Pendant des siècles, on montait à La Bérarde pour échapper au pouvoir. Depuis la crue de 2024, c'est l'État qui pousse ses habitants vers la sortie, mais tout le monde n'est pas de cet avis.

Le 25 septembre, Adrien Rivierre, auteur d'À la verticale du monde, nous a raconté lors d'un déjeuner avec une quinzaine de membres de L'ADN Le Shift l'histoire de ce hameau des Écrins déclaré trop dangereux pour être habité. Une histoire de montagne, mais en apparence seulement, car avec les mégafeux et la montée des eaux, elle pose une question qui finira par nous concerner tous : qui décide qu'un lieu n'est plus habitable, et que fait-on de celles et ceux qui n'ont pas envie de partir ?

Paradis et enfer, même adresse

Tout commence en 2023. Adrien Rivierre prépare un livre d'entretiens avec Jean-Marc Rochette, auteur du Transperceneige et ancien alpiniste. Rochette pose ses conditions : « Si tu veux me connaître, tu dois venir me rencontrer dans cette vallée. » Train jusqu'à Grenoble, puis la route du Vénéon qui rétrécit, la roche qui se rapproche, les panneaux « chutes de pierres » qui se multiplient, et tout au bout : La Bérarde.

Le village est posé sur une moraine, au fond d'un cirque de pierre. L'hiver, le soleil s'y montre une trentaine de minutes par jour. Sur les douze kilomètres depuis Saint-Christophe-en-Oisans, on ne compte pas moins d'une trentaine de couloirs d'avalanches. Pourtant, on y vit depuis des siècles. Les premiers habitants seraient venus y chercher, dès le Moyen Âge, une forme de liberté. La terre est pauvre, presque incultivable, et c'est justement parce qu'elle n'intéresse personne qu'elle protège ceux qui veulent échapper au pouvoir. Vous montiez à La Bérarde parce que personne ne viendrait vous y chercher.

Au XIXe siècle, les alpinistes partent à la conquête des Alpes. Les Écrins leur résistent entre roche instable et accidents à répétition. La Meije, le sommet phare de la vallée, n'est vaincue qu'en 1877, soit près d'un siècle après le Mont-Blanc. La Bérarde, d'où partent les cordées, entre dans la légende. Pour un citadin, le danger est une anomalie à réduire, alors que dans la vallée, il fait partie intégrante du paysage. La montagne, aussi sublime soit-elle, peut tuer sans prévenir. Adrien Rivierre parle d'un territoire où « paradis et enfer sont la même chose ». Rochette en est d'ailleurs la preuve vivante. Il a failli y mourir plusieurs fois, et c'est pourtant là qu'il revient quand il a besoin de se sentir vivant ; peut-être donc que sa rudesse en fait le charme.

Un déraciné chez les enracinés

Lors de son premier séjour, deux randonneurs disparaissent sous des pluies violentes. Les habitants savent où ils ont dû se retrouver bloqués, jaugent leur niveau à leur équipement et pronostiquent presque l'heure de leur retour. À 11 h 15, les deux hommes apparaissent sur une crête ; aucune appli n'aurait fait mieux ! Ce genre de savoir ne s'apprend pas dans les livres, il vient d'années passées à observer la vallée. Cette scène touche celui qui se décrit comme quelqu'un « sans racines ». Fils de militaire, abonné aux cartons de déménagement, Adrien Rivierre a grandi avec une règle : ne pas trop s'attacher à un lieu, puisqu'on finira par le quitter. À La Bérarde, il tombe sur l'exact inverse de lui, des gens dont l'identité fait corps avec un territoire.

Si nous faisons prendre à la réflexion un tournant écopsychologique, on peut même se demander comment les lieux façonnent nos corps, nos comportements, voire jusqu'à ce que nous sommes. Peut-on bien soigner dans un hôpital lui-même malade, réinsérer dans une prison qui abîme ? De Deleuze et Guattari à Vinciane Despret, de Spinoza à Nietzsche, la tablée du Shift tourne longtemps autour de la même question : jusqu'où sommes-nous séparables des lieux que nous habitons ?

Interdits de séjour, ils reviennent quand même

Le 21 juin 2024, Adrien Rivierre a quitté la vallée depuis quelques jours. C'est dans un train, entre Paris et Versailles, qu'il découvre les images : pluies diluviennes, fonte des neiges, crue torrentielle exceptionnelle. La roche, l'eau et les gravats dévalent sur le hameau. Habitants et visiteurs sont évacués par hélicoptère. Le village est rayé du paysage.

