Repérer les mecs faussement déconstruits, s’accrocher à son job comme une moule à son rocher et dénoncer la tendance des Lolcows. Voici les mots tendance de cette rentrée 2025.

Lolcow : l’Infernet n’a jamais pris fin

Littéralement une « vache à rire », l’expression Lolcow désigne en ligne ce qu’on appelait auparavant « l’idiot du village ». Il s’agit d’une personne dont les capacités sociales ou intellectuelles sont diminuées et que l’on malmène pour obtenir de l’amusement. Si le phénomène des Lolcows est aussi vieux que l’arrivée de la vidéo en ligne, il a gagné en popularité avec l’essor du streaming et des plateformes vidéo comme TikTok, qui permettent plus d’interactions avec les viewers. Plusieurs youtubeurs s’en sont fait une spécialité, créant des séries de vidéos tournant autour du harcèlement d’une ou plusieurs cibles. Récemment, la mort tragique de Jean Pormanove en direct sur la plateforme Kick a mis en lumière ces « freakshows numériques » durant lesquels des adultes sous emprise sont humiliés et battus pour « amuser » des milliers de spectateurs.

MAB : la fausse déconstruction

L’abréviation de l’expression « mec à bi » désigne une catégorie de jeunes hommes affichant une masculinité soi-disant déconstruite et évoluant dans les milieux queer pour coucher avec un maximum de filles bisexuelles. Comme l’explique Julie Tatin, cofondatrice de la plateforme média L’Incendiaire, le MAB se reconnaît grâce à son look typique (moustache, mulet, port de bijoux…) et surjoue sa déconstruction pour évoluer sans encombre dans les milieux LGBT et féministes, sans forcément s’approprier les luttes qui vont avec.

@lincendiaireapp ✨ Aujourd’hui on parle du MAB : le Mec À Bi. Ou comment certains mecs cis transforment la déconstruction en capital culturel pour séduire plus de meufs. 👀 Matcha, totebag, Clairo en boucle… et beaucoup (beaucoup) de “je suis hyper déconstruit”. 👉 Spoiler : c’est pas la fin du patriarcat. C’est juste sa version artsy et instagrammable. #performative #performativeactivism #Feminisme #IntersectionalFeminism #SafeWashing ♬ son original - L’incendiaire

Job Hugging : « Mon CDI, je l’ai et je le garde »

Oubliez la grande démission qui avait marqué les années post-Covid. En ces temps de restrictions économiques et de tensions sur le marché de l’emploi, la tendance est au job hugging, un terme que l’on pourrait traduire par « s’accrocher à son poste comme une moule résignée sur son rocher ». Pointée par le Wall Street Journal, l’expression désigne les employés mécontents et désengagés, mais qui restent en place plutôt que de risquer le chômage.

Black cat boyfriend : donnez-lui des croquettes

L’été 2024, l’acteur américano-chilien Pedro Pascal était partout (pour changer), et les Internets louaient les vertus du golden retriever boyfriend, c’est-à-dire le petit copain solaire, toujours content et simple à vivre. Évidemment, la contre-tendance qui a fait fureur cet été était presque inverse : le black cat boyfriend, soit un petit copain ténébreux, mystérieux et un brin introverti, exactement le personnage de Christopher Briney dans la série L’été où je suis devenue belle.