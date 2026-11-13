Fanny Herrero : « Quand ça va pas, il reste toujours le cinéma »

On la disait trop parisienne pour séduire au-delà du périph. Dix pour cent a fini par faire le tour du monde.

Le 2 octobre, la créatrice de Dix pour cent, la scénariste Fanny Herrero, s'est mise à table avec une trentaine de membres de L'ADN Le Shift. Au programme : les blessures qui font les bons personnages, l'art de créer à plusieurs sans s'effacer et cette part d'imprévu que l'intelligence artificielle peine encore à reproduire.

Des stars en guest, des blessures en vedette

En 2012, Dix pour cent revient de loin : deux ans de développement chez Canal+, un abandon, une seconde chance chez France Télévisions. Dans le milieu, le diagnostic est vite posé : trop parisien. Qui irait se passionner pour les tracas des agents de stars ? Fanny Herrero, passée par Un village français et Kaboul Kitchen, parie sur l'inverse. « Je pensais qu'on pouvait faire confiance à la curiosité des gens. »

Son coup de génie ? Transformer une série sur le cinéma en comédie de bureau. Les stars ne sont pas les héroïnes : ce sont les problèmes de la semaine, à résoudre comme l'enquête d'un polar. Le vrai spectacle se joue dans l'open space : ambitions, jalousies, amours et loyautés d'une famille professionnelle qui s'adore autant qu'elle se déteste. Derrière les paillettes, la machine à café. « Il faut réussir à y mettre de l'universel. »

L'universel, chez elle, passe par les failles. Prenez Mathias Barneville, manipulateur, calculateur, le genre de collègue qu'on évite à la cantine. Pour le rendre attachant, elle lui invente une enfance sous la coupe d'un père autoritaire. Le spectateur n'en verra rien, mais tout est là, jusqu'à cette scène où Mathias craque devant une pub montrant un père et son fils construisant un petit bateau. Même traitement pour Noémie, dont l'exubérance cache un complexe social que la scénariste connaît par cœur : fraîchement débarquée à Paris, elle aussi faisait semblant d'avoir vu des pièces de théâtre dont elle ignorait tout.

Jusqu'où faut-il connaître ses personnages, demande un membre du Shift ? Jusqu'au divan, ou presque. Avec une scénariste formée à la psychologie, Fanny Herrero leur rédige de véritables biographies imaginaires. Et une règle d'or que tout showrunner devrait se faire tatouer :

« Pour que ça dure longtemps, il faut que les personnages ne règlent jamais leurs problèmes. »

Les comédiens font le reste : Camille Cottin prête à Andréa son énergie, Laure Calamy offre à Noémie sa puissance burlesque. La série cartonne, en France puis à l'étranger, où elle se décline en adaptations. Fanny Herrero guette surtout la version américaine, qui troquerait les stars de cinéma contre des sportifs. Les caprices, eux, devraient voyager sans encombre.

Le militantisme, version cheval de Troie

Andréa, Arlette, Camille, Sofia, Noémie : Dix pour cent aligne une galerie de femmes encore rare dans la fiction française. Puissantes ou précaires, jeunes ou moins jeunes, parfois franchement insupportables. Le service public a-t-il soufflé cette audace, demande un convive ? Pas vraiment. France Télévisions voulait surtout de bonnes histoires de famille auxquelles s'attacher.

La politique, elle, est entrée par la petite porte, celle des auteurs : émancipation féminine, homosexualité, rapports de classe, harcèlement dans le cinéma, bien avant #MeToo. Sans jamais en faire le sujet de l'épisode.

« Il faut être hyper malin et mettre de la politique par en dessous. »

Traduction : des convictions portées par les personnages, pas par des slogans. La fiction peut faire bouger les représentations, à condition de ne jamais sortir le tableau noir.

Écrire à cinq, trancher seule

Fille d'entraîneur de rugby, ancienne volleyeuse de haut niveau, Fanny Herrero a connu les vestiaires avant les salles d'écriture. Elle en a gardé une obsession : « Comment on fait pour qu'avec une somme d'individus, on arrive à créer quelque chose de plus fort que chacun d'entre nous ? »

Sa recette tient en trois temps. D'abord, trois à cinq auteurs autour d'une table, où toutes les idées circulent sans que les grandes gueules confisquent la parole. Ensuite, chacun repart écrire seul, avec une consigne : glisser dans son épisode quelque chose qui lui appartient. Enfin, elle reprend tout pour n'en faire qu'une voix. À la sortie, il reste parfois 30 % de la version initiale. Le collectif, oui. Le vote à main levée, non.

