SoftVue 3D Whole Breast Ultrasound Tomography System, un scanner développé par Delphinus Medical Technologies, spécialisé dans la détection de cancer du sein. La véritable innovation de ce dispositif consiste surtout à proposer un scanner de « l'intégralité du corps ». Mais là aussi, il y a des limites à prendre en compte. Les ultrasons ont tendance à être stoppés par les os, l'air et les tissus profonds, ce qui veut dire que ces scanners ne pourront pas cartographier les poumons, les intestins et le crâne. De quoi limiter fortement l'intérêt médical de ce dispositif, d'autant plus que David Holz a indiqué que la technologie était au point pour faire de belles images, mais que « les diagnostics ne sont pas encore au point ». Enfin, et c'est suffisamment important pour le souligner, Midjourney va surtout donner au projet la puissance de calcul, le logiciel de reconstruction d'image ainsi que le marketing. La technologie centrale du scanner en elle-même est issue de l'entreprise américaine Butterfly Network, spécialisée dans la miniaturisation des capteurs ultrasoniques.

Les Midjourney Spas

Ce scanner de science-fiction est donc loin d'avoir fait ses preuves d'un point de vue médical. Dans la presse médicale, les spécialistes attendent encore la publication de résultats scientifiques. Mais pour Midjourney, l'important n'est pas là. Cette bande-annonce de science-fiction et ces vidéos d'explication en animation 2D sont surtout là pour appuyer un projet plus large : les Midjourney Spas, des centres de bien-être et de médecine préventive à destination d'une clientèle riche. Le premier espace devrait ouvrir à San Francisco en 2027 et prévoit une dizaine de scanners sur 2 300 mètres carrés. À terme, près de 5 000 centres devraient ouvrir dans le monde, avec plus de 50 000 scanners qui feront office « d'attraction principale ». Outre le fait de surfer sur la tendance de la longévité et du biohacking, Midjourney pourrait surtout se positionner à l'avenir comme un monumental collecteur de données biomédicales. Comme le souligne la newsletter spécialisée dans l'IA Latent.space, « la gouvernance des données de santé, le consentement, le stockage, l'accès, la suppression et la responsabilité médicale n'ont pas été abordés en profondeur. » Aux États-Unis, les données de santé ne sont protégées par la loi HIPAA que si elles émanent d'un prestataire de soins couvert. Un spa vendant des « cartographies de bien-être » pourrait ne pas en relever et donc arranger Midjourney.