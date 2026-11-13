Fortnite a lancé une grande chasse au trésor tournant autour d’un jeton rare permettant d’acheter tous les objets de la boutique virtuelle. De quoi inciter les enfants à se concentrer sur cette unique tâche aux mécaniques de casino.

« J’en ai marre, en ce moment mes potes ils ne pensent qu’à farmer des coffres. » Du haut de ses 11 ans, Hugo, grand joueur de Fortnite, s’agace un peu. Depuis le début du mois de novembre, le jeu dans lequel il passe le plus de temps et qui accueille entre 110 et 126 millions de joueurs chaque mois a lancé un nouvel évènement qui obsède la plupart de ses copains. Intitulée Treasure Hunters, cette mini-saison tourne autour d’une collaboration avec le manga One Piece d’Eiichirō Oda, qui, en plus de jouir d’un grand succès global, est particulièrement populaire en ce moment au sein de mouvements de la génération Z.

Le principe de cette chasse au trésor est simple : au sein du jeu se trouvent de nombreux coffres contenant des items classiques que les participants ont l’habitude d’ouvrir. Mais pendant cette saison, les joueurs ont aussi une chance sur 137 500 de trouver un jeton baptisé « Pirate Shop » et qui permet, une fois qu’il est activé, d’accéder gratuitement à l’intégralité des objets vendus en V-Bucks (la monnaie virtuelle du jeu) dans la boutique de la plateforme. Les influenceurs Fortnite qui ont relayé la nouvelle et font vivre cet évènement dans les portables de millions d’enfants ont vite fait le calcul : en fonction des périodes et des items vendus, le jeton a une valeur qui varie entre 6 400 et 7 500 euros. De quoi s’acheter les skins les plus rares et donc les plus enviés de ce jeu où l’apparence de son personnage compte autant que son classement.

Depuis l’ouverture de la chasse, beaucoup de joueurs, et surtout les plus jeunes, ont changé leur comportement. « J’ai un copain qui avait l’habitude de jouer à Brawl Stars le matin sur mon portable, explique Hugo. Maintenant il est toujours sur Fortnite avant d’aller en cours et il passe son temps à ouvrir des coffres. On ne parle que de ça au collège, et pas mal de monde est frustré de ne pas avoir encore trouvé le jeton. » Les choses ne s’arrêtent d’ailleurs pas là. Epic organise aussi des périodes spéciales intitulées « Treasure Hours » et durant lesquelles le taux de chance de trouver le jeton est augmenté légèrement. En France, ce moment se passe ce samedi 14 novembre de 20 h à 22 h. Hugo ne pourra pas y participer, ses parents limitent l’accès au jeu à des sessions d’une heure en fin d’après-midi. Mais il confie qu’une grande partie de ses copains vont profiter de l’évènement pour jouer le soir et augmenter leur chance de gagner à cette gigantesque loterie.

Sous ses airs bon enfant, cette chasse au trésor ressemble beaucoup à une opération agressive de rétention de joueurs, notamment à quelques jours de la sortie de GTA 6 qui va sans doute aspirer une grande partie de l’attention pendant les mois à venir. Et sur X, cette stratégie est jugée comme prédatrice, d’autant que les probabilités d’obtenir le jeton n’ont pas été publiées au début de l’évènement, ce qui rappelle furieusement le scandale des loot boxes. En 2017, les joueurs pouvaient acheter des coffres virtuels au sein du jeu Star Wars Battlefront II d’Electronic Arts. Ces derniers contenaient des items plus ou moins rares et aléatoires avec un affichage des probabilités d’obtenir les meilleurs objets trop obscur pour être honnête. Mais plus que le manque de transparence, c’est surtout le fait que ces mécaniques capables d’activer le fameux FOMO soient directement adressées à des enfants qui semble scandaleux pour beaucoup d’observateurs. Alors que Fortnite représente déjà un point central de la sociabilité et de l’imaginaire des 8-14 ans, faut-il aussi rendre le jeu aussi addictif qu’une machine à sous ?