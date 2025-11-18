Coca-Cola avait mis Santa Claus à ses couleurs. En 2025, les marques s’activent toujours près de la bûche, avec quelques variantes intéressantes.

Une déco de Noël en mood Ralph Lauren, vous ne voyez pas ce que c'est ? C’est simple. Il s’agit d'abord de reproduire une déco sur un nuancier de couleurs – du rouge bordeaux au vert sapin – les plus audacieux pourront oser du bleu marine. Bien évidemment, on ajoutera des touches de doré, des bougies et des rubans, quelques Teddy-bears et toutes les déclinaisons possibles de tartans, ces tissus d’inspiration écossaise, façon kilt. Le tout célèbre l’esthétique chère à la marque Ralph Lauren : une atmosphère bourgeoise et familiale – en 2025, on parlera d’une « vibe old money ». Et le tout est effectivement très révélateur de l’air de notre temps.

Mon Noël avec Ralph

Ralph Lauren, vous connaissez ses polos à rayures, ses vestes en tweed et ses mocassins à pompons. Depuis sa création et avec une remarquable continuité, la marque tâche de servir les codes d’un monde, celui des WASP (pour « White Anglo-Saxon Protestant »), la tranche haute de la population américaine, celle qui incarne la flamboyance du rêve américain. Ainsi, la marque ne s’est pas contentée de faire des chemises, du linge de maison et de la vaisselle chic. Elle incarne et révèle tout un monde. On pourrait dire que depuis 1967, Ralph Lauren a réussi à faire plus que de créer le décor de l’american way of life. Ralph Lauren EST l’american way of life.

Un choix qui paye. Dans un contexte tendu pour le luxe, Ralph Lauren affiche des revenus en hausse de + 8 %, des ventes qui ont augmenté de + 11 % (avril 2024 à mars 2025). La marque bénéficie de la tendance « old money », ce quiet luxury qui réussit à faire briller les artefacts de la haute bourgeoisie en déclinant toutes les nuances de beige. À la Fashion Week de New York, cette année, l’explosion de la « clean Girl » était remarquable. Partout, on voyait des chignons tirés, des maquillages discrets, des vêtements sobrement élégants. Le sociologue et spécialiste de la mode Frédéric Godart perçoit ces allures impeccables qui exhalent la discipline du bon goût comme le signe du « grand retour de la mode néobourgeoise ». Elles convoquent aussi notre besoin collectif de repères confortables et rassurants : la table familiale, la dinde et la cheminée qu’on écoute crépiter, enroulés dans le plaid de bonne-maman.

Ne me prend pour une dinde, Ralph…

Sur les réseaux, les aficionados des arts de la table et de la déco d’ambiance ne semblent donc pas du tout gênés à l’idée d’accoler un logo sur leur soirée de Noël. En revanche, personne ne semble envisager sérieusement de sacrifier son budget de fin d’année dans les boutiques de la marque qui peut vendre une seule assiette de présentation 345 euros. Il s’agit donc de faire un Noël Ralph Lauren mais sans dépenser un sou chez Ralph Lauren. En 2025, Noël sera donc mi-dupe mi-cosplay : on choisira sans complexe les marques premier prix pour jouer à faire riche et déguiser, pour de faux, son trois-pièces en manoir anglais.