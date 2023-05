Cybersécurité et IT : se réunir pour relever les défis de demain

Dans le petit univers des salons professionnels, Ready for IT se positionne comme « l’événement One to One incontournable pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numériques ». Vraiment ? On en parle avec sa fondatrice, Maria Iacono.

Lancé par Comexposium et sa filiale DG Consultants, Ready for IT est le petit nouveau de la galaxie des Assises de la Cybersécurité. Maria Iacono, la directrice de ces deux salons essentiels pour le secteur, revient sur les raisons qui ont conduit à la création de cet évènement et nous explique les enjeux majeurs auxquels les secteurs de l'IT et de la cybersécurité devront faire face dans les prochaines années.

Prêts à faire face aux enjeux

« Notre travail, c'est d’être toujours à l’écoute du terrain, des besoins de la direction des systèmes d'information et de la RSSI », pose d'emblée Maria Iacono. L'experte des rencontres d'affaires n'a pas pour habitude de tourner autour du pot : « Notre ADN n’est pas de vendre des stands, mais réside dans le fait de répondre à un besoin », précise-t-elle quand on lui demande l'intérêt, en 2023, d'organiser autant de rencontres en présentiel.

Il faut bien dire que les besoins du secteur de la sécurité informatique sont nombreux et protéiformes. Celle qui a pris la direction des Assises de la Cybersécurité en 2019 observe l'évolution d'un secteur porteur, mais qui fait face à des défis conséquents. « La multiplication des attaques représente une menace croissante pour les entreprises de toutes tailles. Les cybercriminels sont de plus en plus sophistiqués dans leurs méthodes et n'hésitent plus à attaquer la PME du coin », alerte Maria Iacono.

Un besoin de cybersécurité qui irrigue donc l'ensemble de la société et qui se double ces dernières années d'une nécessité pour les entreprises d'être accompagnées dans le cadre de leur transformation numérique. « Le DSI d’une entreprise moyenne française ne fait pas que la cyber, précise Maria Iacono. Il y a toujours des enjeux de transformation de l'organisation ». D'autant plus que la question numérique irrigue l'ensemble des autres enjeux : « On se rend compte que les sujets traitent de tout, puisque l'on va de la réponse aux besoins business à la souveraineté numérique territoriale en passant par la pénurie de talents ».

Autant de défis à relever qui nécessitent de se voir pour échanger, et faire face, ensemble. Le face à face (ou one to one, dans le jargon), permet aussi, et la directrice ne s'en cache pas, de faciliter les affaires.

Ready Player 2

« Ready for IT offre un espace privilégié pour les DSI et RSSI du mid-market, favorisant les rencontres et les échanges de bonnes pratiques », précise Maria Iacono, « mais l'intérêt de participer à un salon comme Ready for IT réside dans la possibilité d'établir des relations concrètes et de conclure des contrats déjà amorcés. »

Un intérêt business appuyé par « une approche sélective, puisque l'on ne convie que des professionnels qualifiés ». Des professionnels de l'IT qui vont se retrouver du côté de Monaco du 23 au 25 mai, pour aborder notamment « le côté fun de la transformation numérique et de la sécurité » au cours de la conférence d'ouverture.

Nul doute également que les allées et conférences seront l'occasion d'évoquer les révolutions en cours dans le secteur, parmi lesquelles les intelligences artificielles génératives ou encore l'informatique quantique.



Sur ces sujets comme sur d'autres, l'observatrice avisée qu'est Maria Iacono a un conseil à donner : « L'IA, on en parle aujourd’hui parce que cela s’est démocratisé avec Chat GPT mais les grands groupes travaillent dessus depuis minimum quatre ou cinq ans. Concrètement, il faut démystifier tout ça, arrêter les promesses et les positions de blocage pour en faire quelque chose de constructif et d’utile ». Une vision de bon sens, qui pourrait bien servir de boussole au secteur pour les années à venir.