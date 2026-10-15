Au-delà du corps galbé des champions, la « sport romance » érotise la discipline de fer et la volonté d’acier.

« Un coup de rame se décompose en quatre temps : l’attaque, la propulsion, la sortie et le replacement. Tout comme la vie, l’aviron est une suite de nouveaux départs. » Ainsi parle Teagan Tao, la jeune héroïne de Crew Girl, jeune espoir de l’aviron que la fuite de son père, rattrapé par un scandale financier, a privée de tout, sauf de sa volonté de gagner. Son nouveau lycée n’ayant pas d’équipe féminine, elle se retrouve à barrer huit garçons au physique de boys band, avantageusement moulés dans des unisuits que la caméra détaille volontiers. Sortis en septembre sur Netflix, les huit épisodes ont remporté leur petit succès, avec plus de 16 millions de vues et une place au top 10 dans plus de 90 pays. La deuxième saison a été commandée dans la foulée. C’est clair. Dans les séries pour jeunes adultes, la romance s’échauffe en mode entrainement.

« Sport romance » … on mouille les mouchoirs et le maillot

Derrière le succès de Crew Girl, un homme : Jeff Norton. Ce Canadien, diplômé d’Harvard, a fait ses classes dans le marketing avant de publier des romans pour la jeunesse, puis de gérer à Londres, pour le groupe Chorion, le patrimoine littéraire d’Enid Blyton, la romancière britannique du Club des Cinq et de Malory School. Il connaît donc mieux que personne la mécanique de ces sagas où l’on retrouve la même bande dans le même décor. Sa recette du succès tient en peu de mots : il reprend les cadres immuables du roman pour ado, le campus, le club, la compétition, et les adapte aux codes de l’époque.

Avant Crew Girl, Jeff Norton avait été le showrunner de Finding Her Edge, série mise en ligne sur Netflix en janvier 2026. Adriana, 17 ans, y vise les championnats du monde de danse sur glace, mais la patinoire familiale croule sous les dettes. Pour décrocher un sponsor qui la sauvera, elle accepte de jouer une fausse romance avec son nouveau partenaire. L’amour devient un argument de communication mais l’enjeu véritable se passe sur la glace. La série a dépassé 12 millions de vues, s’est classée dans le top 10 de 81 pays et a fait bondir de 500 % les ventes du roman de Jennifer Iacopelli dont elle est adaptée.

Jeff Norton n’est pas seul sur ce créneau de la « sport romance », dont le succès doit peu au hasard. Presque toutes ces séries viennent de romans déjà adoubés sur #BookTok, dont les communautés de fans ont été détectées et mesurées. Sur Prime Video, Off Campus adapte la saga de la Canadienne Elle Kennedy, parue en 2015 et ressuscitée des années plus tard par les vidéos de ses lectrices. La série a touché 36 millions de spectateurs en douze jours au printemps dernier, ce qui en fait le troisième meilleur lancement de l’histoire de la plateforme et le premier chez les femmes de 18 à 34 ans. On y suit Hannah, étudiante en musique qui déteste le hockey, et Garrett, star de l’équipe universitaire. La répartition des rôles est assez tradi’ - lui joue, elle regarde, en revanche la température monte d’un cran. Là où Crew Girl s’en tient à déshabiller les épaules des rameurs, Off Campus, déconseillée aux moins de 16 ans, assume des scènes torrides.

Heated Rivalry va encore plus loin. Adaptée du roman de la Canadienne Rachel Reid, paru en 2019 dans sa saga Game Changers, la série raconte comment deux stars rivales du hockey professionnel, un Canadien et un Russe, vivent pendant des années une liaison clandestine. Achetée par HBO Max deux semaines avant sa diffusion, sans campagne de promotion, la série est devenue la plus regardée de toutes celles que la plateforme a acquises, portée presque entièrement par un public féminin. Son cinquième épisode a obtenu la note parfaite de 10 sur IMDb, à égalité avec le mythique « Ozymandias » de Breaking Bad. Heated Rivalry aurait même fait grimper la vente de billets de la NHL.

Netflix a retenu la leçon. La plateforme prépare Icebreaker, adapté d’un best-seller vendu à près de 5 millions d’exemplaires dont la recette tient de l’assemblage : on prend la patineuse de Finding Her Edge, le capitaine de hockey d’Off Campus, et on les oblige à partager la même patinoire. On vous laisse deviner ce qui va fondre.

On ne laisse plus Bébé dans un coin

L’érotisme de l’effort n’est pas une invention de la Gen Z. Les ados de la génération X s’en souviennent. En 1983, dans Flashdance, Alex, soudeuse le jour et danseuse de bar la nuit, s’entraînait en sweat-shirt échancré pour entrer au conservatoire, avant de virevolter devant le jury sur What a Feeling. Pour pimenter le tout, elle tombait dans les bras du patron de l’aciérie. Quatre ans plus tard, Dirty Dancing envoyait Bébé, fille de médecin un peu godiche, tournoyer dans les bras de Johnny, mi-prof de danse, mi-mauvais garçon mais entièrement bien bâti. Dans les deux films, l’érotisme naissait de la transgression : on bravait l’interdit, on bousculait les codes mais, au bout du bout, on tâchait de trouver un partenaire à son pied.

Dans Crew Girl, c’est la règle elle-même qui est excitante. Le détail le plus parlant tient au duo mère-fille : quand Ella, la maman, s’en remet aux lois de l’univers et à un optimisme un peu flottant pour sortir de l’ornière où son mari l’a laissé, sa fille de 16 ans lui oppose une volonté de boss girl, un attachement à la discipline, une stratégie qui sait diriger son petit monde, quitte à le manipuler. Dans Dirty Dancing, la fille bravait l’autorité parentale pour tomber dans les bras de son amant protecteur. Dans Crew Girl, l’autorité a sauté une génération, et c’est l’adolescente qui maintient le cadre.