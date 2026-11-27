Le point commun entre Matthew McConaughey, Taylor Swift et Giorgia Meloni ? Ces trois personnalités publiques ont engagé des démarches pour protéger juridiquement leur voix contre les usages malveillants de l’intelligence artificielle. Deepfakes, fausses informations, arnaques au président 2.0 : jamais la technologie n’a été aussi simple à détourner pour fabriquer du faux, ni aussi efficace. Et les entreprises sont, elles aussi, en première ligne.



En décembre 2025, la DGSI rapporte le cas d’un responsable d’un site industriel français ayant reçu un appel en visio du soi-disant PDG de son entreprise, lui demander de procéder à un transfert de fonds dans le cadre d’un prétendu projet d’acquisition. Sauf que le dirigeant à l’écran n'était qu'autre qu'un deepfake.

Ce cas est loin d’être isolé : selon une étude du Capgemini Research Institute, 43 % des organisations interrogées affirment avoir subi des pertes financières à cause de deepfakes. En parallèle, les fraudes se professionnalisent grâce à l’intelligence artificielle générative. À la clé : des campagnes de phishing toujours plus pointues, des identités synthétiques assemblées en quelques minutes à partir de données volées, ou encore l'essor des « narrative attacks », des campagnes visant à diffuser et à amplifier de faux récits afin de dégrader durablement l’image d’une marque.

Résultat, des citoyens aux entreprises, personne n’est désormais à l’abri et une question se pose : comment rétablir la confiance quand le réel doit-être lui-même authentifié ? Jeanne Heuré, vice-présidente Digital Trust & Security chez Capgemini Invent, et Nathalie Nevejans, professeure de droit et chercheuse en droit et éthique de la robotique et de l’IA à l’Université d’Artois, nous apportent leur éclairage.

Les entreprises en première ligne

« On a pour habitude de dire que les acteurs malveillants ont toujours une longueur d’avance sur nos capacités de défense », débute Jeanne Heuré. « S’il est difficile aujourd’hui de mesurer l’ampleur de ces nouvelles formes d’attaques, nous devons dès maintenant nous mettre en ordre de marche ». Les organisations les plus critiques – opérateurs de services essentiels, opérateurs d’importance vitale, etc. – sont aux avant-postes, ainsi que les structures ayant des activités BtoC, à l’instar du secteur bancaire ou de la grande distribution.

Outre ces acteurs, la mobilisation contre les fraudes et autres faux numériques s’étend à l’échelle de toutes les entreprises, notamment en matière de désinformation : en 2027, 50 % des entreprises devraient investir dans des produits ou services de lutte contre la désinformation et dans des stratégies centrées sur la confiance numérique.

Authentique, vous avez dit authentique ?

Avant de (re)créer une confiance numérique, encore faut-il savoir ce qu’elle recouvre. Et qu’est-ce qui rend un contenu authentique ? Comment apporter la preuve de l’authenticité ?

Pour Nathalie Nevejans, on peut qualifier un contenu d’authentique s’il est conforme à la réalité et à la vérité factuelles. « Le principe de la vérité factuelle repose sur le fait que certaines choses existent et qu’on ne peut pas les contredire sur le plan de sa matérialité, comme les propos tenus par un PDG d’entreprise par exemple, et qui ont été enregistrés sous forme de contenu audio ou vidéo. Si le contenu d’origine est modifié, cela entraîne une perte de vérité et donc d’authenticité ». Quant au concept de réalité factuelle, il s’appuie sur l’idée qu’il existe des éléments irréfutables, tels que les lois scientifiques. Leur remise en cause est synonyme d’inauthenticité.

La confiance numérique à proprement parler, englobe, elle, l’ensemble des dispositifs visant à la renforcer et à préserver la résilience d’une organisation. Politiques de cybersécurité, conformité aux dernières réglementations en vigueur, usage des nouvelles technologies dans un contexte éthique et délimité : « Tous ces harnais permettent de piloter la confiance de façon transverse dans l’entreprise » affirme Jeanne Heuré.

Prouver le vrai : la riposte s’organise

D’un point de vue pratique, « on assiste à un mouvement dans la société autour de la création de labels, pour identifier clairement les contenus générés par IA. C’est un premier pas vers une dynamique visant à prouver ce qui est authentique » indique Jeanne Heuré. Des outils de détection de voix ou d’images altérées sont par ailleurs en développement. « Avant, l’œil humain était capable de distinguer le vrai du faux, c’est presque mission impossible aujourd’hui ».

Côté législation, l’AI Act (règlement européen sur l’intelligence artificielle) prévoit, depuis août 2026 pour la France, d’imposer aux fournisseurs d’IA générative le marquage des contenus produits par cette technologie. « Il s’agit d’un marquage mathématique invisible à l’œil nu mais détectable par une machine » détaille Nathalie Nevejans. « Cela pose encore certaines questions pratiques, mais c’est un bon début pour prouver ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas ».

Dans le même temps, les mécanismes d’identification numérique, comme l’« eIDAS » (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), renforcent la confiance des citoyens envers les services en ligne. Dans sa version 2.0, l’eIDAS prévoit une identification numérique unifiée et sécurisée au niveau européen. De quoi aider certains acteurs, dont les entreprises du secteur bancaire, à mieux lutter contre la fraude et à réassurer leurs clients. « Cette notion de carte d’identité numérique redonne confiance dans le cyberespace », souligne Jeanne Heuré.

On voit également émerger des programmes d'insider threat (menace interne), notamment dans le recrutement. L’objectif ? « S’assurer que les profils recrutés ne sont pas des contenus synthétiques mais bien des humains, et les bons humains » explique Jeanne Heuré. Processus d’embauche avec des sessions en présentiel, vérification du parcours académique, tests pour évaluer la gestuelle lors des entretiens en visio, contrôle d’adresses IP : les candidats sont passés au peigne fin.

Une chaîne de confiance encore fragile

Si les entreprises musclent leur jeu, la partie est loin d’être gagnée. « Au travers de l’AI Act, l’Union européenne souhaite bâtir un territoire avec une IA digne de confiance. C’est un objectif ambitieux mais limité… à l’Europe » prévient Nathalie Nevejans. La complexité de l’affaire est là : où place-t-on le curseur ? Quel niveau de confiance et d’authenticité veut-on atteindre ?

« La confiance numérique ne se résume pas à une seule définition et l’authenticité ne fonctionne que si on peut la prouver de bout en bout » poursuit-elle. « Or, pour cela, toutes les parties prenantes doivent disposer des mêmes outils, des mêmes technologies, et partager les mêmes intérêts ».

Demain, être l’acteur de sa propre hygiène numérique

Partager les mêmes intérêts, voilà l’un des enjeux majeurs des années à venir. Car pour Jeanne Heuré, deux écoles s’opposeront demain : les générations biberonnées à Internet, à l’IA et au relationnel en ligne, et celles qui choisiront une forme de résistance en se déconnectant en partie du monde numérique.

Cependant, quelle que soit la génération à laquelle nous appartiendrons, une chose reste sûre : chacun doit connaître les faux numériques et la menace qu’ils font peser sur la société et notre sens critique. Il faut éduquer les populations et leur donner les moyens de savoir si elles sont dupées. « Nous devons développer notre instinct naturel à vérifier les sources, à s’informer, à distinguer le vrai du faux » soutient Jeanne Heuré. Un défi majeur, alors que le paysage informationnel de 2027 – présidentielle oblige – devrait être particulièrement agité.