Les expertises concluent à une vulnérabilité extrême. L'État restreint l'accès, les assureurs se retirent, des procédures de rachat des biens sont lancées et le dossier semble clos. C'était sans compter sur celles et ceux qui refusent de partir, ou même qui reviennent. Ils vivent dans des conditions précaires, organisent eux-mêmes les travaux, financent des opérations, font monter du matériel et revendiquent le droit de rester.

Alors, qui tranche ? L'État, les scientifiques, les assureurs, ou celui qui a choisi d'y vivre ? Pendant des siècles, on a accepté ici le froid, l'isolement, les avalanches. L'habitabilité n'a jamais été une donnée objective. C'est une convention, un niveau de risque que nous acceptons collectivement. Lors d'une présentation du livre, un homme a résumé sa position sans détour : il connaît la montagne, il connaît le risque, qu'on lui fiche la paix. S'il doit mourir là, c'est son affaire. Une société libérale reconnaît à chacun le droit de vivre dangereusement. Mais quand la catastrophe arrive, jusqu'où la liberté de quelques-uns engage-t-elle la responsabilité de tous ?

Quand les amoureux de la nature divorcent

Les habitants de La Bérarde ont choisi de vivre au plus près de la nature, d'en admirer la beauté indomptable. Pourtant, depuis, cette même nature a rasé leur village. Comment en vouloir à une force qui n'a ni visage ni avocat ? La colère se cherche des représentants et finit parfois par viser ceux qu'on croyait du même camp : écologistes, associations, institutions environnementales. Adrien Rivierre décrit chez eux un sentiment de trahison, et une tentation paradoxale d'endiguer le torrent. La catastrophe qui aurait dû rappeler la puissance de la nature ravive le vieux rêve de la dompter.

Il y a aussi une dimension plus intime. Beaucoup de descendants des familles historiques avaient déjà troqué la vallée contre la ville et son confort. La crue réveille chez eux une dette. Partir pour de bon, ce serait lâcher ce que des générations ont tenu à bout de bras. Rester devient alors une épreuve de fidélité. D'où l'échec des solutions purement rationnelles. Face à l'expert qui parle de risque, l'habitant n'entend pas une recommandation technique, mais bien l'injonction à renoncer à son histoire.

Dans l'imaginaire occidental, la montagne est ce qui ne bouge pas. Les générations passent, tandis qu'elle, reste. À l'échelle géologique, elle n'a pourtant jamais cessé de changer. La nouveauté, c'est que nous le voyons désormais à l'échelle d'une vie. Voilà peut-être ce qui nous désoriente tant : voir bouger, sous nos yeux, ce qui incarnait l'immuable.

Les trois idées à retenir

#Habitable. La carte du vivable se redessine. Littoraux qui reculent, forêts qui brûlent, vallées qui débordent : il faudra bien décider quelque part où passe la ligne entre habitable et inhabitable ; cette décision ne pourra pas revenir aux seuls assureurs et ingénieurs.

#Risque. Le droit de vivre dangereusement a un coût collectif. La liberté de rester est sacrée, jusqu'au jour où l'hélicoptère décolle. L'adaptation climatique rouvre un vieux débat sur la frontière entre choix individuel et solidarité.

#Récit. On ne déménage pas une identité comme un buffet. Derrière chaque expertise, l'habitant entend « renonce à ton histoire ». Les tableurs n'y suffiront pas. L'adaptation sera aussi une affaire de récit, de rites et de deuil.

À la table du Shift. Deux à trois fois par mois, L'ADN Le Shift, le cercle de réflexion de L'ADN, invite à déjeuner une personnalité qui éclaire les mutations de l'époque. Au menu : entrée, plat, dessert et idées neuves en guise de rafraîchissement. Morceaux choisis d'une conversation qui donne à penser.

Déjeuner du 25 septembre 2026 · Conversation enregistrée et transcrite avec Plaud, outil de prise de notes par IA, puis éditée par la rédaction de L'ADN.

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Les prochains invités à la table du Shift : Emanuele Coccia, Guillaume Pitron, Nathalie Azoulai, François Candelon…

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À lire : Adrien Rivierre, À la verticale du monde, Edition de l'Aube, août 2026