Ils sont au collège mais déjà courent plus vite que leurs aînés ! Comment expliquer ça ?

« Arrêtez tout, arrêtez tout, tout de suite ! Les chronos deviennent ridicules », s'exclame Shyheim Wright, ancien coureur de haies de l'université de Pittsburgh, en présentant sur TikTok la course au 100 mètres d'une adolescente de Géorgie. En avril 2026, Mélanie Doggett s'est placée à trois centièmes du record du monde des moins de 18 ans, une performance qui la situe déjà au niveau des meilleures sprinteuses lycéennes et de plusieurs concurrentes universitaires. Mais Mélanie, elle, n'a que 14 ans. Shyheim Wright n'est pas le seul à être stupéfait, d'autant que depuis quelques mois, ces surperformances de collégiens se multiplient.

Mais qu'est-ce qui fait courir les Alphas ?

« Trackflation » : les gamins mettent le feu à la piste

En athlétisme, les super performances des plus jeunes sont si remarquables, qu'en ligne, elles ont trouvé leur néologisme : la « trackflation » . Le mot, contraction de « track », la piste, et d' « inflation », a d'abord été utilisé par des entraîneurs agacés. Ils trouvaient que les juniors bénéficiaient de nouveaux atouts qui rendaient injuste la comparaison avec leurs aînés. Toute frustration bue, on peut leur donner raison... sur certains points au moins.

D'abord sur le constat. Effectivement, les performances des juniors explosent. Entre autres exemples, on peut citer Gunner Hammett qui, à 13 ans, détient déjà onze records mondiaux et cinq records nationaux ou Camryn Dailey, 14 ans, qui affiche un chrono au 400 mètres déjà plus rapide que celui réalisé dans des courses olympiques. En France, Chloé El Qomri Guigon, 13 ans, suit la même trajectoire. Plus jeune et plus petite que ses comparses, elle s'installe déjà parmi les meilleures Françaises jamais chronométrées dans sa catégorie sur le 1 000 et le 2 000 mètres. Autre prodige de la basket, Thomas Rousseau, 15 ans, ne pratiquait que depuis dix mois lorsqu'il a battu le record de France des moins de 16 ans au 120 mètres.

Les entraîneurs ont raison de souligner les avantages matériels dont jouissent les plus jeunes. Les « super chaussures » à semelle en fibre de carbone permettent un gain de performance impressionnant : on parle de 2 à 3 %, soit environ une seconde par tour de 400 mètres, et elles facilitent aussi la récupération. Est-ce suffisant pour expliquer l'envolée des records ?

De l'effet des vidéos en ligne et des applis

Dans son enquête Les jeunes athlètes d'élite deviennent incroyablement rapides, le journaliste Brendan I. Koerner insiste sur l'effet des contenus en ligne. Des vidéos YouTube de coachs aux forums entre pairs, les jeunes ont accès à une quantité inédite de conseils sur l'avant, le pendant et l'après-course. Des techniques autrefois transmises aux seuls champions sur la gestion de l'allure ou de la récupération, mais aussi le sommeil, l'alimentation ou la préparation mentale sont désormais accessibles à tous les amateurs.

Quant aux applications type Strava, elles permettent de réunir ses propres données, de les analyser et de les comparer à une échelle internationale. Avec elles, la performance individuelle devient un objet social, avec des échanges, des classements et des comparaisons qui gamifient et stimulent l'esprit de compétition.

Cette manière d'objectiver ses scores correspond aux attentes d'une génération biberonnée aux réseaux et aux données. Plus individualiste et plus objectivable, les plus jeunes, comme leurs parents, apprécient particulièrement une pratique solitaire qui leur permet d'échapper aux injustices perçues dans les sports collectifs : des places qui dépendent de relations ou de décisions difficiles à vérifier et des performances individuelles moins visibles. Brad Peterson, entraîneur et cofondateur du club HP Distance, résume à Wired la particularité de son sport : « Beaucoup de parents rejoignent notre club en me disant : "C'est formidable, parce que nous avons vécu une expérience terrible dans l'équipe de baseball : le parent qui entraînait ne laissait jamais mon enfant lancer." Mais en athlétisme, il n'y a pas de discussion. Le chronomètre décide de tout. »

La lisibilité des performances produit un autre effet. La discipline est exigeante mais le but paraît limpide : courir le plus vite possible et ne dépendre que de sa volonté propre. Et quand tout autour de soi semble complexe, incertain, chaotique et anxiogène, cette mécanique offre une sensation rassurante de simplicité et de contrôle. Sophia Belcher, lycéenne championne du Texas au 800 mètres, résume à Wired : « Dans un monde où beaucoup de choses changent et où rien ne semble stable, j'ai pu compter sur la course. C'était quelque chose sur lequel je pouvais me concentrer et qui serait toujours là. »

Sous les baskets, le biz

Mais dans l'athlétisme, il n'y a pas que les chronos des juniors qui progressent. Aux États-Unis, sur les trois dernières années, le nombre de collégiens et lycéens engagés dans cette discipline a augmenté de près de 13 % ; il est même devenu le deuxième sport masculin des lycées américains, derrière le football américain, et le premier sport féminin, devant le volleyball. Les clubs se voient désormais contraints de refuser des inscriptions, et certains doivent expliquer aux parents qu'ils ne prennent pas les moins de 4 ans.

Par ailleurs, tout un écosystème se développe. Aux États-Unis encore, les académies accompagnent l'entraînement et les infrastructures des athlètes à potentiel et les aident jusqu'au recrutement universitaire, le graal absolu de tout lycéen bien classé restant de décrocher une bonne université et la bourse pour la financer. Les organisateurs de compétitions nourrissent la dynamique en multipliant les rendez-vous nationaux, parfois avec de grandes marques, New Balance ou Nike. Des plateformes numériques comme MileSplit et Athletic.net complètent le dispositif, notamment en centralisant les classements pour rendre les champions plus visibles.

Vers un avenir radieux ?

Avec tous ces signaux au vert, on pourrait conclure que la pratique sportive des plus jeunes a un avenir radieux. En effet, selon une projection de Global Market Estimates, le marché mondial du sport des moins de 18 ans pourrait presque doubler entre 2022 et 2030, passant de 37,5 à 69,4 milliards de dollars.

Mais d'autres études modèrent les enthousiasmes. La spécialisation précoce et les charges répétées augmentent le risque de blessures mais surtout peuvent avoir des conséquences funestes sur des corps sursollicités trop jeunes. Par ailleurs, la précocité des champions ne garantit en rien leur réussite future. Une étude portant sur 67 600 athlètes montre que seuls 23,5 % des jeunes classés dans le top 100 mondial des moins de 18 ans atteignent le top 100 senior.

C'est là que se logent les contradictions de la trackflation en particulier, et de notre époque en général : un meilleur partage des savoirs, davantage de mesures et des records toujours plus nombreux ne produisent pas automatiquement plus de prudence. Le système accélère mais peine à poser des limites pour ne pas envoyer à la casse une génération qui a tellement envie de courir pour elle et pour lui.