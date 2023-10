La comédie est disponible dans son intégralité sur la plateforme depuis le début du mois, au grand dam des scénaristes hollywoodiens.

Le 3 octobre dernier, le studio américain Paramout Pictures a diffusé sur TikTok le teenage movie iconique Mean Girls. La date n'a pas été choisie au hasard, elle fait référence à une scène culte du film. Désormais, le film de 97 minutes écrit par Tina Fey est disponible en 23 vidéos individuelles dont la durée oscille entre une et dix minutes.

Plus de vues, moins d'argent ?

Ce n'est pas la première fois que les internautes pourront binger films et séries sur la plateforme. N'hésitez pas à y regarder Barbie par tranches de 3 minutes, c'est une expérience. C'est toutefois la première fois qu'un studio de cinéma est à l’initiative de la diffusion d'un film complet sur TikTok. Et la nouvelle n'a pas été bien accueillie par les scénaristes. Pour ces derniers, la décision du studio saperait les acquis que la Writers Guild of America (association rassemblant deux syndicats et plus de 11 500 scénaristes américains collaborant pour protéger leurs droits d'auteur) venait de réaliser à la suite d'une grève de 148 jours. Parmi les principales revendications de la Writers Guild of America (WGA) figuraient la réforme du système régissant le montant des sommes versées aux créateurs d'une œuvre lors de sa rediffusion. Pour les scénaristes, ces rémunérations dites « résiduelles » sont déterminantes. Si elles sont de moins en moins importantes avec l'essor du streaming, elles leur permettent de vivre entre deux projets.

On ne sait pas encore si et comment les studios rémunéreraient les auteurs d'un film dans le contexte d'une diffusion sur les réseaux. La pilule a toutefois du mal à passer. Pour les scénaristes, diffuser une œuvre sur TikTok pourrait permettre de contourner l'arrangement obtenu. « Alors que la grève de la WGA touche à sa fin, les studios trouvent un autre moyen de ne pas nous payer pour notre travail. (Et si vous pensez que les gens ne regarderont pas le film de cette façon, c'est que vous n'êtes pas sur TikTok) », a tweeté la productrice Rebecca Green à propos de Mean Girls.

TikTok, la nouvelle télé ?

Plus tôt dans l'année, les scénaristes avaient eu d'autres raisons de s'inquiéter. En août dernier, la plateforme de streaming vidéo Peacok diffuse sur TikTok l’intégralité du pilote de la série comique Killing It, conduisant Olivia Moore, associée dans l'un des fonds d'investissement le plus puissant de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz, à s'interroger : « Est-ce que TikTok est la nouvelle télé ? » Peacok rend aussi disponible de manière temporaire le premier épisode de la saison 5 de l'émission de téléréalité américaine Love Island. Dans les deux cas, la diffusion a été faite durant la grève de la WGA. En juin, Apple met également temporairement à disposition sur Twitter le pilote de la série postapocalyptique Silo, trois jours avant que la plateforme ne diffuse le dernier épisode de la série.

La pratique n'est pas nouvelle. Les internautes avaient déjà l'habitude de diffuser films et séries découpés en plusieurs vidéos plus ou moins lisibles, la chose se passait auparavant sur Youtube. Depuis la sortie de Barbie cet été, le phénomène s'est encore accéléré, avec des internautes diffusant parfois des extraits du film capté avec leur téléphone en direct des salles de cinéma. Attentifs à la pratique, les studios entendent certainement capitaliser sur la tendance pour assurer la promotion de leur contenu et attirer de nouveaux téléspectateurs.