« Il faut quand même toujours qu'il y ait un chef. »

Une cheffe, donc, mais qui se décrit elle-même comme une « manageuse floue ». Allez exiger qu'une bonne scène tombe le vendredi à 18 heures pétantes. Et pour ne pas tourner en rond ? Elle mise sur la fidélité : une équipe stable, parfois des amis, avec qui la confiance permet d'oser davantage.

Autre école de leadership : Thomas Jolly. Pendant un an, avec Patrick Boucheron, Leïla Slimani et Damien Gabriac, elle imagine les quatorze tableaux de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Le metteur en scène, lui, écoute. « Il parlait très peu. » Puis il s'empare de leur « bible » pour en faire un spectacle. Preuve qu'on peut diriger sans monopoliser le micro. Et, pour une fois, elle a savouré de ne pas porter la décision finale.

L'IA, trop lisse pour Dix pour cent

L'IA ? « Évidemment, ça me fait archi peur. » Fanny Herrero s'en sert pour ses recherches et pour structurer des documents de travail. Elle lui a même commandé quelques scènes. Verdict : propres, cohérentes, désespérément lisses.

Ce qui manque ? Les accidents. La remarque de son fils, la conversation avec une amie, le souvenir qui surgit sans prévenir et fait dérailler l'intrigue. Pour l'instant, la machine livre la moyenne quand l'autrice cherche l'écart. Elle n'exclut pas que ça change.

Reste une question plus vertigineuse : même si l'IA savait un jour fabriquer une œuvre de A à Z, faudrait-il le vouloir ?

« Maîtriser tout ne m'intéresse pas du tout. »

Ce qu'elle aime dans son métier, c'est justement ce que les autres y déposent : le réalisateur qui déplace une scène, le comédien qui invente un geste, le costumier qui révèle d'un personnage ce qu'elle n'avait pas vu. Chaque collaboration fait dévier le projet. C'est tout l'intérêt.

La scène dont elle est la plus fière ? Ni un numéro de star ni un retournement spectaculaire, mais la fin de la première saison, qu'elle a mis longtemps à trouver. Après plusieurs essais trop démonstratifs, une image toute simple : Arlette et Andréa traversent un pont, la nuit. Andréa réalise qu'elle n'est pas allée au cinéma pour le plaisir depuis une éternité. Une scène qui ramène les personnages à la raison même de leur métier, et qui a ému sa propre autrice.

Puis cette réplique d'Arlette, mi-déclaration d'amour, mi-remède :

« Quand ça va pas, il reste toujours le cinéma. »

Les trois idées à retenir

#Faille. Dans un monde sous filtre, la fêlure devient premium. Contenus calibrés, visages retouchés, discours optimisés : tout est poli jusqu'à l'ennui. Les personnages de Dix pour cent rappellent que ce qui accroche, c'est ce qui cloche. Pour une série comme pour une marque, la faille n'est plus un bug : c'est une signature.

#Moyenne. L'IA fait du statistiquement correct. Un modèle de langage choisit le mot le plus probable, celui que tout le monde attend. Un auteur cherche celui que personne n'attendait. Dans un monde saturé de contenus générés au kilomètre, l'imprévu devient la vraie rareté.

#Gouvernance. Demain, l'atelier comptera des humains, des IA… et toujours un chef. Écrire à plusieurs, trancher seule : la méthode Herrero ressemble à un manuel pour les collectifs hybrides. L'IA peut nourrir la table, pas tenir le stylo final.

À la table du Shift. Deux à trois fois par mois, L'ADN Le Shift, le cercle de réflexion de L'ADN, invite à déjeuner une personnalité qui éclaire les mutations de l'époque. Au menu : entrée, plat, dessert et idées neuves en guise de rafraîchissement. Morceaux choisis d'une conversation qui donne à penser.

Déjeuner du 2 octobre 2026 · Conversation enregistrée et transcrite avec Plaud, outil de prise de notes par IA, puis éditée par la rédaction de L'ADN.

Vous auriez aimé être à table ?

Les prochains invités à la table du Shift : Emanuele Coccia, Guillaume Pitron, Nathalie Azoulai, François Candelon…

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